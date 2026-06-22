学遊連×謎解きイベント「謎解きは遊技のあとで2026」今年も開催

一般社団法人全日本学生遊技連盟

一般社団法人「全日本学生遊技連盟（略称：学遊連）」は、18歳以上を中心とした若年層向けのイベント企画「謎解きは遊技のあとで2026」のキャンペーンページを2026年6月22日（月）より公開いたしました。

■「謎解きは遊技のあとで」について

「謎解きは遊技のあとで」は、全国のホールに提出されたポスターから簡単に参加できる謎解きイベントです。2025年は延べ7,800人以上が参加し、毎月1,000人を超えるご応募をいただきました。

「謎解きは遊技のあとで2026」は、7月1日（水）から9月30日（水）を第1クール、11月1日（日）から翌年1月31日（日）までを第2クールとし、合計6ヶ月の開催期間を設けております。2クール通して展開されるオリジナル漫画を読みつつ「7つの謎」に挑戦していただきます。

■参加方法

全国のホール敷地内に提出されたポスターにある二次元コードから参加いただけます。また、下記キャンペーンページよりお試しで謎解きに挑戦いただくこともできます。

・キャンペーンページ： https://jspa-nazotoki.com/lp/

■参加資格

・18歳以上の方であればどなたでもご参加いただけます。

※キャンペーンページのお試し謎解きはどなたでも挑戦いただけます。

※ただし、高等学校在籍者はオリジナルポスターからはご参加いただけません。

■賞品詳細

［第1クール賞品］

A賞・1名：旅行券 30,000円分

B賞・5名：松阪牛200g

C賞・50名：プリベイドギフト

［第2クール賞品］

A賞・1名：ワイヤレスイヤホン

B賞・5名：松阪牛200g

C賞・50名：プリベイドギフト

［キャンペーン賞品］

各クール・20名：プリベイドギフト

■参加費

無料

主催：一般社団法人全日本学生遊技連盟

後援：一般社団法人ぱちんこ広告協議会

■全日本学生遊技連盟とは

2022年9月26日（月）に設立された「全日本学生遊技連盟」は、パチンコ・パチスロが好きな学生の交流や大学では学ぶことのできない実践的な活動を通し、学生の視点からぱちんこ業界の新たな可能性を見出す学生団体です。

【主な活動内容】

・学生向けパチンコ・パチスロ大会「PS:JAPAN」の運営

・若年層へのぱちんこイメージ向上及び普及活動

・ぱちんこ業界への優秀な学生のリクルート支援

【学遊連 公式HP】

・HP：https://jspa.info/

【学遊連 公式SNS】

・X：https://x.com/psjapan777

・Instagram：https://www.instagram.com/psjapan777

・YouTube：https://www.youtube.com/@ps_japan

■本件に関するお問い合わせ

一般社団法人全日本学生遊技連盟 問い合わせフォーム：https://jspa.info/contact/