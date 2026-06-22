授乳中の外出に、もっと安心を。ひまわりの会、国土交通省と「搾乳もできますステッカー」の普及で連携強化

特定非営利活動法人ひまわりの会左から ひまわりの会専務理事 篠原 利和、ひまわりの会 野田 聖子会長、金子 恭之国土交通大臣、日本産婦人科医会 石渡 勇会長、日本小児科医会 三平 元 業務執行理事

NPO法人ひまわりの会（会長：野田 聖子、所在地：東京都千代田区）は、国土交通大臣 金子 恭之氏と面談し、当会が制作・普及を進める「搾乳もできますステッカー」の全国での掲示状況と、今後の展開について意見交換を行いました。

授乳中の外出には、「赤ちゃんを連れていないと授乳室に入りづらい」「一人で入室すると周囲の目が気になる」「搾乳のために使ってよいのか分からない」といった不安が残っています。ひまわりの会は、こうした不安を一つずつ減らし、妊産婦・子育て家庭が安心して外出できる社会づくりを進めています。

面談には、日本産婦人科医会 会長 石渡 勇氏、日本小児科医会 業務執行理事 三平 元氏も同席し、妊娠中・出産後・授乳中の方、そして子育て家庭が、移動や旅行、日々の外出をあきらめずに済む環境づくりについて意見交換しました。

【赤ちゃんと一緒でなくても、授乳室を使いやすく】

「搾乳もできますステッカー」は、授乳室などの設備が、赤ちゃんへの授乳だけでなく搾乳にも利用できることを分かりやすく示すため、ひまわりの会が制作・普及を進めているステッカーです。

搾乳は、入院中の赤ちゃんに母乳を届ける場合だけでなく、授乳中の方の体調管理、乳房トラブルの予防、仕事や外出先で赤ちゃんと離れて過ごす時間など、さまざまな場面で必要になることがあります。一方で、搾乳に対する社会的理解や案内表示は、まだ十分とはいえません。

【全国約2,000施設で掲示、今後約4,000施設規模へ】

ひまわりの会では、国土交通省との連携のもと、高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、道の駅、主要空港ビル、鉄道施設など、移動中に立ち寄る施設への掲示を進めてきました。

現在、全国約2,000施設で掲示が行われており、東京都での展開分を含めると、今後は約4,000施設規模へ拡大する見込みです。移動の途中で「ここは搾乳にも使える」と分かる表示を増やすことで、授乳中の方が外出しやすい環境づくりを進めます。

【観光・宿泊・地方地域へ、安心して出かけられる環境を広げる】

今回の面談では、これまでの「搾乳できる場所づくり」をさらに発展させ、観光地、観光施設、宿泊施設など観光分野への展開についても意見交換を行いました。妊産婦や授乳中の方、子育て家庭が、旅行や帰省、地域での外出をより安心して楽しめる環境づくりを進めていきます。

また、少子化や人口減少が進む地方地域においても、自治体、地域交通拠点、地域観光拠点などへの展開を強化し、妊娠・出産・育児に向き合う家庭が「地域や社会に支えられている」と実感できる応援発信を広げていくことを確認しました。

【授乳・搾乳・ミルクを取り巻く多様な状況にも目を向ける】

面談では、母乳育児を支える環境づくりとあわせて、授乳や搾乳が難しい状況、災害時の備え、父親を含む家族の育児参加といった観点から、乳児用ミルクや液体ミルクを適切に活用する意義についても意見交換が行われました。

【ひまわりの会の今後の取り組み】

ひまわりの会は今後も、国土交通省をはじめ、医療関係団体、自治体、交通・観光関係機関等との連携を深めながら、妊娠・出産・育児に向き合うすべての家庭が、安心して外出し、社会とつながり続けられる環境づくりに取り組んでまいります。

関連アプリ：「マタニティパスポート」

当会が運営する無料アプリ「マタニティパスポート」は、日本助産師会との連携のもと、妊娠・出産・育児というライフステージ全体を通じて、ママ・パパを継続的にサポートするサービスです。

妊娠期から育児期までの健康情報の記録・管理に加え、助産師をはじめとする専門職とのつながりを通じて、安心して日々を過ごすための情報やサポートを提供しています。

医療・専門職と家庭をつなぐプラットフォームとして、より多くのご家庭に寄り添いながら、デジタルの力で妊産婦支援を身近で温かいものへと進化させてまいります。

▶ ダウンロードはこちら

https://boshi-techo.com/service/?t=pr23

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人ひまわりの会 広報担当

E-mail：flower@npohimawari.or.jp