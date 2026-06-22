夏の電力需給と料金高騰に対応　節電参加でPontaポイント進呈、電気・ガス料金の値引きを実施

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、夏季の電気料金高騰によるお客さまの負担軽減と省エネルギー推進を目的として、「節電チャレンジプログラム」および、国の支援制度に基づく「電気・ガス料金負担軽減支援事業」を実施します。



エネルギー価格の上昇や電力需給への関心が高まる中、家庭における電気・ガス料金の負担増加が課題となっています。こうした背景を踏まえ、auエネルギー＆ライフは電気料金負担の軽減に加え、お客さまが日常生活の中で無理なく取り組める節電行動を支援することで、家計と環境の双方に配慮した取り組みを推進します。

■節電参加でPontaポイントを進呈する「節電チャレンジプログラム」

「節電チャレンジプログラム」は、指定の期間中に節電できた電力量に応じて、後日Pontaポイントを進呈する取り組みです。2022年の開始以来、夏と冬の時期に実施しており、節電行動を通じて電力使用量の削減を後押しすることで、環境負荷の低減にも貢献します。

2025年夏に実施した節電チャレンジプログラムでは、お客さまのご協力により234.9万kWhの節電効果が試算されました。本節電効果に伴うCO2の削減貢献量は944t（約380世帯の1年間のCO2排出量に相当します（注1））となり、温室効果ガス排出量の削減に貢献しました。

生活に取り入れやすい節電行動を楽しみながら前向きに続けられるよう支援することで、日常生活におけるエネルギー利用の見直しのきっかけを提供します。

▼参加条件・内容

・エントリー期間：2026年6月22日～2026年9月30日

・実施期間：2026年7月1日～2026年9月30日

・対象者：「auでんき」など対象のでんきサービス（注2）をご契約のお客さま

・参加方法：専用サイト等からエントリーが必要

・内容：指定する期間中に節電に取り組む

・特典：節電量0.1kWhごとに1Pontaポイントを進呈

・詳細URL：https://www.au.com/energy/denki/pr/setsuden/

（注1）

環境省「令和５年度家庭部門のCO2排出実態統計調査資料編（確報値）」に基づき、世帯当たりの年間CO2排出量を2.47tとして算出しています。

■国の支援制度に基づく「電気・ガス料金負担軽減支援事業 」

auでんきなど対象のでんきサービス（注2）では、「電気・ガス料金負担軽減支援事業 」に基づき、2026年7月から9月までの電気・ガス料金の値引きを実施します。

本事業は、電気・ガス料金の急激な負担増を抑えることを目的とした国の施策であり、対象期間中は全国の電気・ガス利用者に対して、使用量に応じた値引きが行われます。値引きの適用にあたり、お客さまご自身によるお手続きやお申し込みは不要です。

・auでんきなど対象のでんきサービスについて

■値引き概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/49_1_9a805184f16b8e2b507df443cee52447.jpg?v=202606221051 ]

※税込の参考価格となります。

※低圧契約（主に家庭）のお客さまに適用される値引き額です。

詳細はこちら(https://www.au.com/energy/denki/other/futankeigen/)をご確認ください。

（注2）対象のでんきサービス一覧

auでんき、UQでんき、Pontaでんき、BIGLOBEでんき、じぶんでんき、ANAでんき、JAFでんき、NCでんき、いいだのでんき、グローバルポイントでんき、ピクシブでんきプラン、ペルソナでんき、めぶきdeでんき、モンストでんき、ゆめカードでんき、四季でんき、ケーブルプラスでんき、わくわくでんき、Vポイントでんき、テレビ松本でんき、おおさかecoでんき、J:COM提携電力、トヨタでんきecoプラン、ルビットでんき、流れ星でんき、エブリでんき

・都市ガス for auについて

都市ガス for au（ほくでんガス for au / 東電ガス for au / 中電ガス for au / 関電ガス for au / 関電ガスO for au / きゅうでんガス for au ）のガス料金も負担軽減策の適用対象です。

詳細は各電力会社にお問い合わせください。

経済産業省資源エネルギー庁の特設ウェブページ(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)

電気・ガス料金負担軽減支援 事務局

需要家向け窓口＜ フリーダイヤル ＞ 0120-013-305

平日9:00～17:00