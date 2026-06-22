【リビングハウス】建築家・デザイナーのためのコントラクト提案拠点、南青山に本格始動。LIVING HOUSE. / SEMPRE 南青山、6月23日グランドオープン。

株式会社 リビングハウス

株式会社リビングハウス（本社：大阪市西区、代表取締役社長：北村 甲介）は、東京・南青山にショールーム「LIVING HOUSE. / SEMPRE 南青山」を、2026年6月23日（火）にグランドオープンいたします。

本ショールームは、建築家・設計事務所・インテリアデザイナー・デベロッパーなど、空間づくりに携わるプロフェッショナルに向けた、コントラクト提案の拠点です。世界最高峰のイタリアブランド・Edraの国内旗艦ショールーム「Spazio Edra Tokyo Aoyama」との併設施設として、本格稼働を開始します。

3月のプレオープンを経て、このたび予約対応・提案体制を整え、プロフェッショナルの空間提案・プロジェクト検討をサポートする拠点として正式に始動します。

■ 一つの拠点で、ブランドの垣根を越えて選べる

LIVING HOUSE. / SEMPRE 南青山

プロジェクトのテイストも予算も、一つとして同じものはありません。本ショールームは、イタリアンハイエンドから、ニュージーランド・デンマーク発祥の気鋭ブランド、北欧クラシック、コレクタブルデザインまで、多様なプロジェクトの文脈に応えるラインナップを一つの空間に集約しました。

併設の最高峰イタリア「Edra」、そして徒歩圏のプレイフルなドイツ発「KARE青山店」とあわせて、ミドルからハイエンドまでを南青山で横断的にご覧いただけます。ブランドや価格帯の境界を越えて、プロジェクトに最適な一脚を、実空間を歩きながら見つけることができます。

UNITED STRANGERS

〈主な取扱ブランド〉

Edra、UNITED STRANGERS（ニュージーランド）、Tolv（デンマーク）、KARE、Calligaris（イタリア）、Carl Hansen & Son、Fritz Hansen、Vitra、String Furniture、Ambientec、倉俣史朗 コレクタブルデザイン ほか

■ リビングハウスのコントラクト事業、3つの強み

01. 創業80年の歴史と、400社超のネットワーク

家具・照明・カーテンなど内装全般の取引先は400社超。空間のトータルコーディネートをワンストップで実現する調達力を持ちます。

02. 海外気鋭ブランドの独占インキュベーション

UNITED STRANGERS（ニュージーランド）、Tolv（デンマーク）など、独自の世界観を持つブランドを独占展開。他にはない空間提案を可能にします。

03. ミドルからハイエンドまで、圧倒的な価格帯の幅

KAREからEdraまで、テイストと予算を問わずカバー。どんなプロジェクトのコンセプトにも、柔軟に応えます。

■ 代表コメント

「私たちが南青山でつくりたかったのは、ブランドや価格帯の境界を越えて、プロジェクトの文脈にふさわしいものを、探せる環境です。ミドルからハイエンドまでを、一つのエリアで体感していただき、プロフェッショナルの方々の発想が広がり、その先にいる一人ひとりの暮らしの心がひろがっていく。そんな起点になればと考えています。」

──株式会社リビングハウス 代表取締役社長 北村 甲介

■ グランドオープン後の取り組み｜プロフェッショナルのための交流プログラム

本拠点では、インテリアの交流を育む場として、トーク・セミナー・展示企画を随時開催してまいります。その第1弾として、グランドオープン直後の3日間、デザインギャラリー・ユニット「Gallery 田村ジョー」を迎えたカジュアルトーク「コレクタブルの時代 - 倉俣史朗、再び -」を開催します。

日程 2026年6月24日（水）～26日（金）

形式 カジュアルトーク（各回15～30分程度）

対象 建築家・設計事務所・インテリアデザイナー・デベロッパー等のプロフェッショナル

参加 事前予約制

会場 LIVING HOUSE. / SEMPRE 南青山（東京都港区南青山3丁目4-8 1F）

詳細 https://www.sempredesign.co.jp/event01

■ 施設概要

名称 LIVING HOUSE. / SEMPRE 南青山

所在地 東京都港区南青山3丁目4-8 1F（Spazio Edra Tokyo Aoyama 内）

グランドオープン 2026年6月23日（火）

営業時間 11:00～18:00（定休日：水曜日）

アクセス 東京メトロ 外苑前駅より徒歩6分 / 表参道駅より徒歩8分

問合せ business-development@livinghouse.co.jp