ツーリストホテル「リソルホテルズ」「涼をすくう、リソルの夏」をテーマに、涼を感じる特別装飾＆「涼旅お出かけアイテム」無料サービスを全店舗で実施

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営するツーリストホテル「リソルホテルズ」は、昨年好評を博した七夕装飾イベントを今年も開催します。各施設のロビーやエントランスに七夕笹飾りを展示し、ご宿泊のお客様にご記入いただいた願い事の短冊は、イベント終了後にそれぞれの地域の寺社へお納めします。

また、「涼をすくう、リソルの夏」をテーマに、2026年6月27日（土）より順次、リソルホテルズ全21店舗において、夏旅を快適に楽しんでいただくための特別企画を実施します。期間中は、涼を感じる館内の特別装飾ならびに「涼旅お出かけアイテム」無料サービスを展開し、夏旅をサポートします。※各企画の実施期間は異なります。

◆願いを天までお届け。日本の伝統文化“七夕”を楽しむ催しを今年も開催

七夕は、織姫と彦星が年に一度、7月7日の夜にだけ天の川を渡って出会えるという伝説に由来する日本の伝統文化です。まっすぐに天へと伸びる笹竹は、生命力の強さから神聖なものとされ、願い事を書いた短冊を飾ることで、その願いを天へ届けてくれると考えられています。

期間中は、各店舗のロビーやエントランスに七夕笹飾りを展示し、ご宿泊のお客様には思い思いの願い事を書いた短冊を飾って、夏の風物詩を楽しんでいただきます。

リソルホテルズとツーリストの皆様をつなぐ色と文様をイメージした計4種類の短冊は、FSC認証のサステナブルな素材を使用。人と人、ホテルと旅する人をやさしく結び、願いがつながっていく世界観を表現しています。

また、お客様の願いが込められた短冊は、イベント終了後、各ホテルのサービスコーディネーターが、それぞれの地域の寺社へお納めし、願いの成就をお祈りいたします。

なお、短冊は、各ホテルの地域にゆかりのある寺社へお納めする予定です。ホテルリソル上野では「摩利支天徳大寺」へ奉納し、ホテルリソルステイ秋葉原およびホテルリソル秋葉原では、氏神様である「神田神社」にてお祓いの上、お焚き上げを予定しています。

開催期間：2026年6月27日（土）～7月7日（火）

※地域の七夕の風習にあわせ、以下のホテルは実施期間が異なります。

ホテルリソルトリニティ札幌・ホテルリソル札幌 中島公園：7/21(火)～8/7(金)

ホテルリソルトリニティ京都・ホテルリソル京都 四条室町・河原町三条：7月初旬～8/19(水)

会場：リソルホテルズ全21店舗

内容：七夕飾りの展示、短冊への願い事記入＆笹への飾りつけ

※イベント終了後、短冊は各地域の寺社へ奉納

対象 ：ご宿泊のお客様

◆「涼をすくう、リソルの夏」をテーマに、夏旅を快適に彩る装飾＆サービスを展開

・涼を感じる特別装飾

暑い夏を少しでも快適にお過ごしいただけるよう、「涼をすくう、リソルの夏」をテーマに、涼やかな館内装飾を実施します。目で見て涼を感じられる演出で、夏旅に涼やかなひとときをお届けします。ホテルごとに異なる装飾もお楽しみいただけます。（画像は「ホテルリソル横浜桜木町」の装飾）

実施期間 ：2026年6月27日（土）～9月6日（日）

※一部店舗では実施期間が異なります。

・「涼旅お出かけアイテム」無料サービスの提供

昨年に続き猛暑が予想される今年も、日中の観光を快適に楽しんでいただくため、リソルホテルズオリジナル日傘や、使い切りタイプの日焼け止めなど、暑さ対策に役立つアイテムをご用意します。夏の観光や街歩きをサポートし、快適な夏旅をお手伝いします。

提供期間 ：2026年６月27日（土）～9月30日（水）

※店舗により提供期間が異なります。

提供内容：

・リソルホテルズオリジナル日傘貸し出し（全ホテルで提供）

・使い切りタイプの日焼け止め（全ホテルで提供）

・ひんやりボディータオル（一部ホテルにて提供）

・冷感入浴剤（一部ホテルにて提供）

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国21施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性や、ワンランク上のくつろぎを求めるビジネスパーソンから人気を集めています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/