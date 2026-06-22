「0円空き家管理サービス」全国で実証実験を開始～新たな空き家管理の仕組みを全国規模で検証～

マークスライフ株式会社

不動産の可能性を追求し、社会課題の解決に取り組むマークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原浩二、以下「当社」）は、所有者様が費用負担を抑えて空き家の管理ができる新サービス「0円空き家管理サービス」の実証実験を全国で開始いたします。

本取り組みは、全国的に深刻化する空き家問題の解決に向け、正式サービス化を見据えた実証実験（Proof of Concept：PoC）として実施するものです。



■サービス開始の背景

近年、全国的に空き家の増加が社会課題となっています。相続などをきっかけに空き家を所有したものの、「すぐには売却できない」「まだ気持ちの整理がつかない」といった理由から、売却や利活用の判断を保留する所有者様は少なくありません。

一方で、空き家を適切に管理しないまま放置すると、建物の老朽化や景観の悪化、防犯面でのリスクなどにつながる可能性があります。

昨今では、管理が不十分な空き家が「管理不全空家」や「特定空家」として行政指導の対象となるケースも増加しており、放置空き家への対応は社会的な課題となっています。

しかし、定期的な管理には費用や手間がかかるため、「管理の必要性は感じているが、負担が大きい」という声も多くあります。

こうした課題を踏まえ、当社は“売る・貸す”に続く第3の選択肢として、“そのまま維持する”を支える新サービス「0円空き家管理サービス」の実証実験を開始します。

■「0円空き家管理サービス」について

「0円空き家管理サービス」は、空き家に付随する駐車場の賃料収入を活用し、その収益を建物管理費用に充当することで、所有者様の費用負担を抑えながら空き家管理を行う新しいサービスです。

これにより、所有者様は将来的な売却・賃貸・活用などをじっくり検討しながら、空き家を適切な状態で維持することが可能になります。

0円空き家管理サービスサイト：https://marks-house.jp/akiya-kanri/

■サービス概要

本サービスでは、所有者様と当社が建物管理委託契約および駐車場賃貸借契約を締結し、当社が駐車場利用希望者を募集します。得られた駐車場賃料を原資として、現地確認や報告業務などの空き家管理を実施します。

基本サービスとして、定期的な現地確認および写真付き報告書の送付を行います。

オプションとして郵便受けの投函物整理・転送、換気・通水、災害時の臨時駆けつけなどにも対応します。

※「0円」は駐車場賃料が5,000円以上で転賃借契約を締結した場合となります。

※オプションサービスは別途費用が発生いたします。駐車場賃料が5,000円以上の場合、上回った賃料を充当することも可能です。

■実証実験について

本取り組みは、正式ローンチに向けた実証実験（PoC）として、全国で実施いたします。

実証実験を通じて、サービスに対するニーズ、運用体制、管理品質、継続性などを検証し、空き家所有者様にとって利用しやすく、持続可能な空き家管理モデルの構築を目指します。

当社は今後も、不動産の可能性を追求し、空き家問題をはじめとした社会課題の解決に取り組んでまいります。

【マークスライフ株式会社 会社概要】

社名：マークスライフ株式会社（マークスライフカブシキガイシャ）

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-1-2 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

代表取締役：花原 浩二

上場市場：東京証券取引所 TOKYO PRO Market

証券コード：561A

宅地建物取引業：国土交通大臣(1)第10129号

事業内容： 不動産買取事業 ／ 不動産仲介事業（売買仲介および賃貸仲介）／ 不動産活用コンサルティング事業 ／ 生活関連サービス業

サービス一覧：じつまど(https://jitsumado.jp/) ／ 富動産市場(https://fudosan-ichiba.jp/) ／ 0円空き家管理サービス(https://marks-house.jp/akiya-kanri/) ／ 中立不動産(https://marks-house.jp/churitsu-fudosan/) ／ 海外不動産 ／ 成仏不動産(https://jobutsu.jp/) ／ M＆A仲介

コーポレートサイト：https://marks-house.jp/