日用品・雑貨ECの販売戦略大全2026 6/25(木)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年6月25日(木)に開催される「日用品・雑貨ECの販売戦略大全2026」に登壇することが決定しました。当社は「もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

日用品・雑貨ECの販売戦略大全2026

日用品・雑貨は、購入頻度が高くECとの相性が良い一方で、競合が多く、価格比較されやすいジャンルでもあります。

「広告を出しても利益が残らない」「商品ページを改善しても売上につながらない」「楽天・Amazon・自社ECで何から見直せばよいかわからない」といった悩みを抱える事業者も少なくありません。

本セミナーでは、日用品・雑貨ECで売上を伸ばすために必要な、商品ページ改善、導線設計、広告・販促施策、リピート購入につなげる仕組みづくりを実践視点で解説します。単にアクセスを増やすだけではなく、競合商品と比較された際に「なぜこの商品を選ぶべきか」が伝わる見せ方や、セット販売・まとめ買い・レビュー活用など、売上改善に直結しやすい具体策をお伝えします。

また、モールと自社ECそれぞれで見るべきポイントや、日用品・雑貨ならではの差別化の考え方、成功事例につながる改善の着眼点もご紹介します。

参加後には、自社の商品・店舗において、どこを優先的に改善すべきか、明日から実行できるアクションが明確になります。

ウブンは第4部（14:00～14:20）にて「もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識」をテーマに、当社開発部/部長の田中が登壇します。

開催概要

開催日時：2026年6月25日(木)13:00～14:20

セミナータイトル：日用品・雑貨ECの販売戦略大全2026

対象：EC/通販事業に携わる方全般

開催形式：オンライン開催

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260625

参加費：無料

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:20）｜価格競争から抜け出す、日用品・雑貨ECの伸ばし方（株式会社WUUZY）

第2部（13:20～13:40）｜Yahoo!ショッピングで売上を伸ばす！日用品・雑貨ECの最新販売戦略2026（EC-Consulting Japan株式会社）

第3部（13:40～14:00）｜売れないInstagramには理由がある--日用品・雑貨EC事業者のためのSNSコンテンツ設計入門（株式会社SAKIYOMI）

第4部（14:00～14:20）｜もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識（株式会社ウブン）

【こんな方におすすめ】

- 日用品・雑貨ECで売上が伸び悩んでおり、まず何から改善すべきか整理したい事業者の方- 競合商品との価格比較に巻き込まれやすく、価格以外の選ばれる理由を作りたい担当者の方- 楽天・Amazon・自社ECで商品ページや販促施策を見直し、購入率を高めたいEC担当者の方- 広告を出しても利益が残りにくく、販促設計や導線改善で効率よく売上を伸ばしたいマーケティング担当者の方- セット販売、まとめ買い、レビュー活用、リピート施策など、日用品・雑貨ならではの売上アップ手法を学びたい方

【注意事項】

ウブンの登壇内容

- ‍Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 本セミナーは競合企業のご参加をお断りさせていただく場合がございます。- 視聴用URLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。

日時：2026年6月25日(木)14:00～14:20（第4部）

演題：もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識

登壇者：株式会社ウブン 開発部/部長 田中 友章

概要：

Amazonの売上・広告・AMC（Amazon Marketing Cloud）（※1）には、ブランド成長のヒントが眠っています。しかし「SQL（※2）が書けない」「データが分散していて見るだけで一日が終わる」「専門アナリストがいない」この壁に多くのEC事業者が阻まれてきました。

本セミナーでは、いま急速に実用化が進むAIエージェント を活用し、Amazonのデータ分析を""人が頑張る作業""から""AIに任せる仕組み""へと変える考え方とアプローチを解説します。

「先月、伸びたASIN（※3）と落ちたASINは？」「広告のムダ打ちはどこ？」「リピート購入につながった経路は？」こうした問いを 自然言語で投げかけるだけ で、AIエージェントがデータを横断的に集計・可視化し、次の打ち手まで導く。その仕組みと実際の活用イメージを、具体的なユースケースに沿って紐解いていきます。

データ分析の民主化が、ブランドの意思決定スピードをどう変えるのか。専門知識ゼロでも""プロの分析力""を手にする未来を、明日から検討できる実践のヒントと共にお持ち帰りいただけます。



※1：AMCとはAmazonが提供するデータクリーンルームソリューション。広告主はAMCでAmazon Adsデータと自社データを安全に分析し、広告効果の最適化や顧客理解を深めることができる。

※2：SQLとは「Structured Query Language（構造化照会言語）」の略で、データベースを操作するための標準的なプログラミング言語。

※3：ASINとは「Amazon Standard Item Number」の略称で、Amazonで販売されている商品に割り振られた固有の識別番号。

ウブンからの登壇者

田中 友章

株式会社ウブン 開発部/部長

2007年に株式会社オプトに入社。株式会社電通に出向し、大手ナショナルクライアントのデジタルメディア戦略の立案と実行に従事。2012年にオプトに帰任後、DSPや広告効果測定ツールのプロダクトマネージャーに就任。グループ会社のスキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社では取締役に就任。

2020年にウブンに参画し、Amazonレポートの自動化ツール「Ubun BASE」を立ち上げ、開発とマーケティングを統括。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260625

ウブンについて

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/