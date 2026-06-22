ファーマインドのバナナまたはアボカドを買って当たる！《バナナ＆アボカドキャンペーン》を2026年6月22日より開催
青果の総合流通企業の株式会社ファーマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：小林 格）は、2026年6月22日（月）より、選べる電子マネーギフトが当たる『バナナ＆アボカドキャンペーン』を実施いたします。
ファーマインドロゴのあるバナナ・アボカド全品を対象に、商品をご購入いただいた方の中から、抽選で1,200名様に【選べる電子マネーギフト1,000円分】が当たります。
さらに、期間中に複数回ご応募いただくと、抽選で【選べる電子マネーギフト5,000円分】を10名様にプレゼントいたします。
キャンペーンの詳細および注意事項は、特設サイトをご確認ください。
▶応募方法はLINEから
ファーマインドLINE公式アカウントを友だち追加し、購入したレシートと商品ラベルを一緒に撮影した写真を投稿いただきます。バナナとアボカドをおいしく食べて、ぜひご応募ください。
【キャンペーン概要】
■名称
ファーマインド バナナ＆アボカドキャンペーン
■賞品
選べる電子マネーギフト1,000円分：1,200名様
期間中に複数回ご応募いただいた方（自動エントリー）：選べる電子マネーギフト5,000円分／10名様
■応募期間
2026年6月22日（月）9時00分～2026年8月24日（月）23時59分まで
■当選発表日
厳正な抽選のうえ、当選者を決定し、ファーマインドLINE公式アカウントより9月上旬頃に当選者のみにご連絡いたします。
■対象商品
ファーマインドロゴのあるバナナ・アボカド全品
■応募方法
１.対象商品を購入
２.ファーマインドLINE公式アカウントを友だち追加
３.購入したレシートと商品ラベルを一緒に撮影
４.送信して応募完了
■キャンペーン特設サイト
https://www.farmind.co.jp/campaign/banaavo2026/
【商品情報】
〈バナナ〉
フィリピン、ベトナムの東南アジアをはじめ、メキシコ、エクアドルなど中南米を含めて
世界の産地からお届けしています。
https://www.farmind.co.jp/category_product/banana/
〈アボカド〉
生産量世界一のメキシコをはじめ、ペルーやニュージーランドなど
世界各地から、一年を通しておいしい食べごろアボカドをお届けしています。
https://www.farmind.co.jp/category_product/avocado/
■販売地域
全国のスーパーマーケット、小売店ほか ※一部店舗を除く
【キャンペーンに関する一般のお客様からのお問い合わせ先】
ファーマインドLINE公式アカウントの「お問い合わせフォーム」から
【受付期間】2026年6月22日（月）～9月30日（水）
【受付時間】10時00分～17時00分 土・日・祝日・夏季休業8月10日（月）は除く
※電話でのお問い合わせ先はございません。
※受付時間外にいただいたお問い合わせは、営業日に順次回答いたしますので、しばらくお待ちください。
【商品に関する一般のお客様からのお問い合わせ先】
お客様センター TEL：0120-272-877
【受付時間】 9時00分～12時00分/13時00分～17時00分 土・日・祝日は除く