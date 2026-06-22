ファーマインドのバナナまたはアボカドを買って当たる！《バナナ＆アボカドキャンペーン》を2026年6月22日より開催

株式会社ファーマインド

青果の総合流通企業の株式会社ファーマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：小林 格）は、2026年6月22日（月）より、選べる電子マネーギフトが当たる『バナナ＆アボカドキャンペーン』を実施いたします。

ファーマインドロゴのあるバナナ・アボカド全品を対象に、商品をご購入いただいた方の中から、抽選で1,200名様に【選べる電子マネーギフト1,000円分】が当たります。

さらに、期間中に複数回ご応募いただくと、抽選で【選べる電子マネーギフト5,000円分】を10名様にプレゼントいたします。

キャンペーンの詳細および注意事項は、特設サイトをご確認ください。

▶応募方法はLINEから

ファーマインドLINE公式アカウントを友だち追加し、購入したレシートと商品ラベルを一緒に撮影した写真を投稿いただきます。バナナとアボカドをおいしく食べて、ぜひご応募ください。

【キャンペーン概要】

■名称

ファーマインド バナナ＆アボカドキャンペーン

■賞品

選べる電子マネーギフト1,000円分：1,200名様

期間中に複数回ご応募いただいた方（自動エントリー）：選べる電子マネーギフト5,000円分／10名様

■応募期間

2026年6月22日（月）9時00分～2026年8月24日（月）23時59分まで

■当選発表日

厳正な抽選のうえ、当選者を決定し、ファーマインドLINE公式アカウントより9月上旬頃に当選者のみにご連絡いたします。

■対象商品

ファーマインドロゴのあるバナナ・アボカド全品

■応募方法

１.対象商品を購入

２.ファーマインドLINE公式アカウントを友だち追加

３.購入したレシートと商品ラベルを一緒に撮影

４.送信して応募完了

■キャンペーン特設サイト

https://www.farmind.co.jp/campaign/banaavo2026/

【商品情報】

〈バナナ〉

フィリピン、ベトナムの東南アジアをはじめ、メキシコ、エクアドルなど中南米を含めて

世界の産地からお届けしています。

https://www.farmind.co.jp/category_product/banana/

〈アボカド〉

生産量世界一のメキシコをはじめ、ペルーやニュージーランドなど

世界各地から、一年を通しておいしい食べごろアボカドをお届けしています。

https://www.farmind.co.jp/category_product/avocado/

■販売地域

全国のスーパーマーケット、小売店ほか ※一部店舗を除く

【キャンペーンに関する一般のお客様からのお問い合わせ先】

ファーマインドLINE公式アカウントの「お問い合わせフォーム」から

【受付期間】2026年6月22日（月）～9月30日（水）

【受付時間】10時00分～17時00分 土・日・祝日・夏季休業8月10日（月）は除く

※電話でのお問い合わせ先はございません。

※受付時間外にいただいたお問い合わせは、営業日に順次回答いたしますので、しばらくお待ちください。

【商品に関する一般のお客様からのお問い合わせ先】

お客様センター TEL：0120-272-877

【受付時間】 9時00分～12時00分/13時00分～17時00分 土・日・祝日は除く