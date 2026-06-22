リスクモンスター、APIサービスに「反社個人API」を新規追加　～与信・法人・個人のリスク情報をワンストップ連携、審査業務DXを加速～

リスクモンスター株式会社

法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一）は、2026年6月22日より、リスクモンスターAPIサービスの新たな連携項目として「反社個人API」の提供を開始することをお知らせいたします。

本提供により、従来の法人企業の与信・反社チェックAPIに加え、個人を対象とした反社・コンプライアンスリスク情報の取得が可能となります。API経由で法人・個人双方のリスク情報をシームレスにシステム連携することで、取引先審査やコンプライアンスチェックの効率化を実現します。

サービス開発の背景

反社個人API提供開始のお知らせ

近年、企業における取引先審査やコンプライアンス体制の強化は重要性を増し、反社会的勢力との関係遮断や不祥事リスクへの対応には、迅速かつ網羅的なスクリーニングが求められています。一方、審査業務の現場では、依然として手作業による運用が多く、業務負荷や属人化が課題となっていることから、API連携による効率化・標準化のニーズが高まっています。

さらに昨今では、副業・フリーランスの普及に伴う「個人事業主」との取引拡大や、M&A時の「経営陣・株主」の背景調査、採用時の「入社予定者」のリスク確認など、個人を対象としたコンプライアンスチェックの重要性も拡大しています。

こうした背景を受け、リスクモンスターは、従来の法人向けAPIに加え、新たに個人検索に対応した「反社個人API」を開発しました。法人・個人双方のリスク情報をAPIで一元管理できる環境を提供することで、審査業務のDX推進と内部統制強化を支援します。

「反社個人API」サービスの概要

本機能では、個人に関する以下のリスク情報をAPI経由で取得できます。

・反社警戒情報（ヒット件数・内容）

・事件事故情報（ヒット件数・内容）

・当社指定の反社関連キーワードによる記事検索情報（ヒット件数）

反社個人API提供イメージ

※APIサービスの利用にはリスクモンスターサービスへの会員登録が必要です。詳しくは以下フォームよりお問い合わせください。

▶https://www.riskmonster.co.jp/inquire/

リスクモンスターAPIサービスの強み

リスクモンスターAPIサービスは「企業情報」「与信情報」「反社・コンプライアンス情報」をワンストップで取得できる点を強みとしています。今回の「反社個人API」の追加により、法人・個人を横断した、取引リスクを包括的かつ迅速に把握することができるため、会員企業の審査業務の自動化と内部統制の強化に大きく寄与します。

＜連携項目＞

●企業情報API

法人番号・商号・郵便番号・所在地の企業基礎情報データや資本金・設立年月・決算情報など全24項目

●与信API

RM格付、RM与信限度額、一部企業情報

●反社API

4つの情報区分（反社警戒、事件事故、訴訟問題※、行政処分）と4つの法人・個人区分

（商号、代表者、役員、グループ企業）の4×4マスと、新聞記事検索の合計15項目それぞれのヒット件数

※個人名（代表者・役員）での訴訟問題の検索結果は提供対象外

●反社個人API

個人に関するリスク情報（反社警戒、事件事故、記事検索情報）のヒット件数と内容

API導入メリット

1．審査業務の標準化・ガバナンス強化

API連携により審査フローをシステム化することで、属人化を抑制し、統一された審査体制を構築できます。

2．業務工数の大幅削減

外部サービスへのログインやPDF保存、申請書への転記作業などを自動化することで、審査業務の効率化を実現します。実際に、リスクモンスター会員企業からは、「審査業務の工数が約90％削減された」との声も寄せられています。

3．DX推進の加速

CRMや基幹システムなど複数システムとの連携により、リスク情報をリアルタイムで活用でき、データドリブンな意思決定を支援します。

API効率化イメージリスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2026年3月末時点で15,042（内、与信管理サービス等8,445、ビジネスポータルサイト等3,015、教育事業等3,085、その他497）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/