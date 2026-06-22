「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に継続選定

H.U.グループホールディングス株式会社

当社は、このたび、ESG（環境、社会、ガバナンス）投資の代表的な指数として、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用する「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に継続して選定されましたのでお知らせします。

「FTSE JPX Blossom Japan Index」は4年連続の選定、「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」については5年連続の選定となります。

当社グループは、「ヘルスケアにおける新しい価値の創造を通じて、人々の健康と医療の未来に貢献する」というMissionを掲げ、本業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。今後も幅広いステークホルダーとより一層良好な関係を構築し、さらなる企業価値向上をめざすとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

【今回選定された指数】

・FTSE JPX Blossom Japan Index(https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan)

ロンドン証券取引所グループ傘下のFTSE Russellが日本企業に特化して構築したESG投資指数で、ESGについて優れた対応を行っている企業が選定されています。

FTSE Russell (FTSE International LimitedとFrank Russell Companyの登録商標)はここにH.U.グループホールディングス株式会社が第三者調査の結果、FTSE JPX Blossom Japan Index組み入れの要件を満たし、本インデックスの構成銘柄となったことを証します。FTSE JPX Blossom Japan IndexはグローバルなインデックスプロバイダーであるFTSE Russellが作成し、環境、社会、ガバナンス（ESG）について特定の対応を行っている日本企業のパフォーマンスを測定するために設計されたものです。FTSE JPX Blossom Japan Indexはサステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成・評価に広く利用されます。

・FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index(https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan)

FTSE Russellが日本企業に特化して構築したESG投資指数で、各セクターにおいて相対的に、ESGについて優れた対応を行っている日本企業のパフォーマンスを反映しています。また低炭素経済への移行を促進するため、特に温室効果ガス排出量の多いセクターについては、気候変動に関する取り組みやガバナンスの改善が評価される企業のみ組み入れられています。

FTSE Russell (FTSE International LimitedとFrank Russell Companyの登録商標)はここにH.U.グループホールディングス株式会社が第三者調査の結果、FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index組み入れの要件を満たし、本インデックスの構成銘柄となったことを証します。FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexはサステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成・評価に広く利用されます。

以上