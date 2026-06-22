SNSで話題！キウイブラザーズの新CMに日本中が感動！離れて暮らす子を想う母の気持ちに共感の声続出　ゼスプリキウイが新60秒TVCM「うまい話」篇を公開　2026年6月21日（日）より放送開始

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社(本社:東京都港区／代表取締役社長:安斉一朗)は、ゼスプリキウイの新しいテレビCM「うまい話」篇を2026年6月21日（日）より全国で放送開始しました。国民的人気を集めるゼスプリの「キウイブラザーズ」シリーズ11年目となる今回は、離れて暮らす子どもを想う母猫が主人公。健康や栄養のことを気にかけながらも、忙しい毎日の中で思うように栄養管理ができない―そんな現代人の悩みや不安を描きます。

CMソング「うまい話」にのせて、キウイブラザーズやフルーツ、野菜の仲間たちが「ラクに栄養がとれる」ことを楽しく歌い上げ、ゼスプリキウイなら1個で10種の栄養素が摂れるという価値を訴求。親世代を中心に幅広い共感を呼ぶストーリーと、思わず口ずさみたくなる親しみやすいメロディで、栄養をもっと手軽にとることの大切さを伝えます。

◆CMの狙い

日本では依然として栄養バランスに課題を抱える人が多く、日本の成人の3人に1人が栄養不良と言われています*1*2。ゼスプリは「栄養改革プロジェクト」を通じて、もっと手軽に栄養がとれる社会の実現を目指しています。

今回のCMでは、離れて暮らす子どもの健康を気遣う母猫の日常を通じて、「栄養のことを考えたいけれど、毎日の生活の中ではなかなか難しい」という現代人の悩みや不安に寄り添います。そして、ゼスプリキウイなら1個で10種の栄養素が摂れることを、親しみやすい楽曲とともに伝えることで、「ラクに栄養がとれる」という新しい選択肢を提案します。

*1） 「WHOファクトシート」非感染性疾患，栄養不良キーファクト．

「栄養不良には、低栄養 (消耗、発育不全、低体重) 、ビタミンまたはミネラルの過不足、過体重、肥満、そしてこれらの結果生じる食生活に起因する非感染性疾患が含まれます。」

*2） 「健康日本21（第三次）」栄養・食生活に関連する目標．

「BMI 18.5以上25未満（65歳以上はBMI 20を超え25未満）の者の割合（年齢調整値）

現状値 60.3％（令和元年度） 目標値 66％（令和14年度）」

◆あらすじ

離れて暮らす子どものことを想う母猫。電話をしたり、家でひとり食事をしたりする何気ない日常の中で、「自分も栄養不良かも」と心配しています。

そんな母猫の前に、キウイブラザーズをはじめとするフルーツや野菜の仲間たちが現れ、「ラクに栄養がとれる、そんなうまい話があるんです」と歌いかけます。軽快でどこか心温まるメロディに乗せて、ゼスプリキウイなら1個で10種の栄養素が摂れることを紹介。

やがて母猫は、子どもの健康を願う気持ちとともに、栄養を完璧に頑張ろうとしすぎなくてもよいことに気づきます。ラストは、仲間たちに囲まれながらキウイを手にする母猫の姿、そして「キウイならラクに栄養がとれる」というメッセージを届けます。

◆ゼスプリキウイの栄養素について

ゼスプリのキウイは、身近なフルーツの中で栄養素の充足率がナンバー１※。

ビタミンCや食物繊維、カリウムなど、日常生活で積極的にとりいれたい10種の栄養素がぎっしり。栄養素のパワフルな組み合わせで、幅広い世代の健康をサポートします。

※詳細はゼスプリWEBサイトを参照 https://www.zespri.com/ja-JP/nutrition

【10種の栄養素とは】

ビタミンC、食物繊維、カリウム、ビタミンE、葉酸、

ビタミンB6、ビタミンK、マグネシウム、鉄、銅

◆（新作）テレビCM：第1話「うまい話」篇

https://youtu.be/tTVAaW_S_YQ

◆栄養改革プロジェクトとは

https://zespri-eiyou-kaikaku.com/

◆テレビCMは下記にて公開

■公式サイト

https://www.zespri.com

■公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCXWsxV-dHQ4FaZUPbc5sNmA

■公式X

https://x.com/zespri_jp

■公式Instagram

https://www.instagram.com/zespri_jp/

＜一般からのお問い合わせ先＞

ゼスプリお客様相談室

TEL：0120-171491 受付時間9時～17時 土日祝日、年末年始除く

メール：info.japan@zespri.com