コンフォートホテルを展開する株式会社チョイスホテルズジャパンが「楽楽自動応対」を導入

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供する問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、株式会社チョイスホテルズジャパン（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤 孝彦）での「楽楽自動応対」導入事例を公開いたしました。

▼事例記事はこちら

https://www.maildealer.jp/case/interview/choice-hotels-japan.php

導入の背景：対応状況のブラックボックス化と、埋もれるメールによる対応漏れが課題に

コンフォートホテルを主力ブランドに、全国100ホテルを展開する株式会社チョイスホテルズジャパン様では、創業以来、全ホテルで高品質な問い合わせ対応を実現することにこだわってきました。そのため、お客様からのお問い合わせに対し、各ホテルが作成した返信内容を本部が承認したうえで送信する体制をとっています。

しかし、長年運用してきたメール共有管理システムでは対応スピードなどを数値で把握できず、データに基づいた各ホテルの品質改善を図れないという課題がありました。また、旧システムは受信メールと送信メールが同じ画面に蓄積していく仕様だったため、メールが埋もれて対応漏れが発生するリスクがありました。

「楽楽自動応対」選定の決め手

これらの課題解決のために、複数のシステムを検討される中で、以下の点が決め手となり「楽楽自動応対」を採用いただきました。

対応品質の可視化：

返信までのスピードや差し戻し回数など、品質に関わる指標を数値で把握できる点。

承認機能と柔軟な管理：

ホテルスタッフが作成した返信内容を本部スタッフが確認してから送信する独自のプロセスを維持しつつ、ホテル単位で柔軟にアカウントを管理できる点。

セキュリティの安心感：

添付ファイルの自動暗号化や送信後の停止・取り消し機能が標準で備わっている点。

便利な操作性：

お客様向けと取引業者向けの対応を一つの画面（アカウント）で完結できる点。

導入による効果：対応状況の可視化で品質改善と対応漏れゼロの実現が可能に

「楽楽自動応対」の導入により、抱えていた課題が次のように解決されました。



・対応にかかる時間などを数値化できるようになったことで具体的な課題が浮き彫りになり、データに基づいたホテルごとの指導や品質改善が可能となりました。

・問い合わせメールの対応状況がタブで整理されるようになったことで受信メールと送信メールを分けて確認でき、保留中の案件が埋もれることなく、対応漏れのリスクが大きく減少しました。本部がホテルの問い合わせ対応を確実にフォローできる体制も整い、ブランドの信頼を守ることにつながっています。

・ホテルスタッフが作成した返信内容を本部スタッフが確認してから送信する独自の承認プロセスを、システム上で実現できるようになりました。やり取りの流れが可視化され、確認の抜け漏れ防止にもつながっています。

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2001年の提供開始から、お客さまのニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は9,000社を超え、17年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

「楽楽自動応対」 公式サイト：https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/jidootai/

※メール処理市場において（出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2025年度予測））、同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス 楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp