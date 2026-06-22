東大IPC、StartXと連携し、日本発ディープテックスタートアップの米国展開に向けたネットワーク構築支援を援する「Global DeepFusion Tokyo Program」の公募を開始

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：植田 浩輔、以下「東大IPC」）は、スタンフォード大学発のアクセラレーター「StartX」と連携し、日本発ディープテックスタートアップの米国展開を支援する「Global DeepFusion Tokyo Program（StartX × UTokyo IPC × TOKYO SUTEAM）」の公募を6月22日より開始しました。また、本プログラムの公募開始にあわせ、応募を検討するスタートアップを対象とした事前説明会（ウェビナー）を開催します。

StartXのネットワークを活用し、各社の米国展開に向けた事業・提携・資金調達の機会創出を支援

本プログラムは、米国市場への展開、米国企業との事業提携や、米国での資金調達を目指す日本発ディープテックスタートアップを対象に、StartXの有する起業家コミュニティ、企業・投資家ネットワーク、専門家ネットワークを活用し、各社が米国StartX滞在期間中に、自社独自の必要なネットワークを実際に構築していくことを支援します。

国内での事前ブートキャンプ、米国渡航までのオンラインメンタリング、米国現地での約10日間の集中プログラムを一体で提供し、米国市場での顧客開拓、事業提携、資金調達、Go-to-Market戦略等に向けた具体的な仮説検証とネットワーク構築を支援します。

対象となる主な領域は、AI・エンタープライズソフトウェア、ヘルステック・メドテック・デジタルヘルス、Physical AI・ロボティクス・先端ハードウェア、エネルギー・クライメート・サステナビリティ等です。これらに加え、自然科学分野の研究成果に基づく技術であり、経済・社会課題の解決に資する可能性を持つディープテックスタートアップも対象とします。

国内での事前ブートキャンプ、オンラインメンタリング、米国現地での活動支援を一体で提供

本プログラムは、国内での事前ブートキャンプ、米国渡航までのオンラインメンタリング、米国現地での活動支援を組み合わせて実施します。（プログラム参加費無料、一部渡航・宿泊費は一部支給）

国内での事前ブートキャンプでは、StartXのメンバーが来日し、米国市場展開、資金調達、事業提携、Go-to-Market戦略等に関する実践的なセッションを提供します。国内ブートキャンプには最大30社が参加し、最終日に実施するピッチを通じて、米国現地プログラムに参加する10社を選定します。

選定された10社に対しては、米国渡航までの期間に、各社2回のオンラインメンタリングを実施します。各社の事業領域、米国展開上の課題、接続すべき顧客・投資家・パートナー候補等を整理したうえで、米国での現地活動に臨むための準備を行います。

米国での現地活動では、約10日間にわたり、StartXのネットワークを活用したメンタリング、ワークショップ、投資家・事業会社・専門家との面談、デモデイ等を実施する予定です。この活動は、単なる視察や講義受講ではなく、参加各社が米国市場での仮説検証やネットワーク構築を具体的に進めることが目的です。

対象となるスタートアップ

本プログラムは、米国市場への展開を本格的に検討している、Late SeedからSeries A前後を中心にSeriesBまでのディープテックスタートアップを主な対象としています。日本国内で一定の事業実績または資金調達実績を有し、経営チームとして米国展開に向けた意思決定と実行体制を持つ企業を想定しています。

特に、以下のようなスタートアップの応募を歓迎します。

- 米国市場での顧客開拓、事業提携、資金調達に挑戦したいスタートアップ- 海外展開の必要性を認識しながらも、最初の一歩を踏み出す機会やネットワークを求めているスタートアップ- 10日間の米国現地プログラムに加え、その前後の準備・面談・フォローアップも含めて主体的に機会を活用できるスタートアップ- 英語力そのものよりも、自社の技術・事業の可能性を海外の顧客、投資家、パートナーに伝え、フィードバックを得ながら事業を前に進める意欲を持つスタートアップ- 現在東京都に所在しているまたは将来東京都への進出を予定している スタートアップ- アカデミア関連であること（メンバーが国内の大学・研究機関に所属・卒業、または当該機関から生まれた技術シーズ・研究成果を活用した事業であること）

公募概要

プログラム名：Global DeepFusion Tokyo Program（StartX × UTokyo IPC × TOKYO SUTEAM）

対象：米国展開を目指す日本発ディープテックスタートアップ

主な対象ステージ：Late Seed～Series A前後

国内プログラム参加社数：最大30社

米国現地プログラム参加社数：10社

実施内容：国内プログラム、オンラインメンタリング、米国現地プログラム、デモデイ等

費用：プログラム参加費無料、カリフォルニアまでの渡航費と宿泊費は一部支給

応募期間：2026年6月22日～2026年6月30日

応募方法：詳細は下記応募ページをご確認ください。

応募ページ：https://ipcbridgeprogram.lovable.app/#pillars

事前説明会（ウェビナー）について

本プログラムへの応募を検討するスタートアップを対象に、事前説明会（ウェビナー）を開催します。当日は、プログラムの概要、対象となるスタートアップ、応募方法、選考プロセス、国内プログラムおよび米国現地プログラムの内容等についてご説明します。

開催日時：2026年6月26日（金）8:30~9:30

開催形式：オンライン

対象：本プログラムへの応募を検討するスタートアップ、研究成果・技術シーズの米国展開に関心のある方

参加費：無料

申込方法：下記申込ページよりお申し込みください。

申込ページ：https://luma.com/s4t6mn85

東京発ディープテックスタートアップが世界で成功するための包括的な支援プログラム「Global DeepFusion Tokyo」

革新的な技術が、市場に届かず埋もれてしまう課題に対し、研究段階からグローバル事業拡大まで、一貫したサポート提供に取り組むプロジェクトです。技術-事業化-海外展開の三位一体型支援により日本のディープテックスタートアップが世界の課題解決に貢献し、大きなインパクトを創出することを目指しています。

なお、本プログラムは、東京都「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」において、東大IPCが令和7年度ディープテックコースの協定事業者として実施する「Global DeepFusion Tokyo」の一環として実施するものです。

東大IPCは、2026年1月にBerkeley SkyDeckと連携し、「Berkeley SkyDeck x UTokyo IPC Startup Bootcamp」を実施しました。今回のStartXとの連携プログラムは、同取り組みに続く海外アクセラレーターとの連携施策として、日本発のディープテックスタートアップが米国市場での事業展開、顧客開拓、戦略的提携、資金調達に向けた具体的な足掛かりを得ることを目的としています。

StartXについて

StartX is the startup community, accelerator, and fellowship for Stanford founders - a mission-based nonprofit that takes no equity.Built on an education mission and a "safe space for founders" ethos, it starts as a program and becomes a lifelong community of 3,000+ trusted founders and mentors, backed by 85+ tenured Stanford professors. Its companies have generated a combined ＄192B in total valuation, including 23 unicorns (valued over ＄1B), 144 companies valued over ＄100M, and ＄23M+ raised on average per company.

StartXは、スタンフォード大学発のスタートアップコミュニティ・アクセラレーター・フェローシッププログラムです。エクイティを一切取得しないミッション型の非営利組織として運営されています。

教育的使命と「創業者のための安全な場」という理念のもとに構築されており、プログラムとしてスタートし、やがて3,000人以上の信頼できる創業者やメンターからなる生涯コミュニティへと発展します。85名以上のスタンフォード大学終身教授がバックアップしています。

参加企業の累計評価額は1,920億ドルに達し、その中にはユニコーン企業（評価額10億ドル超）23社、評価額1億ドル超の企業144社が含まれます。また、1社あたりの平均調達額は2,300万ドル以上となっています。

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大IPC）について

東大IPCは、大学、企業、ベンチャーキャピタル、政府・自治体など幅広いステークホルダーと連携した、世界と肩を並べるスタートアップ創出やエコシステム構築を通じて、世界における日本の産業競争力の強化に資するべく活動を展開しています。

東京大学周辺で培われてきたベンチャー・エコシステムをさらに発展させるべく、東京大学100%出資の子会社として2016年に設立。官民ファンドとして2つのファンドを通じた国内外80社を超える大学関連のスタートアップおよび民間VCファンドへの投資と並行し、研究者技術シーズの事業化や客員起業家（EIR）起業を支援する「スタートアップ創造プログラム」、国内最大規模を誇るアカデミア機関共催の創業成長支援プログラム「1stRound」の運営、「DeepTech Dive」などの人材支援をはじめとするハンズオン支援を手がけています。ディープテックスタートアップの支援・育成に必要なあらゆるリソースが集積するプラットフォームを構築し、創業から育成、VCファンド運営による成長資金の供給と、継続的な活動支援を展開しています。

2024年には、東京都の公募・選定を経て大学発スタートアップ等促進ファンド投資事業有限責任組合（「ASA」ファンド）を設立。国内・海外との連携の下、新たなディープテック・スタートアップ創出の拠点形成を目指しています。

概要 アカデミア関連スタートアップ・エコシステムの発展を目指す投資事業会社

設立 2016年 1月

株主 国立大学法人東京大学（100%）

所在地 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ 261

代表者 代表取締役社長 植田浩輔

URL https://www.utokyo-ipc.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先：

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社

東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ 261

TEL: 03-3830-0200 / FAX: 03-3830-0183

Email: info2@utokyo-ipc.co.jp

担当：藤田