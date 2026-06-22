エポック社のドールハウスシリーズ「Sylvanian Families (シルバニアファミリー)」とドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」のコラボレーション第2弾！

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、エポック社のドールハウスシリーズ「Sylvanian Families (シルバニアファミリー)」とドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」のコラボレーション第2弾商品を、フェイラー公式オンラインショップ(https://feiler.jp/)限定にて抽選販売することを発表いたします。

※フェイラー公式オンラインショップ以外の店舗での販売はございません。

※本商品の再入荷については未定ですが、再入荷が決定いたしましたら、フェイラー公式オンラインショップのメルマガおよびフェイラーアプリの「お知らせ」に通知いたします。店舗・公式オンラインショップともに再入荷に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。

転売目的のご購入はご遠慮願います。転売目的の購入や不正な行為が発覚した場合、抽選販売の申し込みをお断りさせていただきます。

デザイン紹介

シルバニアファミリー×フェイラーのコラボレーション第2弾。

今回のコラボレーションのために特別に制作されたオリジナルデザインとアイテムが登場！

さらに、第1弾で人気をいただきましたハンカチの縁どりカラーを変更した新作も発売いたします。

どちらもフェイラー公式オンラインショップ限定販売です。

- Sylvanian Families シルバニアファミリー

シルバニアファミリー×フェイラーのコラボレーション第１弾ハンカチの縁どりのカラーが爽やかなペールブルーに変わって新登場！

「シルバニア村へようこそ！」ショコラウサギの女の子フレア、くるみリスの男の子ラルフ、ペルシャネコの女の子ライラが素敵なお家でお出迎え。長年愛されるシルバニアファミリーの優しさと温かさをフェイラーのシュニール織で表現いたしました。

- Sylvanian Families Friends シルバニアファミリーフレンズ

シルバニアファミリー×フェイラーのコラボレーション第１弾で登場したショコラウサギの女の子フレア、くるみリスの男の子ラルフ、ペルシャネコの女の子ライラに加えて、第2弾ではビスケットクマの男の子テオ、フローラウサギの女の子アリスも仲間入り！

ビスケットクマのお家であるきらめく水辺の赤い屋根のお家も表現されています。長年愛されるシルバニアファミリーの優しさと温かさをフェイラーのシュニール織で表現いたしました。

商品紹介

販売するアイテムは、『シルバニアファミリー』ハンカチ\3,300(25×25cm)、『シルバニアファミリーフレンズ』ハンカチ\3,300(25×25cm)、バッグ\17,600(21×21×5cm)、ポーチ\7,150(9.5×21cm)の全4種類になります。

※価格はすべて税込、サイズは(約)縦×横×マチです。

※デザインの出方はお選びいただけません。

販売方法

フェイラー公式オンラインショップ限定抽選

▼抽選申込ページ 2026年7月9日(木)12:00申込開始

https://feiler.jp/shop/pages/contents_20260702.aspx(https://feiler.jp/shop/pages/contents_20260702.aspx)



▼抽選申し込み方法はこちらからご確認ください。

https://feiler.jp/shop/pages/lotteryapplication.aspx

販売スケジュール

■抽選申込期間：2026年7月9日(木)12:00～7月14日(火)16:59

※抽選のお申し込みには会員登録が必要です。

※今回はフェイラー公式オンラインショップ限定での抽選販売です。当選商品の受け取りは発送のみ、店舗での受け取りは選択いただけませんのでご注意ください。

※抽選申込開始直後、および締め切り直前はサイトが大変混み合うことが予想されます。お申込み時期は抽選結果には関係ございませんので、タイミングをずらしてのアクセスにご協力をお願いいたします。

■当選発表：2026年7月23日(木)15:00～7月24日(金)

※当選したお客様のみ、メールにてお知らせいたします。落選した場合、メールでのお知らせはございませんが、マイページの抽選履歴から当落確認ができます。

※当選発表は通知メールのみでのご連絡となります。お問い合わせによる当落のご案内はいたしかねます。

※当選通知メールの未送信、削除、第三者による不正な行為、その他いかなる事情によるものであっても、当選通知メールの再送信はいたしかねます。

※迷惑フィルタなどでメールの受信制限をしている場合は、「feiler-ec@feiler.co.jp」からのメールを受信できるようにしてください。

■フェイラー公式オンラインショップからの商品発送：2026年7月30日(木)より順次

※到着日についてはご指定いただいても承ることができませんので、あらかじめご了承ください。

※お届けの商品は写真と柄の位置が異なる場合がございます。柄の配置についてのご指定は承ることができません。

※本商品の再入荷予定はございません。

【ご注意ください】

・抽選のお申し込みには会員登録が必要です。

・お一人様各1点までのお申し込みとさせていただきます。

・通常商品/予約商品との同時注文・同梱およびノベルティキャンペーン、各種クーポンはご利用いただくことができません。

・ギフトラッピングは承っておりません。また、無料ラッピングもご用意がございません。

・抽選の結果、お支払金額に変更が生じる場合がございます。

・転売目的のご購入はご遠慮願います。転売目的の購入や不正な行為が発覚した場合、抽選販売の申し込みをお断りさせていただきます。

・抽選のお申し込みをされた場合は、抽選結果が出て商品がお手元に届くまでは退会なさらないようお願いいたします。

・お客様事由によりますキャンセル・変更・返品はお受けすることができません。

・ご利用いただけるお支払方法は「クレジットカード」のみとなります。

・デビットカード、デビットカード機能付きクレジットカード、プリペイドカードはご利用いただけません。

・抽選申込後、クレジットカードの変更はできません。7月31日(金)まで有効なクレジットカードをご利用ください。

・当落に関わらず、抽選申込時から当選発表までの間にクレジットカードご利用枠の確認をさせていただく関係で、クレジットカード会社より利用確認のご連絡が届く場合がございます。あらかじめご了承ください。

・抽選申込時に使用したポイントについて、当選の場合はそのまま使用いたします。落選の場合は当選発表後、3日以内にお戻しいたします。

・抽選商品発送料金につきましては一律440円となります。

・会員登録情報および注文時の配送先住所は正確にご入力ください。

・注文が分かれた場合、同梱することはできませんので、あらかじめご了承ください。

・お申し込み後の注文内容(配送先住所、クレジットカード情報、注文のおまとめなど)の変更はできません。

※お問い合わせをいただいても、ご対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・抽選後、当選したお客様には商品の準備ができ次第、発送いたします。発送しましたらメールにてお知らせいたします。

購入点数制限

お一人様各商品1点限りの販売個数制限を設けさせていただきます。



高額転売を防ぐ対策として、フリマアプリ「メルカリ」では、価格急騰の注意喚起とガイドライン抵触の際の削除対応を、その他のフリマサイトでもガイドライン抵触の際の削除対応をさせていただいております。

フェイラージャパンとメルカリ、安心・安全な取引環境の構築に向けた 包括連携協定を締結

https://www.feiler-jp.com/information/detail/165

インスタライブ開催！2026年7月8日(水)20:00 @feiler_jpにて商品紹介

2026年7月8日(水)20:00～フェイラー公式Instagram(@feiler_jp)アカウントにて、商品紹介のインスタライブを開催いたします。いち早く商品をご覧いただける機会ですので、ぜひご覧ください。



インスタグラム@feiler_jpフォロー＆いいねキャンペーン開催！

2026年6月22日(月)10:00～7月5日(日)23:59の期間中、フェイラー公式Instagramをフォローの上、キャンペーン投稿にいいねをされた方の中から抽選で20名様に『シルバニアファミリー』『シルバニアファミリーフレンズ』のハンカチいずれか1枚をプレゼントいたします。

※プレゼントのハンカチのデザインはお選びいただけません。

＜ご応募方法＞

応募期間：2026年6月22日(月)10:00～7月5日(日)23:59

１.フェイラー公式Instagram( @feiler_jp )をフォロー。

※既にフォローいただいている方もキャンペーンの当選対象になります。

２. キャンペーン投稿に「いいね」をして応募完了。

３. 当選者の発表は、7月上旬にフェイラー公式InstagramのDMより当選された方にご連絡のうえ、フェイラー公式Instagramに当選者アカウント名を記載した画像をフィード投稿いたします。

※当選賞品の発送は、商品発売に合わせて2026年7月30日(木)を予定いたしております。

シルバニアファミリー紹介

緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウスシリーズ。

1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわった精巧なデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されてきました。

「自然・家族・愛」をテーマに、子どもたちの想像・創造力はもちろん、家族の絆や思いやり、自然を大切にする心を育み、情緒豊かな成長を促します。

3DCGアニメーションもシリーズ化され世界で配信中です。2023年にはシリーズ初の映画が公開されました。

おかげさまで2025年には40周年を迎えました。

フェイラー紹介

「心はいつだって踊れる。」フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X/LINE ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内87店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット11店舗](2026年6月1日現在）