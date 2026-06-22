【28卒旧帝早慶層調査】企業探しへ8割超がAIを活用。一方、得た情報を一次情報まで必ず確認する学生は約3割にとどまる。AI情報の「鵜呑みリスク」が浮き彫りに。

株式会社リーディングマーク

新卒採用支援やPersonality Techを通じたHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司） は、28卒を対象に「就職活動における生成AI活用実態調査」を実施し、旧帝早慶層の学生1457名の回答を集計・分析しました。

※本リリースに関するお問い合わせはこちら：https://www.recme.jp/about/company_contact/

＜本リリースのトピックス＞

- 生成AIの活用は「ES作成・添削・校閲」や「業界研究・企業研究」が中心就活での生成AI活用は「ES作成・添削・校閲」（60.2%）が最多。「業界研究・企業研究」（46.4%）がそれに続く。生成AIの情報をもとにエントリー企業を選定する動きもみられる。- 企業探しの8割超がAIを利用企業探しにおいて生成AIを「たまに活用している」学生が61.1%、「毎回活用している」が24.2%。あわせて85.3%が活用しており、企業探しにおけるAI活用が一般化している実態が明らかになりました。- 一次情報を必ず確認する学生は約3割生成AI・SNS由来の情報について、一次情報まで「毎回確認している」学生は32.6%。「確認することが多いが、確認しない場合もある」が49.6%となりました。- 「年収」「勤務地」についても一次情報の確認が後回しに一次情報まで確認しないことがある項目は「選考難易度(合格しやすさ、選考の通りやすさ)」が25.7%で最多。一方で、「年収」（25.5%）、「勤務地」（23.3%）が上位として続きました。





＜調査サマリー＞

生成AIの活用は「ES作成・添削・校閲」や「業界・企業研究」に集中※設問「就職活動においてAIをどのように使用しているか教えてください。(例：ES作成、webテスト、エントリー企業を探す、業界研究・企業研究をする、面接対策など)」に対し、自由記述形式で回答したものを集計。割合については、設問回答者のうち、未使用と答えた171名を除く1286名を分母として算出。

就職活動においてAIをどのように使用しているかを尋ねたところ、活用用途（複数回答）としては、「ES作成・添削・校閲」が60.2%と突出して最多となりました。次いで「業界研究・企業研究」が46.4%と、上位2項目での利用が中心となっています。

また、「エントリー企業を探す」と回答した学生も17.2%存在しており、生成AIの情報をもとにエントリー企業を選定する動きもみられます。

一方で「面接・選考対策」および「Webテスト対策」は、学部3年(学部卒) / 修士1年(修士卒)の 4月～5月の調査ということもあり、8.2%にとどまりました。

企業探しでのAIの活用が定着し、8割超が活用経験あり※設問「企業探しにおいてAIをどの程度使用していますか。」に対し、選択肢形式で回答したものを集計。

企業探しの場面における生成AIの活用度合いでは、「たまに活用している」が61.1%、「毎回活用している」が24.2%にのぼります。合計85.3%の学生が企業探しに生成AIを取り入れていることが明らかになり、「全く活用していない」は14.8%にとどまりました。

企業との最初の接点となる「企業を知る」段階から、生成AIが当たり前のツールとして定着しつつあります。

AIやSNSから得た情報について「一次情報まで毎回確認する」学生は約3割にとどまる※設問「就職活動において、AIやSNSから提供された一次情報が不明な情報について、どの程度まで一次情報まで確認していますか。」に対し、選択肢形式で回答したものを集計。

一方で、AIやSNSから得た情報について一次情報まで確認しているかを尋ねたところ、「毎回確認している」と答えた学生は32.6%にとどまりました。

最も多かったのは「確認することが多いが、確認しない場合もある」の49.6%です。続いて「確認しないことが多いが、確認する場合もある」が15.3%、「全く確認していない」が2.5%という結果となりました。

生成AIが出力する情報は学習データの時点や精度の問題から誤情報を含む可能性があるにもかかわらず、多くの学生がその情報を検証しないまま就職活動の意思決定に使用している実態が浮かび上がりました。

※一次情報＝採用HP、企業説明会、その企業の社員から直接聞いた話など、企業またはその企業に勤める社員が直接発信している情報。

確認が後回しになるのは「選考難易度」のほか「年収」「勤務地」など労働条件も※設問「一次情報まで確認していない情報がある場合、下記情報のうちどのような情報を確認しないことが多いか教えてください。(複数回答可)」に対し、選択肢形式で回答したものを集計。割合については、設問回答者のうち、上記の設問で「毎回確認している」と答えた475名を除く982名を分母として算出。

一次情報を必ずしも確認しない層（982名）に対して、一次情報まで確認しないことがある情報カテゴリ（複数回答）を尋ねたところ、「選考難易度(合格しやすさ、選考の通りやすさ)」が25.7%で最多となり、続いて「年収(初任給や上がり幅など含む)」が25.5%、「勤務地」が23.3%、「社風」が23.0%となっています。

生成AIが出力する情報は古い口コミや推測を含む可能性があり、一次情報での確認がより一層重要といえます。しかしながら、「年収」や「勤務地」といった労働条件面の情報についても、確認が後回しになりやすい傾向があることがわかりました。

AI就活時代に求められる、新たな採用コミュニケーションのあり方

今回の調査結果から、就職活動における情報収集の起点がAIへと移行する一方で、学生が「年収」や「勤務地」といった重要な条件面において、古い情報や不正確な推測を鵜呑みにしてしまうリスクが浮き彫りとなりました。

生成AIが普及する今だからこそ、企業側から学生と直接的な接点を持ち、正しい一次情報を伝えて惹きつける（アトラクトする）重要性が高まっています。



さらに、変化が激しく、企業間で採用の明暗が分かれる昨今の市場において、過去の成功体験に頼った手法は通用しなくなりつつあります。ターゲット層の最新の動向という「正しいデータ（一次情報）」に基づき、採用戦略を根本から練り直すことが急務です。

当社が提供する詳細な調査データをご活用いただくことで、自社・競合・学生のマクロトレンドが可視化され、採用市場で「なぜ勝てるのか・どう戦うべきか」を定量的に示すことが可能になります。これにより、経営会議等でも根拠を持ったエビデンスの提示ができ、精度の高い意思決定と採用リソースの最適化を実現します。

自社の立ち位置の把握や、今後の採用戦略に向けたデータ活用にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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【調査概要】

１．調査対象 :

・対象学生：2028年卒予定の、東京大学、一橋大学、東京科学大学（旧：東京工業大学）、早稲田大学、慶應義塾大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、九州大学の大学生・大学院生

２．調査期間 : 2026年4月17日～5月17日

３．調査方法 :

・弊社主催の合同説明会、または弊社会員へのWEBアンケートにより回収

４．有効回答 :1457名（ 男性75.4％、女性24.6%、その他0%）

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【ミキワメ就活について】

「ミキワメ就活」は、株式会社リーディングマークが提供する新卒採用支援サービス／ダイレクトリクルーティングプラットフォームです。会員の約60%は旧帝大・早慶層、約25%はGMARCH層と、日本最大級の上位校学生データベースを保有しています。日系・外資・新興企業に幅広く導入され、就活人気企業TOP100社のうち90社をはじめとする各業界を代表するリーディングカンパニー約280社、年間3万人の学生の採用支援を行っています。

サービスとしては、上位校学生向けのスカウト配信・セグメントDM・合同イベント出展・採用ブランディング支援まで、新卒採用における母集団形成から選考フェーズまでをワンストップで支援。早期化・複雑化する新卒採用市場において、各社の採用課題に合わせた最適なソリューションを提供しています。

また、姉妹サービスである選抜コミュニティ「NEXVEL」は、ES・Webテスト・グループディスカッションを通して選抜された超優秀層・ハイクラス新卒人材約1,500名が会員となっており、ターゲット採用・タレントプール型の効率的な新卒採用を実現します。

【運営会社について】

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミキワメる「ミキワメAI 適性検査(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ(https://mikiwame.com/well-being.html)」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント(https://mikiwame.com/management.html)」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活(https://www.recme.jp/)」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）(https://nexvel.co.jp/)」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ(https://mikiwame.com/lab/)」