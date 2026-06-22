カバヤ食品のアクセサリー玩具菓子『セボンスター』デザインのキュートな「ティアラコーム」が、粧美堂から新登場！

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、カバヤ食品株式会社が販売する女児向けアクセサリー玩具菓子『セボンスター』デザインの「ティアラコーム（全10種類）」を、2026年6月22日（月）より発売します。

新商品は、『セボンスター』をモチーフにデザインされた「ティアラコーム」です。全10種のブラインド仕様で、どれが当たるかは開けてからのお楽しみ。キラキラ輝くメタル塗装を施し、ティアラの中央にはハートと星型の宝石をあしらったデザインです。色やデザインもそれぞれ異なるため、思わず全種類コレクションしたくなるかわいさが魅力。持ち運びに便利なケース付きで、おでかけ先でのヘアケアやヘアセットのお直しにも活躍します。持っているだけで気分が上がる、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテム。キラキラのヘアコームで、毎日のヘアセットがもっと楽しくなります。

商品概要

■商品名：セボンスターティアラコーム

■価格：1,430円（税込）

＊全10種類、ブラインド仕様

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＊持ち運びに便利なケース付き

【玩具菓子「セボンスター」について】

1979年に発売した、カバヤ食品のロングセラー玩具菓子です。

縦長の特長的な六角柱の箱の中には、オリジナルのペンダントアクセサリーとチョコレートが

入っており、そのデザインの可愛さとバリエーション豊富なカラーリングから、「お菓子売り場の宝石」として親しまれています。2026年で発売47周年を迎え、キラキラ好きな女の子に留まらず、

“かつて少女だった”女性にまで永く愛され続けている商品です。

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://x.gd/29psS

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。