株式会社アイダ設計が尿がんリスク検査「マイシグナル・スキャン」を福利厚生として導入

Craif株式会社

尿がんリスク検査「マイシグナル」を提供するCraif株式会社（所在地：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）は、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光、以下アイダ設計）が、福利厚生として尿がんリスク検査「マイシグナル・スキャン」と、がんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」を導入したことをお知らせします。

■ 株式会社アイダ設計 代表取締役 會田 貞光氏からのコメント

アイダ設計にとって、従業員一人ひとりはかけがえのない財産であり、その健康は企業の持続的な成長、そしてお客様へ最高の住まいとサービスをお届けするためのすべての基盤です。がんは早期発見・早期治療が何より重要と言われますが、日々の忙しさから検査を後回しにしてしまうケースも少なくありません。今回、心理的・身体的負担の少ない「マイシグナル」を導入することで、従業員が自身の健康と向き合うきっかけを提供したいと考えました。従業員が安心して、長く元気に活躍できる環境づくりを、今後も経営の最優先事項として推進してまいります。

■株式会社アイダ設計について

株式会社アイダ設計は、分譲住宅および注文住宅の設計・施工・販売を手がける総合住宅メーカーです。埼玉県上尾市に本社を置き、宮城県から沖縄県まで90店舗以上を展開しています。2026年に創業45周年を迎え、「一人でも多くの家族に幸せで満足いただける住まいを提供したい」という想いのもと、住まいづくりに取り組んでいます。自社プレカット工場による一貫生産体制や資材の一括仕入れによってコスト削減を図り、高品質でありながら手の届きやすい価格の住まいを実現。「999万円の家」をはじめ、お客様の理想の暮らしを叶える自由設計の注文住宅を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社アイダ設計

本社所在地：〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目 10 番地 11

代表者：代表取締役社長 會田 貞光

創立：1981 年 1 月 6 日

資本金：1 億円

従業員数：1,029 人（2025 年 3 月 31 日時点）

事業内容：不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

URL：https://www.aidagroup.co.jp/

■ 「マイシグナルシリーズ」について

「マイシグナルシリーズ」は、予防と早期発見につなげる、がんリスク検査です。このシリーズは、マイクロRNA×AIですい臓がんを含む10種のがんリスクを高精度に評価する検査「マイシグナル・スキャン」、より手軽にがんリスクを評価する検査「マイシグナル・ライト」、がんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」、DNAダメージをモニタリング・予防につなげる検査「マイシグナル・チェック」で構成されています。

どの検査も尿やだ液を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。4つの検査を通じて、自らの体質的なリスクを知り、日々のDNAのダメージをモニタリングすることで発症予防をサポート。それでも防ぎきれないがんを早期発見することを一気通貫でサポートし、がんの予防と早期発見を促進することを目指した包括的ながん対策です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

マイシグナルシリーズは医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に代わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2025年4月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がんリスク検査「マイシグナル(R)︎」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/