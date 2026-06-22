グレーディング・プラットフォーム「Lucerion」を提供開始

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO：長瀬 俊二郎）のグループ会社で、映像制作とコンテンツ流通をセキュアかつシームレスにつなぐ映像技術サービスを展開する株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス（本社：東京都港区、代表取締役社長：青田匡史）は、映像制作におけるルック開発の新たな出発点を創るグレーディング・プラットフォーム「Lucerion（ルシリオン）- The Look Baseline Platform -」を提供開始いたしました。

「Lucerion」の開発背景と提供価値

デジタル撮影が主流となった現代の制作現場では、限られた時間の中でいかに作品の核となるルックを確立するかが大きな課題となっています。この課題を解決する「Lucerion」は、カラーサイエンスに基づいて、デジタル上で仮想のフィルムプロセス*を意図的に組み合わせることで、多彩な「ルックバリエーション」を創出し、作品の世界観に沿った最適な「ルックの基準（ベースライン）」を明確にする次世代のプラットフォームです。

*フィルムプロセス：「１.フィルムタイプ」「２.ラボプロセス（銀残しや増感・減感など）」「３.映写環境（ランプ光源の波長特性や色温度など）」

「Lucerion」がもたらす3つの革新

【1】多彩なルック創出と可視化

「Lucerion」は、フィルムプロセスの各要素を意図的に組み合わせることで、多彩な「ルックバリエーション」を生み出します。さらに、作品の核となるルックを正確に導き出せるよう、日本を代表する撮影監督・山本英夫氏による、あらゆるシーンを想定した「ライブラリ」をご用意いたしました。「Lucerion」によって生み出された多彩なルックバリエーションを、このライブラリを使い、様々なサンプルを見ながら、作品の世界観に沿った最適な「ルックの基準」を確立していくことができます。

【2】グレーディングの効率化

確立された「ルックの基準」が、作品を完成へと導く「ガードレール」として機能します。広大なデジタルの世界で正解を探り当てる迷いの時間が減り、目指すルックにより近い出発点からグレーディングを開始できるため、クリエイターがより高度でクリエイティブな画作りに集中できる環境を実現します。

【3】ブレない共通言語の確立

これまで感覚的になりがちだったルックの方向性を、カメラテスト前の早い段階から完成形に近い映像として可視化します。制作チーム全体で共通のイメージをブレなく共有することで、工程間における色に関するミスコミュニケーションを未然に防ぎます。



本サービスの開始に伴い、撮影監督・山本英夫氏が「Lucerion」のポテンシャルを語る特別インタビュー記事「3km先の理想を、確信に変える」を同時公開いたしました。

「Lucerion」は、IMAGICAエンタテインメントメディアサービスが長年培ってきた「色」への探求心と最新のカラーサイエンスを融合させた、ポストプロダクションの枠を超えるソリューションです。同社はこれからも、制作者に寄り添うパートナーとして、映像制作の新たなスタンダードを構築し、エンタテインメント業界のさらなる発展に寄与してまいります。

「3km先の理想を、確信に変える」--撮影監督 山本英夫氏が語る、ルック開発の新たな出発点「Lucerion」(https://www.imagica-ems.co.jp/case-study/lucerion-interview-20260622/)Lucerion紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nFpwHKYXvQk ]

「Lucerion紹介動画」内のライブラリ



監督・撮影監督：山本 英夫

照明：小野 晃

キャスト：樫尾 篤紀 石川 古都

制作協力：zasH

サービス総合お問い合せフォーム→ :https://www.imagica-ems.co.jp/contact/service-general/entry本リリースに関するお問い合わせは、以下のフォームよりご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ（報道関係の方） :https://www.imagica-ems.co.jp/contact/general/entry/本リリースの内容についてはこちらのお問い合わせフォームからご連絡いただきますよう、お願いいたします。

Lucerion（ルシリオン）：https://www.imagica-ems.co.jp/service/production/lucerion/

【株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスについて】

世界中の映像エンタテインメントを、あらゆるメディアに。

・会社名：株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 青田 匡史

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・設 立：2021年1月15日（創業：1935年）

・資本金：1億円

・事業内容：映画の映像・音声編集、DCP(デジタルシネマパッケージ)作成、コンテンツ流通・配信サービス、フィルム現像・プリント、映像の修復・復元・保存サポート、デジタル合成・VFX・CG/グラフィックデザインの企 画・制作、吹替・字幕・翻訳、各種映像技術サービス

・URL：https://www.imagica-ems.co.jp/

・X：https://twitter.com/Imagica_EMS

【株式会社IMAGICA GROUPについて】

1935年の創業以来、新たな「映像」の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に"驚きと感動"を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。



・会社名：株式会社IMAGICA GROUP（IMAGICA GROUP Inc.）

・本社 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-14-2

・代表者： 代表取締役社長 社長執行役員

グループCEO 長瀬 俊二郎

・設立 ： 1974年6月10日（創立：1935年2月18日）

・資本金： 1億円

・URL： https://www.imagicagroup.co.jp/

・事業内容：コンテンツ事業、映像制作技術事業、ゲーム事業、計測ソリューション事業等を営むグループ会社の事業の統括。

IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。