【チヨダ】SHOE PLAZA が「みどり会 夏季優待販売会」に出店人気ブランドのシューズを特別価格で販売

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区／代表取締役社長 町野 雅俊）は、2026年6月26日（金）・27日（土）に東京都江東区の有明GYM-EX（ジメックス）で開催される「みどり会 夏季優待販売会」に、靴専門店「SHOE PLAZA」として出店いたします。

みどり会 優待販売会は、株式会社みどり会が主催する会員向け大型販売会です。ファッション、インテリア、生活用品、食品など幅広い商品が一堂に会し、多くの来場者で賑わう人気イベントとして開催されています。

チヨダは今回の販売会において、「SHOE PLAZA」の人気商品を中心に、メンズ・レディース・キッズ向けの幅広い商品を取り揃え、会員の皆様にお買い得な価格でご提供いたします。会場では、大好評の手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」をはじめ、夏のお出かけや日常使いにおすすめの商品を多数ご用意し、ご家族皆様でお買い物をお楽しみいただける売場を展開いたします。

スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■出店概要

【開催日時】

2026年６月26日（金）10:00～17:00

2026年６月27日（土） 9:00～17:00

※最終入場は各日閉場の30分前までとなります

【会場】

有明GYM-EX（ジメックス） ＞(https://www.bigsight.jp/organizer/buildings/gym-ex/access.html)

東京都江東区有明１-10-１

【入場方法】

以下いずれかの方法でご入場いただけます

１.QRコードでの入場

・会場受付にてQRコードを提示してください

（スマートフォン、紙どちらでも可）

・読み取り後、そのままご入場いただけます

２.チラシ兼招待券での入場

・招待券をご持参ください

チラシ兼招待券はこちら ＞(https://www.midorikai.co.jp/sale/midorikai_26sum_a4_print_0508.pdf)

【主催】

株式会社みどり会

みどり会 優待販売会サイトはこちら ＞(https://www.midorikai.co.jp/member/event/)

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,102名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：789億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：863店舗（単体）

（2026年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-499-c38040da45458e5f19d752dd635db923.pdf