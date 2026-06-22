ショップチャンネル　6月26日（金）は「ビューティーデイ パート2」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営する

ジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、6月26日（金）に「夏のキレイが大集合！ ビューティーデイ パート2」を放送します。メイクもケアも抜かりなく、夏のキレイを目指すアイテムを紹介します。

チェンジ シワ改善&美白スペシャル

シワ改善や美白※などの効能効果を持つW薬用のオールインワンクリームと化粧水、ミニバッグの豪華なセットを紹介します。

※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

放送日時は6月26日（金）0:00～、7:00～、10:00～、14:00～、17:00～、22:00～です。

チェンジ ホワイトスポッツ

日射しが気になる季節は、気になるところを集中的に美白※ケア。薬用W美白美容液を増量セットでご案内します。

※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

放送日時は6月26日（金）0:00～、7:00～、10:00～、14:00～、17:00～、22:00～他です。

ホワイトディアマンテ

気品に満ちた生ツヤ肌を演出し、美しい仕上がりが続く1品7機能の多機能なパウダリーファンデーションを、特別セットでお届けします。

放送日時は6月26日（金） 0:00～、9:00～、21:00～、22:00～です。

酒田米菓監修 サカタの健康せんべい

“ぶっかけ鰹節風味”と夏季限定生産“だだちゃ豆あっさり塩味”の計16袋セットが登場します。たんぱく質をチャージできる、美味しい栄養機能食品です。

放送日時は6月26日（金） 12:00～、20:00～、22:00～です。

目元アートメイク

水・汗・皮脂に強く、色持ちが長続き。テクニック要らずで美眉が描けるリキッドアイブロウを3本セットで紹介します。

放送日時は6月26日（金） 6:00～です。

超低分子純粋コラーゲン100% CEXスペシャル

超低分子にこだわった純粋コラーゲンのみを使用。溶けやすく味やにおいも気にならないサプリです。

放送日時は6月26日（金） 11:00～他です。

ショーレイヤード 香水

フレッシュなローズとジャスミンのさりげない香りで印象アップ。新しい香りのご提案です。

放送日時は6月26日（金） 16:00～です。

リオッサ 着圧タイプソックス

快適なはき心地で、寝ている間も日中も脚をケアする夏用の着圧タイプソックス。3足セットでご案内します。

放送日時は6月26日（金） 19:00～です。

※画像は一部参考商品です。番組および商品内容に変更が生じる場合があります。

ショップチャンネル 創業30周年

ショップチャンネルは、2026年に創業30周年を迎え、2026年1月1日から2027年3月31日までの期間、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、30周年を寿ぐスペシャルな企画を多数用意しています。

30周年関連の情報は、以下特設ページで紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp(https://www.shopch.jp/)）

1996年11月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,215万世帯で視聴可能（2026年3月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を24時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。