累計7万部突破の人気英検対策シリーズに、待望の中学生向け続刊が登場！　1日10分（1枚）×30日で英検対策！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月19日に『中学生のための 1日10分英検合格ドリル（3級／準2級）』を発売いたしました。

累計7万部突破の「1日10分英検合格ドリル」シリーズから、待望の中学生向け続刊が登場！

小学生向けシリーズでご好評いただいている「1日10分」「切り取って使える」コンセプトはそのままに、中学生の学習スタイルに合わせて内容を充実させました。忙しい中学生でも毎日無理なく取り組める、英検一次試験対策に最適なドリルです。

【特長1】ありそうでなかった「天とじ（キリトリ式）ドリル」

▲3級・準2級の2冊が同時発売。かわいらしい犬たちが目印！ 3級はバーニーズ、準2級はグレート・ピレニーズで、級が上がるにつれ大きい犬種になります。

1日1枚ずつ切り取って使える「天とじ（キリトリ式）」を採用。必要なページだけを切り取れるので、自宅学習はもちろん、学校や塾の休み時間などのスキマ時間にも気軽に取り組めます。

1回分の分量が少ないため、達成感を得やすく、無理なく継続できます。

【特長2】1回10分×30回完成

▲上にめくるタイプのドリルです。

1テーマにつき1枚、約10分で取り組めるスモールステップ設計。

30回で英検一次試験の重要事項を効率よく学習できるので、部活動や学校生活で忙しい中学生でも、毎日少しずつ着実に学習を進められます。

【特長3】実戦力を養う「出題形式別」の5章構成

本書は、出題形式別の章立てをしており、全5章構成です。

・単語・熟語編

・文法編

・読解編

・ライティング編

・リスニング編

語彙からリスニングまで、一次試験に必要な内容をバランスよく学習でき、苦手分野の克服にも役立ちます。

【特長4】履修学年目安・ポイント整理付き（文法編）

▲「準2級」紙面（単語・熟語編）。

文法編には、履修学年の目安とポイント整理を掲載。

学校の授業や定期テスト対策と並行して学習しやすく、英検対策を効率よく進められます。未習単元もポイントを確認しながら学べるため、自学自習や先どり学習にも最適です。

【特長5】音声・弱点発見シート付き

▲「3級」紙面。丸で囲われた箇所に履修学年の目安付き（文法編）。

リスニング問題には二次元コードから再生できる音声付き。

さらに、取り組み状況や苦手分野を確認できる「弱点発見シート」も収録し、日々の学習管理や復習をサポートします。

▲弱点発見シート。正解数まで塗ることで、弱点がひとめでわかります。

小学生向けから中学生向けまで、幅広いラインナップをそろえた「1日10分英検合格ドリル」シリーズ。学年や目標級に合わせて、自分にぴったりの1冊を選べます。

▲シリーズラインナップ。

［商品概要］

■『中学生のための 1日10分英検合格ドリル 3級』

■『中学生のための 1日10分英検合格ドリル 準2級』

価格：3級…1,265円（税込）／準2級…1,320円（税込）

発売日：2026年6月19日

判型：A5変型

ISBN：978-4-05-306430-1 （3級）／978-4-05-306429-5 （準2級）

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はこちら】

▼『3級』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130643000(https://hon.gakken.jp/book/1130643000)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064309/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064309/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591406/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591406/)

▼『準2級』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130642900(https://hon.gakken.jp/book/1130642900)

・Amazon：https://amzn.asia/d/04V3mAT4(https://amzn.asia/d/04V3mAT4)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591405/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591405/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開