Delta Trading Japan株式会社は、和菓子の伝統食である「羊羹」を現代のライフスタイルに合わせて再翻訳するプロジェクト「TACT」の事業拡大に向け、クラウドファンディングを公開しました。

https://camp-fire.jp/projects/957190/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

日本の食文化を次世代へ継承しながら、日々激しい研鑽に努めるアスリートのみならず、仕事や勉強、育児など、それぞれの挑戦に向き合う人々の日常を支える新たな選択肢を創る取り組みです。 保存性に優れ、脂質フリーで、植物由来。先人たちが築き上げた知恵を現代の栄養補給文化へとつなげていきます。 「日本の伝統を未来へ。」 そして、 「挑戦する人を支える力へ。」 この想いに共感いただけましたら、ぜひプロジェクトをご覧いただき、応援・シェアいただけますと幸いです。

プロジェクト立ち上げの背景

「健康に良い」とされるものが節操なく入れ替わる時代。新しい栄養理論や食品が注目されては消えていく中で、私たちはある素朴な疑問を抱きました。 なぜ羊羹（ようかん）は、何百年もの間、日本人に愛され続けてきたのだろう。 羊羹は単なる伝統菓子ではありません。保存性に優れ、効率よくエネルギーを補給でき、持ち運びやすい。昔から旅人や職人、武士たちの日常を支えてきた、まさに日本が誇る“サバイバルフード”です。 しかし現代では、日本人をもってしても「羊羹は特別な時に食べるもの」「羊羹は年配の方向けのもの」というイメージが強く、その本質的な価値が十分に知られているとは言えません。 私たちは、長い歴史の中で人々を支え続けてきた羊羹こそ、現代を生きるアスリートやビジネスパーソン、忙しい毎日を送るすべての人にとって、もっと身近な存在になれると考えました。

このプロジェクトで実現すること

新たなエネルギーチャージの文化を育み、その価値観に共感する人々が集うコミュニティやイベント、スポーツ・ウェルネス分野における新たな取り組みへと発展させます。 日本の伝統食品を現代的に再解釈し、新しいライフスタイルとして定着させる。そして、その文化を起点に国内外の人々がつながり、再び世界に誇れる新たなマーケットを日本から創出すること。それが私たちの目指す未来です。 私自身、海外で生活する中で、日本の文化や食に対する高い評価を何度も目にしてきました。 一方で感じたのは、多くの日本文化が「特別な体験」として消費されているということです。 茶道、和菓子、伝統工芸――それらは尊敬されている反面、日常生活の中に入り込む機会は決して多くありません。もちろん、それは長い歴史や格式へのリスペクトの表れでもあります。 しかし私たちは思うのです。 本当に優れた文化とは、人々の日常に寄り添い、生活を豊かにするものではないだろうか。 何百年も人々に愛されてきたのは、それが単に伝統だからではありません。時代を超えて人々の役に立ち続けてきたからです。 だからこそ、私たちは日本の文化資本を現代のライフスタイルに合わせて再解釈し、新しい価値として世界へ届けることを使命とし、本プロジェクトで開発したTACTはそのビジョンを体現した我々の旗艦商品です。

代表挨拶

千葉県発のスタートアップDelta Trading Japan株式会社です。 我々はThe New Classic Japanをコンセプトに、日本文化に根差した商品やサービスを再翻訳して、世界に届けることを使命としてしております。 この度我々はTACT（タクト）というブランドを創り、羊羹（ようかん）をクリーンエナジーバーとして販売するプロジェクトを始動いたしました。

https://japan-hub.com/ja-jp