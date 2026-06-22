「わかるかいごBiz」、仕事と介護の両立を支援する３つの新コンテンツを提供開始

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、仕事と介護の両立支援サービス「わかるかいごBiz」において、企業の社員および管理職の皆様を対象とした新たな支援コンテンツとして、１.コミュニティ形成・継続支援サービス、２.介護コンシェルジュによる情報発信コンテンツ、３.ショート動画コンテンツの提供を開始しました。

■背景

高齢化の進展に伴い、家族の介護を担いながら働く、いわゆる“ビジネスケアラー”は今後さらに増加すると見込まれています。一方で、介護に関する知識不足や相談先が分からないことなどから、不安や負担を抱えながら仕事と介護の両立に取り組む方も少なくありません。

また企業においても、介護離職の防止や人的資本経営の推進に向けて、従業員の介護課題への理解促進や支援体制の整備が重要な経営課題となっています。こうした状況を受け、経済産業省は2024年3月に「仕事と介護の両立支援に関するガイドライン」を公表し、企業に対して両立支援の強化を呼びかけています。

『わかるかいごBiz』は、仕事と介護の両立を支援する企業向け福利厚生サービスです。介護コンシェルジュによる相談窓口の提供をはじめ、従業員の介護に関する実態把握調査、介護セミナーの実施、介護情報WEBサイトや介護ハンドブックによる情報提供などを通じて、企業と従業員を一気通貫で支援しています。

介護は、直面してから対応を考えるのではなく、将来に備えて早い段階から知識を身につけ、準備を進めることが重要です。そこで当社は、従業員が介護についてより身近に学び、継続的に考え、必要に応じて相談できる環境づくりを推進するため、新たに3つのコンテンツの提供を開始しました。

■新サービス概要

１. コミュニティ形成・継続支援サービス

介護に関する情報共有や交流の機会を提供し、従業員同士がつながりながら学び合える環境づくりを支援します。

介護に直面している従業員だけでなく、将来に備えたい従業員や管理職など幅広い層を対象とし、仕事と介護の両立に関する理解促進や相談しやすい職場風土の醸成をサポートします。

２. 介護コンシェルジュによる情報発信コンテンツ

仕事と介護の両立に役立つ情報や介護に関する基礎知識、最新動向などを継続的に発信します。

従業員が隙間時間に必要な情報を取得しやすい環境を整えることで、介護リテラシーの向上や早期の備えを支援します。また、企業の取り組みや支援施策に関する情報発信を通じて、従業員の制度理解や活用促進にも貢献します。

３. ショート動画コンテンツ

仕事と介護の両立に関する知識を、隙間時間を活用して効率的に学べる動画コンテンツを提供します。

従業員は自身の状況や関心に応じて必要な情報を手軽に学習できるため、介護に関する理解促進や将来への備えにつながります。忙しい日常の中でも継続的な学習を支援し、仕事と介護を両立できる職場づくりに貢献します。

■仕事と介護の両立支援サービス『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/

■会社概要

会 社 名：株式会社インターネットインフィニティー

本社所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル２階

代 表：代表取締役社長 別宮 圭一

設 立：2001年5月7日

事業内容：ケアマネジャー向けウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」の運営等

URL：https://iif.jp/