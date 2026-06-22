MIXI、投資事業の運用体制を強化

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、グリーグループの国内ファンド投資事業の一部承継等を通じ、当社グループにおける投資事業の運用体制を強化することを決定しましたので、お知らせいたします。

当社は、2000年代後半よりスタートアップへの直接投資や、VCファンドへのLP出資活動をスタートし、2022年には投資活動を当社グループの事業領域の一つとして位置づけるなど、活動の強化を進めてきました。その結果、当社グループの営業投資有価証券残高は、2026年3月末時点で約319億円となり、投資資産の運用・モニタリング・価値最大化の重要性が一層高まっています。

こうした状況を踏まえ、当社は、国内ファンド投資領域の運営機能を担う子会社「株式会社MIXIキャピタルマネジメント（以下、MIXIキャピタルマネジメント）」を通じて、当社グループにおける投資資産の運用・管理体制の高度化を図ることとしました。なお、同社は、2026年7月31日を実行予定日として、所定の手続きの完了後に当社の完全子会社となる予定です。

また、グリーグループのグリーベンチャーズ株式会社（以下、グリーベンチャーズ）において国内VCファンドへのLP投資活動およびFoF(Fund of Funds)の運営を牽引してきた中尾俊輔氏が当社グループに参画します。中尾氏はMIXIキャピタルマネジメントの取締役に就任し、同社のファンド運営をリードするとともに、当社グループにおける投資ポートフォリオの運用・管理体制の高度化を主導する予定です。

あわせて、MIXIキャピタルマネジメントは、グリーベンチャーズが運営する「GREE LP Fund JP2号投資事業有限責任組合」の運営を承継します。

当社は、本体制強化を通じて投資資産の安定的かつ高度な運用体制を整えながら、今後も引き続き国内外の投資活動を積極的に推進し、投資活動で得られる知見・ネットワークを当社グループの事業成長や価値創出につなげてまいります。

本件に関する詳細は、本日公表の適時開示「特定子会社の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

https://pdf.irpocket.com/C2121/uOn6/Mr3d/atrX.pdf

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。

※本リリースは、本件に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品等の取得、売却、保有等を勧誘するものではありません。