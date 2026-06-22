株式会社メディスケット、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」認証を関連事業所である５か所のＡＬＣで新たに取得

株式会社メディパルホールディングス

株式会社メディパルホールディングス（東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 秀一）の連結子会社である株式会社メディスケット(埼玉県三郷市、代表取締役社長: 若菜 純、以下、「メディスケット」）は、品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」について、新たに関連事業所である５か所のＡＬＣ※１において認証を取得しましたのでお知らせいたします。

■ 認証取得の背景

メディパルグループでは、「２０２７メディパル中期ビジョン Change the 卸 Forever ～たゆまぬ変革を～」の成長戦略の一つに「持続可能な流通の構築」を掲げ、ＧＤＰガイドライン※２に準拠した厳格な品質管理を実施しています。

メディスケットでは、医薬品物流におけるグローバル基準でのさらなる品質向上に向けた取り組みを強化しており、2025年７月には関連事業所である９か所のＡＬＣで「ISO9001」認証を取得いたしました※３。以降も全国で一貫した高品質な物流体制の確立を目指し、継続的な物流品質改善に努めるとともに、「ISO9001」認証取得関連事業所の拡大に向けた取り組みを推進した結果、全国すべてのＡＬＣ（計14か所）での認証取得にいたりました。

■ 審査において高く評価されたポイント

今回の審査においては、顧客からの要望である「安全・安心な医薬品の適正流通」を実現するため、メディスケットが「１.高品質な医薬品物流の提供」「２.災害に強い物流」「３.環境負荷を低減した物流」を総合的に推進している点が評価されました。

■ 顧客へお届けする４つの価値

メディスケットは、今後も品質マネジメントシステムの継続的な進化を通じて、ステークホルダーの皆さまに最も信頼され、ご満足いただける安全で高品質な医薬品物流プラットフォームの構築を目指し、顧客に対して以下の４つの価値をお届けしてまいります。

１．国際基準に準拠した全国一律の「極めて高い信頼性」

ISO9001に準拠した厳格な品質マネジメントを通じて、全国で一貫した高品質な物流体制を提供します。

２．市場変化に迅速・的確に適応した「スピードと品質を両立した物流サービス」

日々の物流オペレーションにおける改善を加速させるとともに品質ガバナンス体制を強化することで、変化する市場環境に対しても、迅速かつ的確な対応力でお応えします。

３．顧客課題を解決する「高付加価値な物流ソリューション」

メディパルグループの強固な物流基盤を背景に、顧客の日々の課題解決や利便性向上に直結する、付加価値の高い新たな物流ソリューションを創出し続けます。

４．災害時にも揺るがない、医薬品の「安全・安心な安定供給体制」

自律的な品質マネジメントサイクルを恒常的に機能させることで、災害時を含むあらゆる局面において、医療のインフラたる医薬品物流プラットフォームの機能を維持・向上します。

※１ ＡＬＣ(Area Logistics Center)：医療用医薬品や医療材料等を取り扱う高機能物流センター

※２ ＧＤＰガイドライン：２０１８年厚生労働省が発出した、医薬品の適正流通（Good Distribution

Practice）のガイドライン

※３ 2025年8月8日発表リリースhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7459/announcement4/113176/00.pdf

【株式会社メディパルホールディングスについて】

代表者：代表取締役社長 渡辺 秀一

本社所在地：東京都中央区京橋三丁目１番１号

事業内容：持株会社として「医療用医薬品等卸売事業」、「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」ならびに「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」などを行う関係会社の株式を所有する事による当該関係会社の経営活動の管理・支援およびメディパルグループにおける事業開発等

設立：１９２３年５月

ウェブサイト：https://www.medipal.co.jp/

【株式会社メディスケットについて】

代表者：代表取締役社長 若菜 純

本社所在地：埼玉県三郷市上彦川戸８５２-１

事業内容：国内における医薬品等の配送、検体集荷、その他ヘルスケア領域の物流受託事業等

設立：２０２２年４月

ウェブサイト：https://www.medisket.co.jp/