エクサウィザーズ、福岡を拠点にAIエージェントの社会実装を担う新会社「エクサフォワード九州」を設立

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、子会社株式会社エクサフォワード九州（以下エクサフォワード九州）を、2026年8月を目途に設立することを決議しました。エクサフォワード九州は、Forward Deployed Engineer（以下FDE）と呼ばれる業務知見と技術知見を併せ持つエンジニアが、顧客企業の業務現場で得られる課題に基づき、AIエージェント技術および業界特化型のアプリケーションを研究開発・社会実装する新たな事業モデルに挑みます。福岡市を研究開発・人材育成の拠点とすることで、九州・西日本の顧客企業のDX推進に貢献するとともに、将来的に地場の有力企業との戦略的パートナーシップや資本面での連携構築も目指してまいります。

☑ 設立の背景

地域企業では、少子高齢化や都市部への人口流出を背景に人手不足が深刻化しており、とりわけ優秀な人材の確保が喫緊の経営課題となっています。エクサウィザーズグループは、九州の堅固な顧客基盤に対し、業務効率化や人手不足解消を目的としたAIプロダクト・サービスの提供を行ってまいりました。一方で、東京本社からのリモートを中心とする対応では、顧客との関係構築や現地での優秀な人材の獲得において課題が顕在化していました。

また、政府が策定する「地域未来戦略」において、九州ではAIが重点分野に含まれることが見込まれており、自治体や事業者の「AIトランスフォーメーション」の推進や、人材育成等への政策的後押しが本格化しつつあります。

一方、エクサウィザーズは、グループ全体の成長とシナジー最大化を図るため、グループシナジー戦略「3P×フロンティア」を掲げています。「フロンティア」とは、機動性が高く、事業・業界に特化した戦略子会社群を指しており、各子会社が特定の領域に深く入り込むことで、AI実装を加速させることを目指しています。

こうした地域の人手不足という社会課題、地域未来戦略をはじめとする政策動向、当社グループのフロンティア戦略の双方を踏まえ、地域に根ざしたビジネスモデルを構築し、九州・西日本の企業および行政機関に深く入り込んでAI実装を支援するための子会社として、エクサフォワード九州を設立することとしました。

☑ 事業内容

エクサフォワード九州は、米国の先進AI企業で実践されつつあるFDEを中核とする事業モデルを発展させ、AIエージェントを組み込んだ業務アプリケーションの研究開発と社会実装を一体的に推進する新規事業体として運営します。

1．常駐型AI実装サービス

業務知見と技術知見を併せ持つFDEやAIコンサルタントが顧客企業の業務現場に常駐し、業務固有の課題に対応するAIエージェントおよび業務アプリケーションを設計・開発・実装するプロセス型サービスを提供します。短期的な受託開発にとどまらず、数カ月から年単位で顧客企業と共に業務現場での課題発見・技術検証・ソフトウェア開発を継続することで、現場における課題解決を継続的に支援するとともに、顧客企業の技術者への技術移転を通じて内製化の進展にも貢献します。

また、顧客現場で得る実装知見をもとに、業界横断的に活用可能なAIエージェント基盤ソフトウェア(AIエージェントの業務組み込みを容易にする共通コンポーネント、業務システムとの連携を実現するデータ連携ソフトウェア、AIエージェントの運用を支える監視・管理ソフトウェア等)の研究開発も並行して推進します。

2．成果報酬型サービス

AI Transformation（AX）によって生み出された効果（売上向上やコスト削減など）に応じて報酬をいただく成果報酬型サービスについても検討を進めます。地銀系ファンド等との連携を通じて、その投資先である地域企業にAXを提供することで、企業価値の向上と地域経済の活性化を同時に目指す事業モデルの構築を視野に入れています。

これらの事業の推進基盤として、福岡を拠点に九州・西日本の先端AI技術人材の採用・育成を積極的に進めます。大学・高等専門学校等との連携や、UIJターン人材の受け皿となることで、首都圏に集中しがちなAI技術人材の地理的偏在を是正してまいります。

☑ コメント：代表取締役 小山 貴大

AIエージェント時代において、企業が真にAIを業務に活かすためには、ツールの導入にとどまらず、業務プロセスそのものをAI前提に再設計していく取り組みが不可欠です。これを実現するには、現場の業務に深く入り込み、企業と長期的に伴走する専門人材が必要です。そうした人材が集まる拠点を地方に築いていくことが、これからの地域企業のAI活用を後押しする鍵になると考えています。

エクサフォワード九州は、FDEが顧客現場に常駐し、業務課題に応じたAIエージェント・業務アプリケーションを共に開発する事業モデルに挑みます。福岡を拠点にAI技術と人材が集積する「九州AIエコシステム」のハブを築き、九州発のAIサービス企業のロールモデルとして、人手不足という社会課題の解決と地域経済の活性化に貢献してまいります。

☑エクサフォワード九州の概要

会社名 ：株式会社エクサフォワード九州

所在地 ：福岡県福岡市内

設立日 ：2026年8月（予定）

事業開始日：2026年11月（予定）

代表者 ：代表取締役 小山 貴大

事業内容 ：常駐型AI実装サービス、および同サービスを通じて得られる知見に基づくAIエージェント技術・業務アプリケーション・ソフトウェアの研究開発

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2-8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL：https://exawizards.com/