不動産投資型クラウドファンディング「TASUKI FUNDS」タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-S1（シリーズ１）の投資募集のお知らせ

株式会社タスキホールディングス

株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄）のグループ会社である株式会社タスキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田浩司、以下、タスキ）は、不動産投資型クラウドファンディングサービス「TASUKI FUNDS」において、2026年6月29日より「タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-S1」の投資募集をいたしますので、お知らせします。

◆ ファンド概要

これまで当社は、物件取得から建築確認取得・着工までを運用期間とする「タスキ キャピタル重視型ファンド #1」、着工から竣工・売却までを運用期間とする「タスキ キャピタル重視型ファンド #2」の二段階スキームにより、開発プロジェクトの各フェーズに応じた投資機会を提供してまいりました。このたび組成する「タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-S1」では、一つのプロジェクトを複数のシリーズに分けて運用する新たなスキームを採用し、S1（シリーズ1）からS4（シリーズ4）まで全4回にわたり投資募集を実施いたします。今回募集するS1では、東京都杉並区に所在する土地および竣工後建物を投資対象とし、物件売却までを運用期間として出資を募集いたします。都内の不動産開発プロジェクトへ投資いただける機会となるほか、同一プロジェクトにおいて今後もシリーズファンドを順次組成することで、継続的な投資機会の提供を目指しております。当社は今後も、投資家のみなさまの多様な資産運用ニーズに応える魅力的なファンド商品の提供を通じて、不動産投資の新たな選択肢を創出してまいります。

※S4は、物件の販売状況によって投資募集を行わない場合がございます。

◆「タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-S1」募集要項

◆ タスキの高いプロジェクト遂行力による不動産開発

不動産開発は、用地取得からはじまり、建築確認等の各種許認可の取得や建築の着工から竣工、物件販売までの工程において、様々な業務があり、専門性の高い事業遂行能力が求められます。

本プロジェクトは東京都杉並区、東京メトロ丸の内線「東高円寺」駅徒歩8分、「新高円寺」駅徒歩10分、JR中央線「高円寺」駅徒歩9分に位置しております。2路線3駅が利用可能で、都心の「新宿」駅まで直通7分でアクセスできる等、主要各駅への交通利便性に優れた立地となっております。タスキは一級建築士事務所登録に加え、特定建設業の許可を取得しており、社内の専門性の高い人材によってゼネコンとのスムーズな調整やスケジュール管理が可能であること、これまでタスキが培ったノウハウを最大限に活かしたプロジェクトの遂行能力等により、建物の竣工、その後の不動産売却までを円滑に進めることが可能となっております。

◆ 優先劣後方式を採用

本ファンドは優先劣後方式により、投資家の皆様へは優先出資分として460口を募集します。一方、タスキは70口を劣後出資いたします。万一、損失が発生した場合、タスキが先に損失部分を負担しますので、投資家の皆様は、タスキより優先して出資金の返還を受けることができます。

◆ 「TASUKI FUNDS」とは

「TASUKI FUNDS」は東証上場企業である株式会社タスキホールディングスのグループ会社が運営する少額不動産投資サービスです。「TASUKI FUNDS」では、主に開発中の物件を対象に、今まで個人では難しかった一棟レジデンスや商業ビルへの不動産投資機会を1口10万円から提供しており、オンライン上ですべての手続きが可能です。

「TASUKI FUNDS」の特徴として、運用期間が数ヶ月～1年程度の投資商品が多く、投資家の皆様にとって投資資金の流動性向上のメリットがあります。またタスキの事業の柱でもある不動産開発で培った豊富な知識と経験を武器に、優良な物件をクラウドファンディングの投資対象としてきた結果、2026年5月末までに運用が終了した「TASUKI FUNDS」につきましてはすべて元本割れすることなく出資金が償還されています。

リスク等、本投資商品の詳細については、以下のサービスサイトにてご確認ください。

サービスサイト：https://tasuki-funds.jp/

◆ 株式会社タスキの会社概要

『タスキで世界をつなぐ』を企業理念に掲げる株式会社タスキは、新築投資用IoTレジデンスの企画開発を中心に、不動産テック領域で事業を展開しています。

アナログな商習慣が未だ残る不動産業界をテクノロジーの力で変革し、‟ライフプラットフォーマー”として、 人々の豊かな暮らしを実現させていきます。

社名 ：株式会社タスキ

代表者：代表取締役社長 村田 浩司

URL ：https://tasukicorp.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル2F

設立 ：2013年8月12日

免許等：不動産特定共同事業許可番号 金融庁長官・国土交通大臣第99号

宅地建物取引業/国土交通大臣(2)第9357号

一級建築士事務所/東京都知事登録第62332号

特定建設業/東京都知事許可（特-5）第149863号

投資助言・代理業、第二種金融商品取引業/関東財務局長（金商）第3323号

◆ 株式会社タスキホールディングスの会社概要

『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションとして、2024年4月1日に株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合によって設立いたしました。デジタル技術の活用により、不動産価値流通において業界を問わない価値の提供と、その基盤となるプラットフォーム構築を実現いたします。

社名 ：株式会社タスキホールディングス

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://tasuki-holdings.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル7F

設立 ：2024年4月1日