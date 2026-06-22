株式会社トライアイズ、株式会社コーピーとのフィジカルAI分野における将来的な資本提携の可能性を視野に入れた業務提携開始のお知らせ

株式会社トライアイズ

2026年6月19日の『日本経済新聞』において、日本政府は「人工知能（AI）を用いてロボットなどを自律的に動かす「フィジカルAI」に、官民で2040年度までに10.5兆円を投資する(引用)」と報道されました。フィジカルAIが今後のトレンドとなることが明らかな中で、東京大学・米スタンフォード大学・仏Inria等のトップエンジニアが集積して早期から当該分野について研究開発をおこなっていた株式会社コーピーが、このトレンドの中心地のひとつとなると考えられます。

当社は、2026年３月26日より経営陣を一新し、慶應義塾大学商学部准教授である岩尾俊兵がCEOに就任し、過去にNEXTユニコーンとされた健康管理システムを構築した技術者である小林尚生がCOO／CTOに就任することで、老舗企業を連続的に事業承継しつつ、経営科学及び人工知能（AI）をはじめとする情報理工学を用いて企業革新をおこない、老舗企業を次の100年に繋ぐ「100年企業継承カンパニー」戦略を掲げて再スタートアップ期に入っております。

こうした中、当社は、物理的な（フィジカルな）業務革新に必須な、説明可能AI（XAI）及びAI品質保証（QAAI）を基盤とし、トヨタ自動車など豊富な顧客基盤を持ち、製造業をはじめとするミッションクリティカル領域におけるAI開発・運用・品質管理に強みを有する株式会社コーピー（以下「コーピー」といいます。https://corpy.co.jp/）との間で、当社のM&A実行、子会社PMI及びM&A関連システム開発全般におけるフィジカルAI活用・開発について協業する将来的な資本提携の可能性を視野に入れた業務提携（以下「本提携」といいます。）を開始することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．本提携の背景及び目的

当社は、長年にわたり社会に価値を提供してきた老舗企業の事業をM&Aにより承継し、経営科学及び情報理工学を導入することで、次の100年の成長を実現する「百年企業継承カンパニー」構想を掲げております。老舗企業の多くは、製造、建設、物流、アパレル等の現場業務に根差した強固な事業基盤、技術、顧客基盤及び人的資本を有しており、これらにAIをはじめとする先端技術を組み合わせることにより、生産性、品質、収益性及び経営管理水準を大きく向上させる余地があるものと考えております。

コーピーは、説明可能AI（XAI）及びAI品質保証（QAAI）を基盤とする日仏発のAIスタートアップであり、製造業をはじめとするミッションクリティカル領域におけるAIの開発・運用・品質管理に強みを有しております。同社は、製造現場における外観検査、設備保全、作業計画最適化等の領域でAI活用を支援しており、当社が今後承継する老舗企業の現場業務に対しても、実践的なAI実装を進めるうえで有力なパートナーであると考えております。

本提携により、当社が有するM&A、PMI、経営改革及び投資判断に関する知見と、コーピーが有する製造業をはじめとする現場領域でのAI開発・実装力を組み合わせ、承継後企業のPMIをより迅速かつ実効性あるものとして推進してまいります。

また、同社は、トヨタ自動車株式会社、株式会社アイシン等の大手製造業企業・団体との取引実績を公表しており、先端AI技術の社会実装に向けた実績を蓄積しております。さらに、同社はIPOを見据えたガバナンス・コンプライアンス体制の整備フェーズにあり、技術力に加えて、成長企業としての管理体制の強化にも取り組んでいるものと認識しております。

当社が推進するスマートカンパニー及びスマートインベストメントに関する取り組みについても、コーピーの協力を得ることで、経営情報の収集・分析、投資先又はグループ会社のモニタリング、意思決定支援、業務自動化等の高度化を進め、当社グループ全体の生産性及び投資効率の向上を図ってまいります。

２．本提携の内容

本提携は、当社のM&A実行、子会社PMI及びM&A関連システム開発全般を対象とし、両社の協力関係を構築し、経営資源を相互活用するものです。具体的な業務内容、役割、費用分担及び業務開始日等は、必要に応じて個別契約で定めます。

（1）当社のM&A実行、子会社PMI及びM&A関連システム開発全般に関する協力

（2）実践的な経営科学の研究開発並びにAIをはじめとする情報理工学を用いたシステム開発サービスの企画、設計及び開発支援

（3）コーピーによる、当社の本業務に関する外部経営パートナーとしての人工知能構築支援及びAI構築支援サービスの提供

（4）将来的な資本提携の可能性の検討

３．業務提携先の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124346/table/82_1_0a1c8bc62ddf81aac9d3bdcfa396dec4.jpg?v=202606220951 ]

４．日程

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124346/table/82_2_79ccddd6123a232b30fb8a0e7e90d1da.jpg?v=202606220951 ]