地方IT人材のリスキリングとキャリアチェンジを支援

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は2023年10月から開催されている長崎県主催の「ながさきIT CAMP」への参加を通じ、未経験人材のITエンジニア育成および採用に取り組んでまいりました。これまでに複数の人材を長崎開発センターへ迎え入れ、地方 IT人材のリスキリングやキャリアチェンジを支援しています。

1. AI時代におけるエンジニアの役割変化

近年、AIの活用が進む中で、ソフトウェア開発の在り方は大きく変化しており、エンジニアに求められる役割も高度化・多様化しています。コード生成やテストの自動化など、開発プロセスの一部はAIによって効率化が進んでいる一方、ビジネス課題の本質を見極め、適切な技術選定や設計を行い、品質や安全性を担保する役割は、依然としてエンジニアに求められる重要な領域です。

当社では、こうした環境変化を踏まえ、単なる開発作業にとどまらず、課題の本質を捉え、AIを含む多様な技術を適切に活用しながら価値を創出できる人材の育成が重要であると考えています。

また、チームでの開発や顧客との対話を通じて最適な解決策を導き出す力など、人と人との協働によって生まれる価値も、今後ますます重要になると捉えています。

2. 「ながさきIT CAMP」との連携

こうした次世代のエンジニアに求められる力を備えた人材の育成と、その活躍の場の創出を目的に、当社は2023年から長崎県がIT分野の未経験者を対象にスキルの習得から就職まで一貫して支援するプログラム「ながさきIT CAMP」に参加しています。最終発表会や企業交流会を通じて受講者との接点を創出し、技術スキルや適性に関するフィードバックを行うとともに、キャリア形成支援を行ってまいりました。

また、地方人材のリスキリングやキャリアチェンジの取り組みを通じ、当社の採用活動とも連携し、受講者の就業機会創出にもつなげています。

3. 主な成果

当社では「ながさきIT CAMP」の修了者を採用・育成し、長崎開発センターの体制強化を進めてまいりました。

これにより、採用人数の確保にとどまらず、以下のような成果が生まれています。

・未経験からITエンジニアとして活躍する人材の創出

・地域人材の地元定着への貢献

・現場で活躍する若手エンジニア層の拡充

これらの成果は、教育・キャリア支援・採用を一体化した取り組みによって実現したものであり、地方における持続的なIT人材育成モデルの一つとして機能しています。

4. 今後の展望

当社は、今後も、「ながさきIT CAMP」との連携をはじめとする取り組みを通じ、地方IT人材のリスキリングとキャリアチェンジを支援してまいります。

また、長崎開発センターの体制拡充とともに、地方におけるIT人材の定着と活躍につながる環境整備を実現する仕組みづくりに取り組んでまいります。

5. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守、関連技術・ソリューションの研究開発（AI駆動開発 等）

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com