夏コミの頒布物はどう選ぶ？初参加サークルから大型サークルまで役立つオリジナルグッズ選びガイドをヨツバ印刷が公開

株式会社MAW

オリジナルグッズ制作サービスを展開するヨツバ印刷は、「夏コミ向けオリジナルグッズ特集(https://www.yotsuba-insatsu.com/print/category-goods_summer-comiket.php)」を公開しました。

夏コミ（コミックマーケット）は、同人誌だけでなくオリジナルグッズの頒布や販売も重要な要素となっています。

しかし実際には、

- 初参加なので何を作ればよいかわからない- 少部数で始めたい- 新刊セットを充実させたい- 購入特典を作りたい- 大量頒布に向けてコストを抑えたい

といった悩みを抱えるサークルやクリエイターも少なくありません。

「夏コミ向けオリジナルグッズ特集」を公開

そこでヨツバ印刷(https://www.yotsuba-insatsu.com/)では、夏コミで人気のグッズカテゴリや活用方法、数量ごとの選び方などをまとめた「夏コミ向けオリジナルグッズ特集(https://www.yotsuba-insatsu.com/print/category-goods_summer-comiket.php)」を公開しました。

アクリルキーホルダーや缶バッジといった定番商品から、タペストリーやビッグアクリルスタンドなどの大型グッズまで幅広く紹介しています。

またヨツバ印刷では、1個からの小ロット制作に対応しているだけでなく、商品によっては注文数に応じた価格設定にも対応しているため、初参加サークルから大型サークルまで幅広いニーズに対応しています。

▼夏コミ向けオリジナルグッズ特集

https://www.yotsuba-insatsu.com/print/category-goods_summer-comiket.php

【夏コミの頒布物選びで重要なポイントとは？】

夏コミ向けオリジナルグッズとは、コミックマーケットや同人イベントで販売・頒布・配布するために制作されるオリジナルデザインの商品を指します。

現在の同人イベントでは、単純にグッズを作るだけではなく、

- 誰に向けて販売するのか- 頒布価格をいくらにするのか- 新刊セットにするのか- 特典として配布するのか

といった目的に応じて商品を選ぶことが重要になっています。

特に近年は推し活文化やコレクション需要の拡大により、同人誌とオリジナルグッズを組み合わせた販売方法が一般的になっています。

【初参加サークルにおすすめのグッズ】

初参加サークルの場合は、比較的導入しやすく頒布しやすい商品から始める方法が人気です。

- 缶バッジ- アクリルキーホルダー- アクリルスタンド- 色紙

これらの商品は比較的取り入れやすく、複数デザイン展開もしやすいため、多くのサークルに選ばれています。

また少部数から制作しやすいため、初参加時の在庫リスク軽減にもつながります。

【低価格グッズと高単価グッズの組み合わせ例】

夏コミでは価格帯の異なる商品を組み合わせることで、来場者の幅広いニーズに対応できます。

例１.：比較的手に取りやすい価格帯の商品構成

・缶バッジ

・アクリルキーホルダー

例２.：定番商品を組み合わせた構成

・アクリルスタンド

・トートバッグ

例３.：コレクション性を重視した構成

・タペストリー

・ビッグアクリルスタンド

価格帯の異なる商品を用意することで、購入者が選びやすい売り場づくりにつながります。

【新刊セット向けに人気のグッズ】

新刊セットでは実用性と特別感の両方が求められます。

人気の組み合わせ例- 新刊＋トートバッグ- 新刊＋缶バッジ- 新刊＋アクリルキーホルダー- 新刊＋アクリルスタンド

特にトートバッグはセット全体の満足度向上にもつながるため、多くのサークルで活用されています。

【夏コミで人気のグッズカテゴリ】

ヨツバ印刷で人気のカテゴリには以下があります。

- アクリルキーホルダー- 缶バッジ- アクリルスタンド- トートバッグ- タオル- サコッシュ- タペストリー- アクリルマグネット- クリアマルチケース- ビッグアクリルスタンド

これらの商品は、販売用だけでなく購入特典や記念品としても活用されています。

【夏コミ向けオリジナルグッズの活用シーン】

【夏コミ向けオリジナルグッズがおすすめな人】

【ヨツバ印刷の特徴】

- 同人イベントでの頒布- 新刊セット販売- 購入特典- 限定グッズ販売- 推し活向け商品展開- サークル記念グッズ- 通販販売- イベントノベルティ- 活動周年記念- 展示会や即売会での販促- 夏コミ初参加サークル- 同人作家- 漫画家- イラストレーター- VTuberクリエイター- オリジナル作品を販売したい方- イベント物販担当者- 推し活グッズを制作したい方- 小ロット制作を希望する方- 大量頒布を予定している方- 通販販売を行う方- 在庫リスクを抑えたい方[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L5OvfhevuQA ]◆1個から制作できる商品を多数展開

必要な数量だけ制作しやすく、試作品や少部数制作にも対応しています。

◆商品によって大量注文向け価格にも対応

販売計画や頒布規模に応じた注文が可能です。

◆同人イベント向け商品が豊富

アクキー、アクスタ、缶バッジ、トートバッグなど定番商品を多数取り扱っています。

◆複数デザイン展開にも活用しやすい

キャラクター別やシリーズ展開にも対応しやすい商品構成です。

◆高単価商品のラインアップも充実

タペストリーやビッグアクリルスタンドなども取り扱っています。

◆実用グッズも制作可能

タオルやサコッシュなどイベント会場で活躍する商品も展開しています。

◆新刊セット向け商品も豊富

特典や限定セット向けの商品も多数用意しています。

◆初参加サークルから大型サークルまで対応

小ロットから大量注文まで幅広いニーズに対応しています。

【よくある質問】

Q. 夏コミ向けグッズは1個から作れますか？

A. 商品によっては1個から制作可能です。

Q. 大量注文にも対応していますか？

A. はい。商品によっては大量注文向け価格にも対応しています。

Q. 初参加サークルにおすすめの商品はありますか？

A. 缶バッジやアクリルキーホルダー、アクリルスタンドなどが人気です。

Q. 新刊セット向けの商品はありますか？

A. トートバッグや缶バッジ、アクリルキーホルダーなどが活用されています。

Q. 実用グッズも作れますか？

A. タオルやサコッシュなど実用性の高い商品も取り扱っています。

Q. 高単価商品もありますか？

A. タペストリーやビッグアクリルスタンドなどがあります。

Q. 複数デザインで制作できますか？

A. 商品によって対応可能です。

Q. 通販販売向けにも利用できますか？

A. イベント販売だけでなく通販向け商品としても活用できます。

【サービス開始の背景】

近年の同人イベント市場では、作品の魅力をより深く伝える手段としてオリジナルグッズの活用が広がっています。

一方で、初参加サークルからは「何を作ればよいかわからない」、大型サークルからは「販売規模に応じた商品選定をしたい」といった声も増えています。

そこでヨツバ印刷では、人気グッズだけでなく、活用方法や頒布戦略まで含めて参考にできる「夏コミ向けオリジナルグッズ特集」を公開しました。

グッズ選びの参考情報として活用いただけます。

【夏コミ向けオリジナルグッズ特集ページ】

▼夏コミ向けオリジナルグッズ特集｜人気ランキング・小ロット1個から制作

https://www.yotsuba-insatsu.com/print/category-goods_summer-comiket.php

【ショップ情報】

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷は、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、缶バッジ、トートバッグ、タオル、タペストリーなど幅広いオリジナルグッズを制作できる印刷サービスです。

1個からの小ロット制作から大量注文まで対応し、数量に応じた割引制度も導入しています。

同人サークル、クリエイター、企業、学校、イベント主催者など幅広いユーザーに利用されており、コミックマーケットや同人イベント向けグッズ制作にも対応しています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225