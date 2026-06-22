「EDIFICE GOLF」×「TANGRAM」×「FZN・空調風神服(R)」 【TANGRAM*EDIFICE GOLF FAN VEST】が 2026 年６月 27 日（土）よりローンチ。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO ：峯 正佳）が運営する、 自由な精神でプライベートを楽しむ大人に向けた、ファッションとしてのゴルフスタイ ルを提案するレーベル「EDIFICE GOLF （ディフフフスゴルフ）」とゴルフウェアを牽 引する「TANGRAM （タングラム）」、ワーキンラウェアメーカーの株式会社サンデスとのトリ プルコラボレーションウェアを 6 月２７日にローンチする。

TANGRAM*EDIFICE GOLF FAN VEST

近年、日本の夏は年々厳しさを増しており、真夏のゴルフ場では気温が 35℃を超え、場所 によっては 40℃近くに達することも珍しくありません。

強い日差しの中で長時間プレーを続けることは、ゴルファーにとって大きな負担となっています。

そんな環境下でも、少しでも快適にゴルフを楽しんでもらいたい。

その想いから、EDIFICE GOLF と TANGRAM は 空調ウェアメーカーであるサンデス社の協力のもと、機能性とィザイン性を兼ね備えた空調 ファンベストが完成しました。

デザインは、ゴルフウェアとの親和性を重視したミニマルなベスト型。

ポロシャツやモックネック、T シャツの上から気軽に着用できるバランスに仕上げました。

また、首元へ効率よく風を送り込む特殊なディテールを採用することで、 衣服内を循環した風が自然に首元へ抜ける設計に。

搭載されるバッテリーは、10,000mAh の大容量ながら、約 165ｇと軽くて小型。

ファンは、HIGH / MIDDLE / LOW、3 モードの風量に切り替え可能で、

HIGH で約 3.5 時間、LOW で約 10 時間持続（目安）し、真夏のラウンドでのプレーを力強く 快適にサポートします。

※着用環境により変動します。

背面には TANGRAM を象徴するアイコンを大胆にプリント。

肩部分には本コラボレーションを象徴するスペシャルロゴを配置し、機能ウェアでありな がらファッション性にもこだわりました。

カラーは様々なスタイリングに馴染むブラックを採用。

ゴルフシーンはもちろん、キャンプやフェス、アウトドアレジャーなど、夏のあらゆるシー ンで活躍する一着です。 機能だけでは終わらない。

真夏のゴルフを楽しむための、新しい選択肢を提案します。

サイズ展開 M.L.XL

価格 \44,000 税込み

展開店舗 EDIFICE 新宿店、SELECT by BAYCREW'S、ベイクルーズストア（EC サイト）

ベイクルーズストアにて先行予約中 →アイテムページ(https://baycrews.jp/item/detail/edifice/blouson/26011300500210?q_sclrcd=001)

「TANGRAM」

（タングラム）とは正方形を切り分けた片で構成される病みつきになるパズルゲームで、ゴルフも一 緒のゲー）であり幅広い年齢層の人々を虜にするスポーツのひとつです。

さらに三角形という形自体がゴルフでも大切な意味を持つことからブランド名として選ばれました。

ゴルフは格式の高いイメージが昔から付いて周りますが、現在はもっとカジュアルに新しいスタイルでゴルフを楽しむ人が世界中で増えています。

自分のスタイルから離れすぎない、且つマナーとルール、機能性は活かしつつ今までのゴルフ ウェアーのレッテルを覆すような自由さがデッセンスとして散りばめられたブランド。

「FZN・空調風神服(R)」

ウェアに搭載した小型ファンで服の中に外気を取り込み、体の表面に大量の風を流すことによ り、汗を気化させて涼しく快適に過ごすための製品です。 株式会社サンデスは、まだ世の中に 「ファン付きウェア」という概念が浸透していなかった時代から、熱中症リスクと戦う現場の 作業環境を改善すべく開発を推進してきました。

長時間の過酷な連続稼働にも耐えうる性能、 圧倒的な風量を実現するモーター技術、ハードな現場の動きを妨げないウェアの構造設計、そ して何よりも安全性を重視する品質。これらすべてに妥協を許さず進化を続けてきた「空調風 神服(R)」は、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めています。