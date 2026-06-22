【ＢＳ日テレ】晴の輔が初司会！柳亭小痴楽からつっこまれる“真面目すぎる”司会ぶり　小遊三&米助も登場「仁義なき戦い大喜利」

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地上波未公開シーン満載の大喜利や、若手落語家によるオリジナル大喜利をお届けするＢＳ日テレ『笑点特大号』。 6月23日（火）の放送では、地上波『笑点』で活躍中の立川晴の輔が、満を持して初の司会を務めます！

かつて『笑点特大号』の若手大喜利コーナーで腕を磨き、地上波メンバーへと駆け上がった晴の輔。今回は約2年半の時を経て、「特大号」の司会席へ。

お届けするのは、「仁義なき戦い大喜利」。 桂米助、三遊亭小遊三といったレジェンドメンバーから、柳亭小痴楽、実力派の若手落語家たちが“子分”になりきり、晴の輔“親分”に爆笑回答をぶつけます。

「丁寧すぎる（!?）」進行ぶりに、思わず柳亭小痴楽から「真面目か！」とツッコミが飛ぶ一幕も。

爆笑必至の掛け合いをぜひお見逃しなく！

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【仁義なき戦い大喜利】

司会者：立川晴の輔

回答者：桂米助・三遊亭小遊三・柳亭小痴楽

柳家やなぎ・春風亭かけ橋・桂蝶の治

座布団運び：林家きよ彦

【柳亭小痴楽が発表！「晴の輔の良い所」】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

◎「笑点」大喜利の未公開シーンも必見！

三遊亭好楽・三遊亭小遊三・春風亭昇太・林家たい平・立川晴の輔・春風亭一之輔・桂宮治・山田隆夫

［放送日時］

毎週火曜 20時00分～20時54分

［放送局］ ＢＳ日テレ

［クレジット］(C)日テレ