【ＢＳ日テレ】晴の輔が初司会！柳亭小痴楽からつっこまれる“真面目すぎる”司会ぶり 小遊三&米助も登場「仁義なき戦い大喜利」
株式会社ＢＳ日本
(C)️日テレ
(C)️日テレ
(C)️日テレ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
(C)️日テレ
地上波未公開シーン満載の大喜利や、若手落語家によるオリジナル大喜利をお届けするＢＳ日テレ『笑点特大号』。 6月23日（火）の放送では、地上波『笑点』で活躍中の立川晴の輔が、満を持して初の司会を務めます！
かつて『笑点特大号』の若手大喜利コーナーで腕を磨き、地上波メンバーへと駆け上がった晴の輔。今回は約2年半の時を経て、「特大号」の司会席へ。
お届けするのは、「仁義なき戦い大喜利」。 桂米助、三遊亭小遊三といったレジェンドメンバーから、柳亭小痴楽、実力派の若手落語家たちが“子分”になりきり、晴の輔“親分”に爆笑回答をぶつけます。
「丁寧すぎる（!?）」進行ぶりに、思わず柳亭小痴楽から「真面目か！」とツッコミが飛ぶ一幕も。
爆笑必至の掛け合いをぜひお見逃しなく！
(C)️日テレ
(C)️日テレ
【仁義なき戦い大喜利】
司会者：立川晴の輔
回答者：桂米助・三遊亭小遊三・柳亭小痴楽
柳家やなぎ・春風亭かけ橋・桂蝶の治
座布団運び：林家きよ彦
【柳亭小痴楽が発表！「晴の輔の良い所」】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
◎「笑点」大喜利の未公開シーンも必見！
三遊亭好楽・三遊亭小遊三・春風亭昇太・林家たい平・立川晴の輔・春風亭一之輔・桂宮治・山田隆夫
［放送日時］
毎週火曜 20時00分～20時54分
［放送局］ ＢＳ日テレ
［クレジット］(C)日テレ