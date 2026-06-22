株式会社クリア、「Offers」を通じて即戦力エンジニアの正社員採用に成功 - 応募を待たないスカウト運用で、技術志向の強い人材との接点を拡大

株式会社overflow株式会社クリア、「Offers」を通じて即戦力エンジニアの正社員採用に成功 - 応募を待たないスカウト運用で、技術志向の強い人材との接点を拡大

株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木裕斗、以下overflow）は、運営するAI時代のエンジニア採用プラットフォーム「Offers」を通じた、株式会社クリア（以下クリア）の採用成功事例をご紹介します。

クリアは、応募を待つ採用体制から、Offersのスカウト運用によって有効応募の質を高める体制へ移行。利用開始から1年弱で即戦力エンジニアの正社員採用を実現し、技術志向の強いエンジニア層との継続的な接点づくりを加速させています。

▶ 事例インタビュー記事はこちら：https://offers.jp/cases/clear(https://offers.jp/cases/clear?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)

▶ Offers 採用成功事例集はこちらよりダウンロード可能：https://lp.offers.jp/ebook_01(https://lp.offers.jp/ebook_01?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)

■ 導入企業の声

株式会社クリアがOffersに見出した"ハイクラス人材”との出会い方株式会社クリア 人事部課長 飯塚氏のコメント

※事例インタビューより一部抜粋

【課題】

最も大きな課題は、どれだけ応募数を増やせるかという点でした。そして単純に応募数を増やすだけではなく、実際に案件とのマッチングや継続が見込める経験者の方をいかに増やしていくかが重要になります。サービスごとに登録者の傾向が異なるため、有効応募を増やすための最適な運用を継続的に検討する必要がありました。

【取り組み】

当時Offersには技術志向の強いエンジニアの方々が多く集まっていると伺っており、自身のスキルを自分のペースで磨きながら、腰を据えて活躍できる環境を求める方が集まっている印象がありました。この点が、当社の働き方の考え方とも合致していると感じ、志向性の面でも親和性が高いと判断したのです。

さらに、当社は待ちの採用ではなくスカウト採用に力を入れているため、スカウトを軸に運用しやすいプラットフォームである点も重要なポイントでした。

最も大きいのは、"登録人材のレベルの高さ"です。AI時代に求められる技術志向の強いエンジニアの方々が集まっているプラットフォームという印象が強く、量に頼らず候補者一人ひとりに合わせた訴求がしやすい点も魅力です。

【成果】

利用開始から1年弱で当社が求める即戦力人材の正社員採用につながり、当社が求める即戦力人材に対してしっかりアプローチできたという手応えがあります。

この1年間を振り返ると、大きな成果だと感じるのは、単に応募を集めるだけでなく、「自由×安定」を求めておられる方に接点を持てたことです。採用させていただいた方についても、現場側とご本人様側の両面からポジティブなご意見をいただける状況になっており、弊社が理想とする、エンジニアさんとの程好い関係性を実現できていると実感しています。

■ 事例サマリ：クリアが抱えていた課題と導入後の効果

課題背景- 経験者特化の採用方針のなかで、案件マッチングや継続が見込める有効応募をいかに確保するかが課題だった- サービスごとに登録者の傾向が異なり、有効応募を増やすための最適な運用を継続的に模索する必要があった- スカウト採用を軸とするなかで、技術志向の強いエンジニアとの接点をつくれるプラットフォームが求められていた打ち手- 技術志向の強いエンジニアが多く登録するOffersを導入し、スカウトを軸とした運用を設計- 自律的に働ける正社員という自社の働き方コンセプトと親和性の高い候補者に絞った訴求を実施- 候補者ごとに経歴や特徴を把握したうえで、1件1件丁寧にスカウト文面を調整効果- 利用開始から1年弱で、即戦力エンジニアの正社員採用を実現- 「自由×安定」を求める層との想定以上の接点を獲得し、母集団の幅が広がった- 採用した方について、現場・本人双方からポジティブなフィードバックを得る採用体験を実現

▶ 事例インタビュー記事はこちら：https://offers.jp/cases/clear(https://offers.jp/cases/clear?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)

■ エンジニア採用力を無料で可視化「採用力チェック」

URLだけで分かる。あなたの会社のエンジニア採用力。

企業URLを入力するだけで、AIが採用ページ・求人情報・技術発信などの公開情報をもとに、自社のエンジニア採用力を5指標24項目でスコアリングします。さらに、Offersが支援してきた累計1,000社超の採用データをもとに、同業他社の中での位置を偏差値として算出。お申し込み後、12ページの詳細レポート（採用偏差値レポート）をメールでお届けします。

▶ 採用力チェック（無料）はこちら：https://service.offers.jp/client/hiring-check/(https://service.offers.jp/client/hiring-check/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)

■ 直近開催のイベント・カンファレンス

「AI×採用カンファレンス 2026 summer」| 7月30日（木）オンライン開催AI×採用カンファレンス 2026 summer

Offersは、AI×採用領域のオンラインカンファレンス「AI×採用カンファレンス 2026 summer」を、2026年7月30日（木）に開催します。「AI時代の採用設計と組織マネジメントの最前線」をテーマに、採用責任者・人事・経営層の皆さまに向けたセッションをお届けします。参加費は無料で、参加登録を受け付けています。

- 開催日時：2026年7月30日（木）10:45～17:30- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 参加登録：https://ai-recruitment-conf.offers.jp/(https://ai-recruitment-conf.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)1年間で50のAI施策。AIとともに人が主役の採用チームをつくる～グッドパッチが実践する、試行錯誤と組織浸透のリアル～ | 6月24日（水）、7月1日（木）オンライン開催1年間で50のAI施策 AIとともに人が主役の採用チームを作る

本セミナーでは、グッドパッチの採用チームが過去1年間でトライした、50を超えるAI活用の取り組み・仕組みづくりをご紹介します。

単なる成功事例にとどまらず、定着しなかった取り組みやアンチパターンも率直に共有しながら、業務プロセスにAIをどう溶け込ませてきたのか、その実践のリアルや、具体的な活用例をデモを交えてお話しします。

■ Offersとは

- 開催日時：2026年6月24日（水）12:00～13:00（Live配信）、2026年7月1日（水）12:00～13:00（アーカイブ配信）- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 参加登録：https://offers.jp/events/seminar_80(https://offers.jp/events/seminar_80?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)Offers、ブランド刷新を実施。AI時代の採用は、Offersから

「Offers」は、AI時代のエンジニア採用プラットフォームです。35,000人超のエンジニアデータベースと独自のAI技術を活用し、候補者の発見からスカウト、採用までを一貫して支援する「AI RPO」で、再現性のあるエンジニア採用を実現します。導入企業1,000社以上。

- AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」- 希望条件で求人を比較検討できる求人プラットフォーム「Offers Jobs(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」- エンジニア・PdM向けのキャリア／技術トレンド解説メディア「Offers Magazine(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」- 企業ご担当者さま向けの採用ノウハウ・人事領域解説メディア「Offers HR Magazine(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」- 候補者・開発者向けの技術トレンドイベント「#Offers_DeepDive(https://offers-jp.connpass.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」

▶ スカウト運用をAIとRPOに丸ごと任せたい企業さまへ「AI RPOプラン(https://offers.jp/client/ai-rpo?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」

▶ 自社のエンジニア採用力を計測し、分析したい企業さまへ「エンジニア採用力チェック(https://service.offers.jp/client/hiring-check/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」

▶ ハイクラス採用に専任チームのコミットを求める企業さまへ「予算型リテーナープラン(https://offers.jp/client/retainer?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)」

■ 株式会社overflowについて

■ Offers AI RPO 提供開始記念キャンペーン実施中（～2026/8/31）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/304_1_22208e9969d7e005a0956e8b46dff924.jpg?v=202606220951 ]Offers AI RPO 提供開始記念キャンペーン

Offers「AI RPO」は、提供開始を記念して、対象プランの基本料金を通常価格より50%OFFでご提供する「提供開始記念キャンペーン」を2026年8月31日（月）まで実施しています。

キャンペーン期間 2026年8月31日（月）まで。期間内にご契約締結が完了したお客さまが対象です（お問い合わせ・お申し込みのタイミングではなく、契約締結タイミングで判定）。

ご利用対象 新規にAI RPOをご契約いただく企業さま（既存契約の更新／解約後3ヶ月以内の再契約は対象外）。対象は基本料金のみで、オプション費用や追加サービス料金等は対象外。

お申し込み・お問い合わせ https://lp.offers.jp/airpo_campaign(https://lp.offers.jp/airpo_campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)

注意事項

■ 関連プレスリリース

■ 本リリースに関するお問い合わせ

- お申し込み状況により予告なく終了する場合があります- 適用条件・詳細は、Offersの担当者よりご案内いたします- お問い合わせいただいた場合に、必ずお申し込みいただく必要はございません。まずはお気軽にお問い合わせください- 2026-06-01 Offers、ブランド刷新を実施 - 「AI時代の採用は、Offersから」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000284.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)- 2026-06-02 Offers、新サービス「AI RPO」を本格提供開始 - 提供開始記念キャンペーンで通常価格50%OFF(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)- 2026-06-04 日本トレカセンター、「Offers」を通じて導入半年で11名のエンジニア採用に成功 - AIを前提とした開発体制の構築を加速(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)- 2026-06-05 東大・松尾研究室発のAIスタートアップQuackShift、「Offers」を通じてAIエンジニアとプロジェクトマネージャーの採用に成功(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)

株式会社overflow 広報担当 TEL：03-6555-2239 E-mail：pr@overflow.co.jp

採用に関するご相談・資料請求はこちら：https://offers.jp/client/lp(https://offers.jp/client/lp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_clear)