株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一、以下「当社」）は、中長期的な企業価値向上および収益基盤の強化を目的として、当社の強みである中小企業および工場を中心とした高需要家層の獲得を推進しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。



１．取り組みの背景

当社は、電力・ガス事業を中核事業として、継続的な顧客基盤の拡大に取り組んでおります。

近年は契約件数の拡大に加え、顧客単価および収益性の向上を重要な経営課題の一つとして位置付けており、より効率的な収益基盤の構築を推進しております。

その一環として、当社が創業以来強みとしてまいりました中小企業および工場向けの営業活動を強化し、電力使用量の多い高需要家層の獲得を積極的に進めております。

高需要家層は一般家庭向け契約と比較して一契約あたりの電力使用量が大きく、顧客単価の向上が期待できることから、契約件数の拡大と併せて収益基盤の強化に寄与するものと考えております。

2. 今後の展開

当社は今後も、一般家庭向け顧客の獲得を継続しながら、中小企業および工場を中心とした高需要家層の獲得を推進し、顧客基盤の拡大と顧客単価の向上を両立してまいります。

また、先般発表いたしましたガスの新規開栓対応等との連携を図り、電気・ガスを組み合わせた包括的な提案を推進することで、更なる顧客単価の向上および収益基盤の強化に取り組んでまいります。

本件が当期業績に与える影響は軽微でありますが、中長期的な売上高および利益率の向上に寄与するものと考えております。

今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。