「にじさんじフレグランス」vol.11が2026年6月23日(火)17時より販売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、2026年6月23日(火)17時からにじさんじオフィシャルストアにて、「にじさんじフレグランス」vol.11の販売を開始いたします。

2026年6月23日(火)17時からにじストアで「にじさんじフレグランス」vol.11販売開始！

VTuberグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」から、ライバーをイメージしたフレグランスシリーズのvol.11が登場！

vol.11参加ライバー▼

戌亥とこ、狂蘭 メロコ、笹木咲、椎名唯華、白雪巴、轟京子、葉山舞鈴、樋口楓

フレグランスには各ライバーの複製メッセージ入り特典カードが封入されております。フレグランスとあわせてぜひお楽しみください。

また、2026年7月1日(水)より、コトブキヤ一部店舗にてフレグランスのテイスティングを実施いたします！詳細は下記をご確認ください。

「にじさんじフレグランス」vol.11紹介

■にじさんじフレグランス(vol.11)

価格：各2,500円(税込)

種類：全8種(戌亥とこ、狂蘭 メロコ、笹木咲、椎名唯華、白雪巴、轟京子、葉山舞鈴、樋口楓)

・サイズ、内容量(約)

フレグランスミスト：10ml

特典カード：W88mm×H63mm

※特典カードは商品に同梱されている台紙に挟んでのお届けとなります。

※従来の「にじさんじフレグランスシリーズ」とボトル/ラベル/成分の仕様が一部異なります

・素材

ボトル：ガラス、PP

特典カード：紙

・成分

水、エタノール、BG、PEG60水添ヒマシ油、香料

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

「にじさんじフレグランス」vol.11 テイスティング情報

2026年7月1日よりコトブキヤ一部店舗にて「にじさんじフレグランス」vol.11の販売を開始！



また下記店舗ではフレグランスの香りをお試しいただけます。

実施店舗はコチラ！▼

コトブキヤ秋葉原館 (https://www.kotobukiya.co.jp/kotobukiya-shop/detail/3)

コトブキヤなんば (https://www.kotobukiya.co.jp/kotobukiya-shop/detail/namba)

コトブキヤ立川本店 (https://www.kotobukiya.co.jp/kotobukiya-shop/detail/2)

※設置詳細については各店舗へお問い合わせ下さい。

※販売の詳細については各店舗からの情報をお待ちください。

販売概要

・販売開始日時

2026年6月23日(火)17時～

・お届け予定：2026年6月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・にじさんじフレグランスvol.11販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_945

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじフレグランス

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸