【夏休みの過ごし方】林間学校ひよこキャンプ（全２日程）

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年夏休みに、２日程で「林間学校ひよこキャンプ（全２日程）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/list?name=%E3%81%B2%E3%82%88%E3%81%93&search=1)」を開催いたします。

■おすすめポイント

１.年長さん～小学校2年生のお子様限定のキャンプとなります。！

行程内容や時間も対象学年を考慮したツアーとなります。同学年のお子様方がたくさん集まるので、2日間のキャンプを通して新しいお友だちができやすいです。また、小学校高学年と一緒にキャンプに行くのはまだ心配……という方にもおすすめです。通常のツアーよりも手厚い人数の添乗スタッフでサポートさせていただきます。通常は5～8名のお子様につき1名のスタッフ配置に対して、本ツアーでは4～6名のお子様につき1名のスタッフを配置いたします。

２.大自然の中でのびのびと遊ぶことができます！

ホテルの目の前は冬はスキー場となっている場所で、夏場は原っぱが広がっています。すべての行程は宿で実施するため、移動が少ないのでお子様の負担が少ないです。新幹線で約1時間、駅から乗り換えてバスで約45分ですが、新幹線内はトイレが付いているので安心です。バス内ではレクリエーションでお子様方を盛り上げます。

３.夏のお泊りデビューにピッタリのキャンプとなります！

今年の夏はSTSキャンプでいっぱい遊びましょう！

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8/16出発 林間学校ひよこキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1989)

※上記コースもございます。

日程のご都合がつかない方はご検討下さい。

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過去の林間学校ひよこキャンプもチェック！！

★1日目のご様子（森の宝さがし）(https://www.instagram.com/p/DNcXHi-xITU/?img_index=15&igsh=Y2JneGNjc2Z1eHM5)

★2日目のご様子（水鉄砲バトル/魚のつかみ取り）(https://www.instagram.com/p/DMz5Qb3S-S4/?img_index=4&igsh=b2NwanN6bmN5NHc2)

■日程１.（例）【7/31出発】 林間学校ひよこキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年７月31日（金）～８月１日（土）１泊２日

（申込締切日：2026年７月21日（火））

・対象：年長～小2（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：群馬県利根郡みなかみ町

・交通手段：新幹線利用（東京発）

・旅行代金：【年長・小学生】49,830円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 40名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※引率スタッフは生徒４～６名につき１名同行します。

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1913

※【８/16出発】林間学校ひよこキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1989)

■スケジュール（例）

【１日目】

8：00～9：00 東京発（新幹線）上毛高原

●水鉄砲バトル～ひんやり冷たい水で”あつい”戦い！～

●魚のつかみ取り体験

●森のお宝さがしゲーム

●トワイライト花火大会

※外が真っ暗になる前に行います

【２日目】

●クラフト体験～オリジナル作品を作っちゃお！～

●みんなで遊ぼう！大自然おたのしみ大会

上毛高原（新幹線）東京着 16：00～17：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きるうえで本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問い合わせ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp