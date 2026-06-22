疲れが溜まる魔の6月に小学生の癇癪への家庭での対応について学ぶオンラインライブ開催【6/24】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年6月24日（水）お昼12時より、「小学生の癇癪・親子バトルを整える 脳に届く声かけ3ステップ」 をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0624

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

新年度から約3か月が経つ6月後半は、子どもたちの疲れが家庭で見えやすくなる時期です。進級・進学、新しいクラス、先生や友達との関係、行事や学習の積み重ねなど、子どもは外では頑張って過ごしていても、家に帰ると宿題、ゲーム終了、朝の支度、生活リズムの切り替えなどをきっかけに、癇癪や暴言、親子バトルとして表れることがあります。

特に小学生の癇癪は、「反抗」「わがまま」「甘え」と受け止められやすく、保護者が注意や説明を重ねるほど、かえって親子のやりとりがこじれてしまうケースもあります。

そこで今回は、本やネットで調べても変わらなかった小学生の癇癪・親子バトルを、脳に届く声かけで整えるNicotto!ライブを開催します。登壇するのは、発達科学コミュニケーションを実践し、癇癪や反発、切り替えの難しさなど、家庭で起きる親子のすれ違いに向き合ってきた経験を持つ発達科学コミュニケーショントレーナーです。

今回のライブでは、小学生の癇癪を「反抗」「わがまま」「甘え」の問題として捉えるのではなく、なぜ注意や正論が子どもに届きにくいのかを、脳の状態から見立て直します。宿題、ゲーム終了、朝の支度、生活リズムの切り替えなど、日常の中でこじれやすい場面を踏まえ、わが子の脳に届く声かけ3ステップをお伝えします。

夏休みなど親子で過ごす時間が長くなる時期を前に、宿題、ゲーム、生活リズム、きょうだいげんかなど、家庭内で起きやすいすれ違いを見直す機会として、今回のライブが親子バトルを減らすヒントになれば幸いです。

■このライブで得られること

・家でだけ爆発する癇癪を、わがまま・反抗で終わらせない見立て方

・注意や正論が届かない理由と、脳が受け取れる順番

・小学生の癇癪を解決する、脳に届く声かけ3ステップ

・本やネットの一般論を、わが子に置き換えて考える視点

・「言えば言うほどこじれる」親子バトルを見直すきっかけ

■こんな方におすすめです

・宿題、ゲーム終了、朝の支度で親子バトルになりやすい

・子どもに注意や正論を伝えても、反発されてしまう

・家でだけ癇癪を起こすわが子への対応に悩んでいる

・本やネットで声かけを調べても、うまくいかなかった

・小学生のうちに、親子関係のこじれを整えておきたい

・発達グレーゾーンの子どもへの家庭での関わり方を学びたい

■開催概要

タイトル： 「小学生の癇癪・親子バトルを整える 脳に届く声かけ３ステップ」

日時： 2026年6月24日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加費：初月無料

※Nicotto!塾では会員限定でライブのアーカイブ配信も行っており、リアルタイムで参加できない場合も後日視聴が可能です。初月無料期間中は、今回のライブを含む過去のアーカイブ動画も視聴できます。

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0624

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー