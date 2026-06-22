Hello Clever Japan株式会社、日本語公式サイトをローンチ

Hello Clever Japan株式会社Hello Clever日本語公式サイト

Hello Clever Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：千綿 開道）は、このたび日本語公式サイト(https://helloclever.co/jp)をローンチいたしました。

あわせて、「5分で分かるHello Clever」のサービス紹介資料を公開し、日本から海外へ事業展開を目指す企業や、海外から日本市場への進出を検討する企業に向けて、Hello Cleverが提供する越境決済ソリューションの概要を分かりやすく紹介しています。

越境ビジネスにおける決済の課題

近年、EC、SaaS、デジタルサービス、インバウンド関連事業など、多くの企業が国境を越えたビジネス展開を加速させています。しかし、海外市場での販売やサービス提供においては、

国ごとに異なる決済手段への対応売上代金の回収・送金決済承認率の向上不正利用対策複数事業者との契約管理など、多くの課題が存在します。特にアジア市場では、クレジットカードだけでなく、各国で利用されるローカル決済手段への対応が重要となっています。

Hello Cleverが提供する越境決済ソリューション

Hello Cleverは、企業が海外顧客からスムーズに代金を回収できるグローバル決済プラットフォームを提供しています。企業は単一のAPI連携で、各国・地域の主要な決済手段へアクセスすることが可能です。

日本語サイト公開の背景

Hello Cleverはこれまでアジア太平洋地域を中心に決済インフラを提供してまいりました。

今回の日本語サイト公開により、日本企業のお客様がより簡単にサービス情報へアクセスできる環境を整備するとともに、日本市場におけるパートナー企業との連携を強化してまいります。

今後も、日本企業のグローバル展開および海外企業の日本進出を支援する決済インフラとして、より多くのお客様の成長をサポートしてまいります。

5分で分かるHello Clever「5分で分かるHello Clever」資料について

日本語サイトでは、Hello Cleverのサービス概要、導入メリット、対応決済手段、利用シーンなどをまとめた「5分で分かるHello Clever」資料を無料でダウンロードいただけます。

海外展開を検討されている企業様や、日本市場への参入を目指す海外企業様はぜひご活用ください。

会社概要

会社名：Hello Clever Japan株式会社

代表者：代表取締役 千綿 開道

事業内容：グローバル決済ソリューションの提供、越境決済支援、決済インフラサービス

公式サイト：https://helloclever.co/jp