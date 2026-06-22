【取り扱いディーラー拡大】美容師のためのヘアケアブランド「イプシス」、ガモウ・ルフトでも販売開始

株式会社ノークス

株式会社ノークス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：城戸夏樹）が展開するプロフェッショナル向けヘアケアブランド「IPSCISS（イプシス）」は、このたび株式会社ガモウおよび株式会社ルフトと売買契約を締結し、両社を通じた販売を開始いたしました。

IPSCISSは、昨年から株式会社きくや美粧堂での販売を開始しており、今回新たに株式会社ガモウ、株式会社ルフトでの取り扱いが加わることで、全国のサロン様へ商品をお届けする流通体制をさらに強化いたしました。

全国規模のネットワークと地域ごとのサロン支援体制を持つ株式会社ガモウ、そして東海・北陸エリアを中心に現場に近い距離感で美容室へ寄り添う株式会社ルフト。それぞれの強みを持つ美容ディーラーと協働することで、IPSCISSは都市部から地域に根差したサロン様まで、より多様な美容室へブランドの価値を届けていきます。

「IPSCISS（イプシス）」とは

■コンセプト

「美容師の髪と心を満たす」

美容師のセルフケアのためのIPSCISS



毛髪科学に基づき、成分にこだわるのはもちろんのこと、

自らの身なりにも人一倍気を遣う美容師ならではの視点で

香りやデザインにも徹底的にこだわり、

美容師の方達が毎日お家で使いたくなる商品を生み出します。

そして、その感動をお客様へ伝えることで

美容師を起点とした美の連鎖を拡げていくことをIPSCISSは目指します。





■IPSCISSの特長

一流と生み出す3つの違い「Texture」「Fragrance」「Design」

「Texture」：

美容師自身の髪に着目した、 プロ起点のホームケア設計

美容師の髪に特に起こっている毛髪現象に着目。

美容師自身が自宅でのセルフケアとして使いたくなることを起点に、

元メーカー研究職の開発者が、ホームケアに特化した緻密な商品理論を設計。

プロが納得する確かな実感へ。

「Fragrance」：

香りだけで終わらない、 世界観に惹き込む

従来の香りの考え方から一歩先を行く「時間経過とともに移り変わる情景×香調」に着目。

美容感度の高い美容師を刺激する奥深い香りを追求した。

香りから情景を想像する香水のような楽しみ方ができる。

ファーストライン「OSD」は表参道の情景を映し出したストーリーが、時間と共に移り変わるように、

香りも TOP・MIDDLE・LAST へと移ろいながら、その物語と重なり合っていく。

「Design」※：

目に映る全てを、デザインする

美を模索・追求する美容師が日常の些細な瞬間でもときめきを感じられるように、目に見えるもの全てにデザイン性を宿し、視覚からもときめきを与えます。クリエイティブスタジオOUWNがすべてのデザインを監修することで一貫した世界観を構築しています。

（※日本パッケージデザイン大賞2025 入選）

■取り扱い商品『OSD』ラインについて

■OSD製品ラインナップ

・IPSCISS OSD09 シャンプー

栄養やうるおいの補給に特化したオーダーメイドケアシャンプー

<内容量/価格>

300mL \3,740（税込） 900mL \6,930（税込）

・IPSCISS OSD09 トリートメント

ダメージレベルに合わせて栄養の通り道を補修。うるおいを保つ毛髪へと導くトリートメント

<内容量/価格>

300mL \3,740（税込） 900mL \6,930（税込）



・IPSCISS OSD09 ヘアミルク

毛髪内を幅広くケアできる髪質対応力の高いオールラウンダーヘアミルク

<内容量/価格>

100mL \3,190（税込） 300mL \4,950（税込）



・IPSCISS OSD09,13,17※ マルチオイル

ダメージレベルに応じたケアと洗練された表参道の香りを纏うマルチフレグランスオイル

（※6/22 現在マルチオイルは香り違いの3種展開）

<内容量/価格>

55mL \3,300（税込）

■「IPSCISS（イプシス）」の香りについて

IPSCISS の香りは、

ある都市の、ある時間を切り取ったストーリーから生み出しています。



OSDラインは〈表参道〉が舞台。



自らがその場所を歩いているかのように移り変わる情景と

TOP > MIDLLE > LASTと変化していく香りをリンクさせることで

奥行きのあるストーリーと世界感あふれる香りを表現しています。



歩きなれた場所でも散歩をすると小さな発見があるように、

IPSCISSの香りも匂うたびに新たな発見が感じられるよう設計しております。



思い浮かべる風景の中を何度も行き来しながらお楽しみください。



「OSD09」の香りについて

OSD09 は、表参道のサロンに勤める美容師が、朝9時に出勤する情景を切り取った香りです。

表参道駅A2出口から静かに始まる日常の風景。その移ろいが紡ぐ繊細な空気をイプシスならではの臨場感として鮮やかに表現しています。



〈STORY〉



表参道駅A2出口を出ると

いつもの見慣れた風景が広がる。



等間隔に整列する街路樹を横目に、

決まった歩幅で歩くのが最近のルーティーン。



通りには開店前の有名ブランドが並んでおり、

新作を着こなしたマネキンが高揚感を街に届けている。



その合間を縫うように、

ひときわ目を引くショップの角から一つ路地へ入る。

不意に訪れる安心感が

道のあちこちから顔をのぞかせる。



そんな心地いい違和感に浸りながら

いつもの場所で、いつものコーヒーを買う。

ラテが好きだけれど、朝だけはブラック。



一口分の苦みを喉に通し、

ゆっくりと瞬きをする。



そして、また歩き出す



表参道の日常、AM:9:00



〈NOTE〉



［TOP］

Hinoki , Bergamot , Grapefruits , Lemon

表参道に広がる街路樹



［MIDDLE］

Fig , Jasmine , Rose , Cassis

感度の高い街並み



［LAST］

Amber, Musk , Cedarwood, Roast coffee

落ち着きのある路地裏

「OSD13」の香りについて

OSD13 は、表参道の13時に広がる、何気ないワンシーンを切り取った香りです。



買い物を楽しんだあと、ふと立ち寄ったカフェでひと息。

その休憩の合間に降り出した雨が、外の空気をほんの少しだけ変えていく――

そんな“ささやかな変化”を捉えた、イプシスらしい繊細さで表現しました。



気分や日常に寄り添う、あなただけの"OSD13"をあなたらしく。

【STORY】



表参道駅から246を下る。



一本路地を入った先に、お気に入りの店がある。



友人へのギフトを選びながら、勧められた香りをそっと手首に纏う。



新しい自分と街とが、少しずつ溶け合っていく感覚。

そのまま足を運んだのは、花屋を併設したカフェ。



店内は、敷き詰められた花びらの瑞々しさに満ちていた。



外では、大粒の雨が音を立てて降り始めている。

地面に弾ける雫が、わずかな光を放ちながら跳ね返る。



ブレンドティーを一口ずつ味わいながら、その余韻に浸る。



ふと気づくと、雨はすっかり上がっていた。

庭の草木に残った水滴が、午後の光を受けて静かにきらめいている。



少しだけ違って見える世界の中で、空を見上げる。

そして、深く息を吸い込む。



表参道の雨上がり 13:00



【NOTE】



[TOP]

Juniper berry , Marjoram , Citron , Tomato leaf

表参道に佇むブティック



[MIDDLE]

Black tea , Neroli , Cinnamon , Chamomile

カフェで味わうブレンドティー



[LAST]

Patchouli , Vetiver , Papyrus , Guaiac wood , Amber , Olibanum

雨上がりの庭園

「OSD17」の香りについて

OSD17 は、表参道の 17時 に広がるひとときを切り取った香りです。



雑貨屋でいつもより少し背伸びした買い物の帰り道。

ふと目に入った結婚式場のクラシカルな佇まいと、隣り合うモダンなビル。

そこに重なり合う、やわらかな夕暮れの光。



どこか懐かしさと新しさが溶け合う、一瞬の空気感を、丁寧に紡ぎました。



【STORY】



表参道駅B3出口のそば。

複合文化施設の自動ドアが開く直前、ガラス越しに、自分の姿がふと映る。



この街に、感性を試されている気がした。

だからだろうか。

少しだけ背伸びしたアイテムを、無意識に手に取っていた。

その選択に、自信とほんの少しの不安をまぜながら、ショッパーを揺らす。



ふと目に入ったのは、ゴシック様式の結婚式場。

拍手に包まれる新郎新婦の奥で、ステンドグラスが静かに光を織りなしていた。



多幸感に満ちたその空間を、名残惜しく振り返る。

前衛的なフォルムのビルが、反射した夕陽を瞼に差し込ませる。



思わず視線をそらしながらも、薄目でそっと見返すと、

クラシカルな建築と近代的な構造物が重なり合う風景に、しばし立ち止まる。



手にしたショッパーのロゴが、夕暮れの光を受けて優しくきらめいていた。



表参道の夕暮れ 17:00



【NOTE】



[TOP]

Pink Pepper , Aldehydes

感性を刺激するアートギャラリー



[MIDDLE]

Jasmine , Peony , Orange Flower , Ylang Ylang

色彩豊かな光が差し込む結婚式場



[LAST]

Osmanthus , Musk , Cashmeran , Sandal wood

モダンとクラシックが溶け込んだ夕暮れ

■「IPSCISS」ブランドサイト・公式インスタグラム

ブランドサイトhttps://ipsciss.com

Instagram：https://www.instagram.com/ipsciss

■お問い合わせ先

[一般のお客様のお問い合わせ]

TEL：0120-101-136

[美容室・代理店・販売店様のお問い合わせ]

Email：info@ipsciss.com

お問い合わせフォーム：https://ipsciss.com/pages/contact

担当：城戸

■関連リンク

株式会社ガモウ：https://www.gamo.co.jp/

株式会社ルフト：https://ec-luft.com/aec/user/catalog_shohin_list?ct=62