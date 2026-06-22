ロジカルイノベーションズ、次世代型乗用清掃スイーパーを株式会社レントと共同開発、販売を開始

株式会社ロジカルイノベーションズ

物流・製造現場をはじめとする台車搬送向けソリューションを展開する株式会社ロジカルイノベーションズ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：堀之内 和光）は、産業機械・建設機械の総合レンタル業を展開する株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田 朗）と共同で、電動アシスト付き次世代型床清掃機「スマートスイーパー」を開発いたしました。2026年7月より、販売およびレンタルを開始いたします。

■ スマートスイーパー開発の背景

物流倉庫や工場、大型施設、建設現場など、広大な面積を有する現場では、手押し式スイーパーによる清掃が一般的ですが、作業者が歩きながら機器を押す従来の方法は、時間と労力の両面で大きな負担となっています。

当社および株式会社レントは、「工場や倉庫における歩行を伴う作業全般を支援したい」という共通の想いのもと、作業効率の向上と労働負担の軽減につながる製品開発に取り組んできました。

「身体的な負担を軽減し、かつ生産性を向上させたい」こうした現場の声をもとに、両社は先行して開発された当社の次世代型電動台車「スマートキャリー」のモーターアシスト技術を床清掃機に応用し、乗車したまま清掃が可能な「スマートスイーパー」を開発いたしました。

■ 特長および想定効果

「スマートスイーパー」は、電動アシストにより高い機動力を実現し、広い面積の清掃を楽に、かつ迅速に行うことが可能です。 物流倉庫や製造工場など、広い床面の清掃を日常的に行う現場を主な対象としています。さらに、テーマパーク、空港、イベント会場、スタジアム、大型ショッピングモールなど、多くの人が集まり広範囲の清掃が求められる施設にも幅広く活用いただけます。

作業時間の短縮 電動アシストによる高い機動力により、従来の手押し式で歩きながら行う清掃に比べ、作業時間を大幅に短縮します。清掃工数を削減できるため、その分を他の重要な業務に充てることが可能です。

歩行負担の大幅削減 乗車して清掃する作業スタイルにより、作業者の身体的負担を軽減し、現場の省力化と労働環境の改善に寄与します。

誰でもすぐに使え、作業の楽しさと効率を向上 年齢や経験を問わず、特別な研修を必要とせず、直感的な操作で誰でもすぐに使用できます。負担に感じられがちな清掃業務を、より快適で前向きな作業へと変えます。

運用しやすいシンプルな設計 シンプルな構造を採用しており、ゴミがたまった際は回収ボックスを取り外して廃棄するだけで、簡単にメンテナンスできます。また、自動清掃ロボットで必要となるプログラム更新などの運用負担がなく、ランニングコストはバッテリー充電の電気代と、消耗部品の交換費用のみです。

■ 商品概要

商品名： スマートスイーパー（Smart-Sweeper）

主な仕様：

清掃幅：460mm

ダストケース容量：20L

最大速度：7km/h

充電時間：100V / 8h

走行可能距離：30km

寸法：L1,500 × W700 × H1,000mm

自重：64.8kg

使用上の注意： 本機は、施設構内において、必要な安全措置を講じたうえでのご使用を想定しております（公道での走行は不可）。

■ 株式会社ロジカルイノベーションズについて

当社は、「ワクワクするテクノロジーで誰もがラクに」をテーマに、最先端のテクノロジーを駆使した産業用スマートモビリティや物流支援ソリューションの企画、販売を行っています。現場の課題に寄り添い、働く人々の負担軽減と生産性向上に貢献出来る価値創出企業を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社ロジカルイノベーションズ

本社所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5階

代表者：代表取締役 堀之内 和光

設立：2024年10月

WEBサイト：https://logical-innovations.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ロジカルイノベーションズ

E-mail：info@logical-innovations.co.jp