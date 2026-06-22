NEXT NEW WORLD、約2.4億円を調達。シルクタンパク質を基盤に、ペットから人へ広がるヘルスケア事業を加速

株式会社NEXT NEW WORLD※掲載順に特段の意味はございません。敬称は省略しております。

オーガニックシルクを用いた研究・プロダクト開発販売など、ディープテック領域の事業を展開する株式会社NEXT NEW WORLDは、第三者割当増資、転換社債の株式転換およびデットファイナンスを含む、総額約2.4億円の資金調達を完了しました。これにより累計調達額は約4.5億円となりました。

本ラウンドでは、15th Rock株式会社をリード投資家として、味の素株式会社、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、エステー株式会社、信金キャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、株式会社インテグレートが参画しました。株式会社みずほ銀行および株式会社日本政策金融公庫からのデットファイナンスも実行しています。

今回調達した資金は、NEXT NEW WORLDが掲げる「腎臓テック3.0」の社会実装に向け、ペット向け製品の販売拡大、人向けヘルスケア領域への応用、シルクタンパク質素材の研究開発体制強化、ならびにペットヘルスケア・機能性素材・ヘルスケア領域における事業提携・M&Aの推進に活用する予定です。

― 資金調達の概要

● 今回調達額：約2.4億円（累計調達額：約4.5億円）

● 主な引受先・関係先（順不同）：15th Rock株式会社、味の素株式会社、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、エステー株式会社、信金キャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、株式会社インテグレート、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策金融公庫

― シルクタンパク質を基盤に、ペットから人へ広がるヘルスケア事業を展開

NEXT NEW WORLDは、オーガニックシルク由来のシルクタンパク質原料「カラダシルク(R)」を基盤に、ペットヘルスケア、人向けヘルスケア、機能性素材領域で事業を展開しています。

犬猫向けシルクタンパク質配合製品「SILKFULL」シリーズをはじめとする自社ブランドは、ペット専門店、量販店、動物病院などで採用が広がり、2026年5月末時点で取扱拠点数は全国2,800拠点を突破しました。特に動物病院チャネルでは、展開開始から約1年で約1,200病院への導入を実現しています。

近年は、ペット領域で蓄積した知見と販売基盤を活かし、人向けヘルスケア領域にも事業を拡大しています。シルクタンパク質を配合したドリンク「ZINZO SILK BUBBLING」は、ゴールドジムをはじめとするフィットネス施設などで展開されています。

今後、当社は「カラダシルク(R)」を核に、素材研究、製品開発、販売チャネル拡大、パートナー企業との連携を進め、まずは日常生活に取り入れやすいヘルスケア製品の社会実装を加速していきます。

― 調達資金の主な使途

今回調達した資金は、主に以下の領域に活用する予定です。

● ペット向け製品「SILKFULL」シリーズの販売拡大

● 動物病院チャネル向け製品の展開強化

● シルクタンパク質原料「カラダシルク(R)」の素材研究および品質・安全性に関するデータ蓄積

● 人向けヘルスケア製品の開発・販売体制の強化

● ペットヘルスケア・機能性素材・ヘルスケア領域における事業提携・M&Aの推進

● 原料製造、品質管理、サプライチェーン体制の強化

〈代表コメント〉

株式会社NEXT NEW WORLD 代表取締役CEO 高嶋 耕太郎

Amazon Japan で複数部門の部長を歴任後、上場事業会社の取締役・事業本部長として時価総額を 700 億規模へ。2021 年 6 月に NEXT NEW WORLD を創業。

人と動物の健康寿命への関心が高まる中、毎日の生活の中で無理なく続けられる健康維持の選択肢を広げていくことは、これからの社会にとって重要なテーマだと考えています。

NEXT NEW WORLDは、オーガニックシルク由来のシルクタンパク質原料「カラダシルク(R)」を基盤に、まずペットヘルスケア領域で事業を展開してきました。現在、自社ブランドは全国2,847拠点と広がり、動物病院チャネルでも導入が進んでいます。

私たちは、腎臓の健康を意識した日常ケアの選択肢を、ペットから人へ広げていく取り組みを「腎臓テック3.0」と位置づけています。今回の資金調達を機に、研究開発、製品展開、販売網の拡大をさらに進めるとともに、同じ領域で事業を展開する企業との提携・M&Aも本格的に推進してまいります。

ペットから人へ。シルクタンパク質の可能性をさらに広げ、毎日の生活に取り入れやすいヘルスケアの選択肢を届けていくため、NEXT NEW WORLDは「腎臓テック3.0」の社会実装に向けた挑戦を加速してまいります。

【株式会社NEXT NEW WORLDについて】

NEXT NEW WORLDは、オーガニックシルク由来のシルクタンパク質を活用し、ヘルスケア、ペットヘルスケア、美容、機能性素材領域で研究開発およびプロダクト展開を行うディープテックスタートアップです。横浜市立大学、国立大学法人信州大学、近畿大学など、国内外を問わず研究機関との共同研究を行っています。

群馬県桐生市を拠点に、シルクフィブロインタンパク質原料「カラダシルク(R)」を開発し、現在は、犬猫向けシルクタンパク質配合製品「SILKFULL」シリーズ、動物病院チャネル向け製品「SILKFULL PRO」、人向けドリンク「ZINZO SILK BUBBLING」などを展開しています。

ZINZO BRAND PAGE：https://zinzo.co

SILKFULL BRAND PAGE：https://silkfull.co

設立：2021年6月

本社所在地：群馬県桐生市本町6-2

東京拠点：東京都港区南青山2丁目5 POLA青山ビル5F Overlap

代表者：代表取締役CEO 高嶋 耕太郎

事業内容：シルクタンパク質の研究開発、ペットヘルスケア製品、ヘルスケア製品、機能性素材の開発・販売

URL：https://www.nextnewworld.co

〈本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先〉

株式会社NEXT NEW WORLD 広報担当

Email：nnw@nextnewworld.co