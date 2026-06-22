DataLabsの3Dインフラ点検システム「Markly」がNETISに登録

DataLabs株式会社

2026年5月28日--DataLabs株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田尻大介）が提供する3Dインフラ点検システム「Markly」について、この度、国土交通省のデータベース「NETIS（New Technology Information System）」への登録が完了したことをご報告いたします。

老朽化インフラの急増、技術職員の慢性的な不足、そして属人化による情報断絶、これらの課題に直面する自治体と建設コンサルタントが、共通のデジタル基盤を通じてデータを循環させ、インフラ維持管理を継続的に改善していく仕組みを、Marklyは実現します。NETIS登録により、業務プロポーザルや総合評価落札方式での技術点向上、国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」への対応をより一層強化できます。

自治体と建設コンサルをつなぐ「インフラ維持管理の共通基盤」として

■ インフラ維持管理における3つの社会課題

全国の自治体が管理するインフラは今まさに老朽化の波を迎えており、以下の3つの構造的課題が深刻化しています。

１. 急速な老朽化

建設後50年を超える橋梁・トンネル等が急増し、至るところで劣化・事故が相次いでいます。長寿命化計画の策定と「事後保全から予防保全型」へのシフトが急務とされていますが、現場対応が追いついていない自治体も少なくありません。

２. 人員・予算の減少

インフラ管理に従事する技術職員は年々減少傾向にあり、管理予算も限られています。包括的管理委託の活用や業務の効率化・省人化が求められる一方、点検・補修設計から維持管理まで一連のサイクルを支える人材確保が困難になっています。

３. データの属人化・ブラックボックス化

点検帳票や図面が紙・2Dベースで管理されているため、検索性・利活用性に乏しく、人事異動の際の情報引き継ぎも容易ではありません。損傷レベルや修繕計画の検討経緯が記録に残らず、次回点検が不完全な情報のもとで実施されるケースが課題となっています。

■ Marklyが実現する受発注者共通デジタル基盤

Marklyは、建設コンサルタント（受注者）が点検・調査・設計業務で使うツールであると同時に、自治体（発注者）がインフラ情報を一元管理する基盤システムとして設計されています。双方が同一のクラウド上でデータを参照・共有することで、情報の断絶をなくし、継続的な維持管理サイクルを実現します。

【受注者（建設コンサル様）にとっての価値】

- スマホ・タブレットで取得した3Dデータから、損傷図・数量計算書・竣工図等を自動生成- 現地踏査の工数を最小化しつつ、クラウド上で発注者と遠隔検査・納品まで完結- 点群取得/図面作成/数量算出の分業化により、点検・調査業務に集中できる体制を構築

【発注者（自治体様）にとっての価値】

「Markly」NETIS登録について

- 図面・写真・3次元モデル・検討経緯・過去の履歴まで、クラウド上で一元管理（担当者交代時の引き継ぎコストを大幅削減）- 損傷情報、損傷写真、損傷図、3次元データそれぞれのデータを紐づけを可能とし、さらに位置情報をGIS上に紐づけることで、全体管理と優先順位付けを容易に実施可能- 指定の様式でのエクスポート機能も実装可能[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83637/table/66_1_7a552c50b1fc24306905f41712294df4.jpg?v=202606220951 ]

NETIS登録技術として認定されたMarklyの採用により、以下が可能となります。

- 業務プロポーザルや総合評価落札方式において、技術点（評価点）の向上- 国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」への対応を具体的に示す提案- 従来の手計測に代わる3Dデジタル点検の導入による業務の特定（落札）支援

※1 2032年3月31日NETIS掲載終了予定

※NETISとは：国土交通省が運用する新技術情報提供システム。登録技術の活用実績を蓄積・共有するデータベースです

国土交通省四国地方整備局「現場ニーズと技術シーズのマッチング」試行結果

国土交通省四国地方整備局が主催する「現場ニーズと技術シーズのマッチング」において、橋梁補修設計業務等への現場試行を実施しました（試行実施は公表済み）。

従来の手作業による手法との比較検証の結果、「従来技術より優れる」との評価を得ています。

【主な検証結果】

▶ 現場試行結果の詳細（マッチング公表資料）: https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS/Files/Matching/119/result/マッチング公表資料_Datalabs.pdf(https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS/Files/Matching/119/result/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%AC%E8%A1%A8%E8%B3%87%E6%96%99_Datalabs.pdf)

▶ 本実証に関するプレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000083637.html

「Markly」の概要

「Markly」は、3Dデータを用いてインフラ点検・調査・設計における現地踏査後の図面・数量計算書・竣工図等の作成を効率化するシステムです。スマートフォンやタブレット等で取得した3次元データを活用し、各損傷（クラック・鉄筋露出・うき・塗装剥がれ等）の数値を自動算出。損傷図・数量計算書の自動生成から発注者へのWeb共有まで、現場作業を大幅に省力化します。

今回NETISに登録されたのはこの点検・調査・設計フェーズにおける3Dデータ活用機能です。国土交通省四国地方整備局とのマッチング試行を通じてその有効性が公的に認められたほか、2026年3月には国土交通省「点検支援技術性能カタログ」にも掲載されています。

▶ 点検支援技術性能カタログ掲載ページ: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000083637.html

▶サービスサイト: https://www.datalabs.jp/markly

■ 主な機能

▷ 発注者・受注者共通の管理基盤機能（現在拡充中）

3Dデータがなくても利用可能な管理基盤機能として、以下を提供・開発中です。

今後の展望 - 「3D InfraLoop」の起点として、インフラメンテナンスの完全デジタル化を牽引

- ダッシュボード管理：点群データ・損傷図・図面・変状程度・診断履歴・コメント・アクション履歴等をクラウド上で一元管理。担当者が変わっても情報が引き継がれ、属人化を防止- 経年比較・劣化予測：同一座標での複数時点のデータ比較により劣化進行を定量把握。データに基づく客観的な損傷レベルの判定が可能- GIS連携：損傷箇所の位置情報をGIS上に紐づけ、路線・施設単位での全体俯瞰と優先順位付けを実現- 修繕計画支援：最新データに基づく優先順位リストをダッシュボードに表示。年間予算・職員数をインプットすることで費用対効果の高い修繕計画の自動提案も視野に開発を推進中- 包括的管理委託への対応：受発注者が同一クラウドでデータを共有する基盤として、包括的管理委託を推進する自治体における情報共有プラットフォームとしての活用が期待される▷ NETIS登録の基本機能（点検・調査・設計フェーズ）- クラック延長・補修矩形算出：損傷箇所の面積計算・クラック延長計測・帳票出力が可能- 損傷展開図自動作成：3Dデータ上の図化作業により損傷展開図（2D CAD図面）を自動生成。2DCADまたは画像データ（豆図）として出力可能- 損傷診断結果のラベリング：国交省「橋梁定期点検要領」準拠のデータベースに基づく簡易ラベリング- 作業の1人化・分業化：点群取得・図面作成・数量算出を分業化し、専門知識がなくても操作可能。クラウド上での遠隔立会検査・納品にも対応

国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」では、建設現場のオートメーション化とともに、デジタルデータの利活用による抜本的な省人化が掲げられています。特に膨大な老朽化インフラを抱える国内において、点検・調査フェーズにおけるデータのデジタル化は、その後の修繕計画や維持管理の精度を左右する極めて重要な工程です。

弊社は、3Dデータをベースに点検・調査から補修設計・施工・維持管理に至るインフラライフサイクルの新しいあり方を構築する「3D InfraLoop（3Dインフラループ）」を提唱しています。今回のMarklyのNETIS登録により、点検・調査・設計における3Dデータ活用の有効性と信頼性が公的に認められました。今後は劣化予測の精度向上や最適修繕計画の自動提案など、自治体の予防保全・長寿命化計画を強力に支援する機能拡充を進めていきます。

「一度取得した3Dデータをインフラのライフサイクル全般で循環（Loop）させ、活用し続ける」

この実現を通じ、持続可能な社会インフラの構築に貢献してまいります。

参考：3D InfraLoopについて：https://www.datalabs.jp/3d_infra_loop

参考：弊社プロダクトによる3次元データ活用の利活用：https://www.datalabs.jp/news/tengunkatsuyou

■ DataLabsとは

「3次元データで建設業を変革する」をミッションに掲げ、あらゆる建設業務を効率化するクラウドシステムの提供を行う研究開発型スタートアップ企業です。3D配筋検査システム「Modely」（NETIS-VE・活用促進技術）、3Dインフラ補修工検査システム「Hatsuly」（NETIS-VE・活用促進技術）、3Dインフラ点検システム「Markly」等を開発・提供しております。導入現場数は300超（Modely実績）。国・自治体との連携実績も豊富で、東京都・国土交通省・NEXCO中日本等との技術実証を実施してきました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83637/table/66_2_b22b18d75564b5b9ac32833e37160174.jpg?v=202606220951 ]

■ お問い合わせ先

DataLabs株式会社 広報担当 井関

Mail: rina.iseki@datalabs.jp

Tel: 03-6810-8520（代表）