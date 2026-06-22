島津製作所に「タレントブック・ストーリー」を提供開始

talentbook株式会社

「ロールモデル」を起点にAI時代の新しい採用体験をつくるタレントブックシリーズを展開するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀 航/大堀 海、以下「当社」）は、株式会社島津製作所（本社：京都府京都市、代表取締役社長：山本 靖則）に、「タレントブック・ストーリー」の提供を開始いたしました。

■株式会社島津製作所 タレントブック・ストーリーページ

https://www.talent-book.jp/shimadzu

■導入背景：社員紹介記事をオープン化し、ワンストップな制作更新体制を構築

株式会社島津製作所は、分析・計測機器をはじめ医用機器や産業機器、航空機器など幅広い分野で事業を展開する精密機器メーカーです。

採用グループでは以前から社員紹介記事の制作に取り組んでいたものの、マイページ登録者のみが閲覧できるクローズドな運用にとどまっており、まだ島津製作所を知らない学生層へのアプローチができていないことが課題でした。

また、掲載記事はしばらく更新されておらず情報が陳腐化していたこと、またコンテンツ更新にCMS操作の負担が大きく、継続的な情報発信の仕組み化が急務となっていました。こうした課題の解消に向けて、「タレントブック・ストーリー」を導入いただきました。

【課題】

- 社員紹介コンテンツがマイページ限定公開で、未接触の学生層に届いていなかった- 掲載記事がしばらく更新されず、情報が陳腐化していた- CMSの操作が煩雑で更新・公開に工数がかかり、継続的な発信が難しかった- 外部向けの採用における認知施策がほぼゼロの状態だった

【導入の決め手】

- 制作から外部公開までワンストップで完結できる点- 社員インタビューAIを活用し、工数がかからず量産体制を実現できる点- CMSで記事を制作し、そのまま公開できる運用面のシンプルさ

【活用施策】

- 社員インタビューAIで事務系・技術系の社員記事を中心に制作・外部公開- 採用マイページからタレントブック・ストーリーページへ誘導- SNSでの記事シェアを順次展開し、未接触の学生層へのリーチを拡大

▼詳細は導入インタビューをご覧ください

https://product.talent-book.jp/case/shimadzu

■担当者のコメント

人事部 採用グループ 主任 東畑修平 氏



「タレントブック・ストーリー」の社員インタビューAIを活用することで、これまで継続的に更新されていなかった社員紹介コンテンツを、制作から外部公開までワンストップで運用できるようになりました。協力社員の仕組みと組み合わせることで、採用担当の工数をほぼゼロに抑えながら年間約30本以上の体制を実現できる見込みです。採用フェーズに合わせてコンテンツの目的を切り替え、認知から入社意思決定まで一貫して支援できる発信を目指しています。

■公開中のストーリー

▶ 株式会社島津製作所の企業ページ：https://www.talent-book.jp/shimadzu(https://www.talent-book.jp/shimadzu)

【株式会社島津製作所 概要】

企業名：株式会社島津製作所

本社所在地：京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

創業：1875年（明治8年）

事業内容：分析・計測機器、用機器、産業機器、航空機器等の製造・販売

代表者：山本 靖則

従業員数：グループ全体14,649名(2026年3月31日現在)

会社HP：https://www.shimadzu.co.jp/

■ タレントブック シリーズについて

年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル就活・転職サイト「タレントブック・ストーリー」、AI時代のOBOG訪問サービス「タレントブック・キャンパス」を運営し、「ロールモデル」を起点にAI時代の新しい採用体験をつくるソリューションを展開しています。2026年12月には国内最大級の「ロールモデルアワード」を開催予定。日経225銘柄企業の20％、累計1,200社の企業支援実績があります。

https://product.talent-book.jp/

■talentbook株式会社

資本金・資本剰余金：5億4,672万円

設立日：2014年12月12日（11月決算）

事業：タレントブックシリーズの企画・開発・運営、採用ブランディング支援

代表者：大堀 航・大堀 海

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

HP：https://talentbook.co.jp