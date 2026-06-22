【SIGNATE】1社100万円まで無料でデジタル推進人材を育成！令和8年度も「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」に参画、受講開始へ

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、中小企業のDX推進を強力に後押しするため、東京都中小企業振興公社が実施する令和8年度「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」事業に参画し、DX人材育成プログラムを提供いたします。

本プログラムは、生成AI活用を中心とした実務に直結するスキル習得に重きを置いた講座ラインナップで構成され、業務の効率化、新たなビジネス機会の創出、さらには競争力の強化を主導するデジタル推進人材の育成に寄与するものです。

■SIGNATEの提供講座 ※受講費用は1社100万円（税込）まで無料です。

1.『生成AI・DXリテラシー＆実践基礎講座』- 受講費：93,500円（税込）／人- コンセプト：

「DXやAIを学んでみたいけど、何から始めればいいの？」という全社員の疑問を解決し、組織全体のデジタル基礎力を底上げする入門コースです。

- 対象者：

・業種・職種を問わず、DXや生成AIを基礎から学びたい方

2.『生成AI×業務自動化＆データ分析マスターコース』- 受講費：137,500円（税込）／人- コンセプト：

「生成AIで日々の作業を楽にしつつ、売上や成果につながるデータ活用も進めたい」という企業様に向けた、生成AIを“実務のパートナー”として使いこなすための実践コースです。

- 対象者：

・資料作成やメール等の定型業務をAIで自動化したい方

・専門知識はないが、AIを助手にして数値分析や施策立案をしたい方

・IT人材不足の中で、生成AIを活用して自力で生産性を高めたい方

3.『AIモデリング・データ分析実践コース』- 講座受講費：154,000円（税込）／人- コンセプト：

「プログラミング未経験から、実務で使えるデータ分析スキルを身につける」ことを目的としたPython習得講座です。難解なコード記述の壁を、最新の生成AIを「コーディング助手」として活用することで乗り越え、実戦的なデータ活用の流れをマスターします。

- 対象者：

・AIやデータ分析を使いこなしたいがどう始めていいか分からない方

・プログラミングは初めてだがAI技術に触れてみたい方

・自社の業務にAIを活用したいと考えているがどこから手をつけるべきか迷っている方

・AIベンダーに発注する際に技術的な要件を正しく伝えたい方

・業務効率化や意思決定に役立つデータ分析スキルを学びたい方

■詳細・お申込み

詳しくは下記の、東京都中小企業振興公社「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」事業の公式ウェブサイトをご覧ください。

https://tokyo-digital-reskilling.jp/

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

株式会社SIGNATEは、AIを基軸とした先進的なアプローチによって、企業の諸課題を解決へと導くAIソリューションカンパニーです。独自の特許技術に基づき、圧倒的なスピード感で業務の可視化を実現する「SIGNATE WorkAI」を筆頭に、組織内の効率化余地を特定する診断サービス、実践的なスキルを磨く「SIGNATE Cloud」、さらにはAIエージェントの構築・導入支援に至るまで多角的に展開。包括的な支援体制を通じて、国内におけるDX・AXの社会実装を力強く推進しています。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp