【先着20名限定・完全無料】プレジデント掲載記念キャンペーン、EC・ブランド立ち上げ壁打ち相談チケットを特別プレゼント

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEはこのたび代表取締役CEO・武智翔太郎および取締役副社長COO・永山大地が経済誌「PRESIDENT Online」に掲載されたことを記念し、EC・ブランド立ち上げ壁打ち相談チケットを先着20名様へ完全無料でご提供するキャンペーンを開始いたします。

参照：EC市場参入で直面する「商品力の壁」突破を後押しする「最上流支援」とは(https://president.jp/articles/-/113980)(PRESIDENT Online)

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キャンペーン概要

「ECやオリジナルブランドを立ち上げたいけれど、何から始めればいいかわからない」

「アイデアはあるが、事業として成立するか不安」

--そんなお悩みを抱える方に向けて、今回のプレジデント掲載を記念した特別キャンペーンとして、通常有料のEC・ブランド立ち上げ壁打ち相談を、先着20名様に完全無料でご提供いたします。

壁打ち相談では、事業アイデアの整理から市場調査の視点、立ち上げステップの優先順位付けまで、弊社代表・副社長が直接対話形式でサポートいたします。まだ構想段階という方も大歓迎です。

キャンペーン詳細

対象：EC・ブランド立ち上げを検討している個人・法人の方

提供内容：壁打ち相談チケット（1枠あたり60分）

料金：完全無料

定員：先着20名様（定員に達し次第終了）

申し込み方法：下記お問い合わせフォームより「PR TIMES記事を見た」旨をご記入のうえご応募ください

申し込みURL：https://league-jp.com/contact/

プレジデント掲載概要

掲載媒体：PRESIDENT Online

掲載日： 2026年7月3日号

掲載内容：代表取締役CEO・武智翔太郎、取締役副社長COO・永山大地のインタビュー・紹介記事記事

URL：https://president.jp/articles/-/113980

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目9番10号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/