口腔から、美しさの可能性を広げる。ReFaのオーラルケアが誕生。2026年8月19日（水）歯科医院にて先行販売開始

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2026年8月新たにオーラルケアカテゴリに参入し、第一弾商品として5アイテムを歯科医院にて先行発売することをお知らせいたします。

ReFaは、「VITAL BEAUTY」の可能性を広げる新たな領域としてオーラルケアに着目。口腔は、全身の健康や美しさ、そして心の豊かさへとつながる重要な入り口です。すこやかで美しい毎日を実現するうえで、その役割はますます注目されています。

そこで、歯科医療の知見と技術に基づくケア習慣を、自宅でも理想的な形で実践できるテクノロジーを開発。専門的なオーラルケアをより身近なものとし、すこやかで美しい口腔環境づくりをサポートいたします。ReFaはオーラルケアを通じて、一人ひとりの「VITAL BEAUTY」の実現に貢献してまいります。

■第一弾発売5アイテム

ReFa PLATINUM RF SONIC（リファプラチナRFソニック）

プラチナのような白い歯と健康的な歯茎に導いていく、新時代のオーラルケアデバイスです。温感×振動のRFソニックテクノロジーで、過去から蓄積されてきた汚れもリリース。歯の土台となる歯茎も心地よく刺激します。

ReFa FINE BUBBLE FLOSS (リファファインバブルフロス)

ReFaのウルトラファインバブルを、独自の2種の水流で噴射するウォーターフロス。美しい歯の土台となる歯茎の健康を考えぬき、トラブルの原因となる蓄積汚れにアプローチ。歯間や歯周ポケットなどのブラシでは届きにくいエリアの汚れを、歯茎をいたわりながら剥がし落とします。

ReFa PLATINUM MEDICAL SERUM（リファプラチナメディカルセラム）【医薬部外品】薬用歯磨きジェル 容量/100gReFa PLATINUM MEDICAL CLEANSE（リファプラチナメディカルクレンズ）【医薬部外品】薬用液体ハミガキ 容量/300mLReFa PLATINUM BRIGHT（リファプラチナブライト）歯磨きジェル 容量/50g

発売日：2026年8月19日（水）

販 売：全国の歯科医院にて先行発売。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/