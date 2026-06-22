『【工場を止めないために】生産ラインを支える古い端末を“すぐ復旧”できますか？』というテーマのウェビナーを開催

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■ HMI・SCADA・設備PCなど、古い工場端末が生産ラインを支え続けている

製造業の現場では、HMIやSCADA、設備制御用PCなど、長年稼働してきた止められない端末が今も生産ラインを支えています。



導入時のOSやハードウェア構成のまま更改できない。設備ベンダー独自の制御アプリケーションが動き続けている。



そうした理由から、最新化が進まないまま、これらの端末が現場の中核を担い続けています。



■ 故障・起動障害・ランサムウェア被害時に、すぐ復旧できないリスク

しかしながら、古い工場端末はトラブル発生時の復旧が想像以上に困難です。



ハードウェア故障、OSの起動障害、部品の調達不可、さらには近年増加する標的型攻撃やランサムウェア被害――ひとたび停止すれば、生産ライン全体が止まり、納期遅延や信用低下に直結します。



例えば、

「バックアップはあるが、復元に半日以上かかる」

「予備機はあるが、最新状態に同期されていない」

「サポート終了OSのため、ベンダー対応が受けられない」

といったこともあるのではないでしょうか。



復旧手順書があり、バックアップも取っている。それでも、手順は煩雑で、検証や再構築にも時間がかかります。





■ 即時復旧とバックアップデータ保護を両立する「ランサムウェア時代の工場端末バックアップ」

本セミナーでは、Salvador Technologies社の即時復旧ソリューション「Cyber Recovery Unit（CRU）」を通して、止められない工場の復旧戦略を解説します。



具体的には、

・リストアを待たず30秒で復旧する仕組み

・特許取得済みエアギャップ技術と3層ディスク構成によるバックアップ保護

・OS・ライセンス・設定を丸ごと守るイメージバックアップ

・IT担当不在でも現場で完結できる運用設計

を、導入事例を交えながら紹介します。



「バックアップデータを守る」だけでなく、“現場を止めない”復旧体制をどう構築するか。復旧時間を限りなくゼロに近づける現実的な方法を提示します。



■ こんな方におすすめ

・工場や製造現場の情報システム／設備管理を担当している方

・HMIやSCADAなど旧端末のバックアップ運用に不安を感じている方

・ランサムウェア対策と迅速な現場復旧を両立したい方

・生産停止リスクを最小化するBCP強化を検討している方





■主催・共催

株式会社テリロジー

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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