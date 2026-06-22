『「全社のIT資産の状況は？」経営層からの問いに、情シス部門は即答できていますか？』というテーマのウェビナーを開催

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■経営層に即答できるIT資産管理が求められている

PCや周辺機器などのデバイス運用は、入退社・異動・故障・返却・廃棄のたびに発生する日常業務です。しかし、部門ごとに申請方法や管理ルールが異なる状態では、誰がどのデバイスを使っているのか、返却・保管・廃棄の状況はどうなっているのかを、全社視点で即座に把握することが難しくなります。経営層から「全社のIT資産の状況はどうなっているのか」と問われたとき、情シスが根拠あるデータをもとに即答できる状態をつくることが、IT資産ガバナンスの重要なテーマになっています。



■部門ごとの運用のばらつきが、全社統制の妨げになる

部門ごとにデバイスの申請・返却・故障対応・台帳更新のルールがばらついていると、IT資産の利用状況や管理状況が分散し、全社として一貫した統制が効きにくくなります。その結果、デバイスの所在や利用者の把握が遅れたり、返却・廃棄の履歴が追いづらくなったりし、セキュリティ対策や監査対応、経営層への報告にも支障が出ます。単に資産管理ツールを導入するだけでは、現場の運用ルールが統一されず、報告や判断に使えるデータが整わないケースも少なくありません。



■SaaSと運用支援で、デバイス運用の見える化とガバナンス強化へ

本セミナーでは、部門ごとにばらつきがちなデバイス運用を、経営層に説明できるIT資産管理へ変えるための考え方を解説します。PFUの「情シスのOTOMO デバイス運用パッケージ」は、全社統一の標準プロセスと、IT運用のプロであるPFUによる運用支援を組み合わせることで、デバイスの利用状況や手配・返却・廃棄の状態を可視化し、運用ルールを標準化します。SaaS導入や運用代行にとどまらず、部門ごとに分散しがちな運用を全社で統制し、IT資産ガバナンス強化につなげるためのポイントをお伝えします。



■主催・共催

株式会社PFU

■協力

マジセミ株式会社

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