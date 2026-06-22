『【大企業向け】WSUSに替わる安心・確実なWindowsアップデート管理』というテーマのウェビナーを開催

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■WSUS非推奨で見直されるWindowsアップデート管理

WSUS（Windows Server Update Services）について、Microsoftが今後の新機能開発を行わない方針を示したことで、Windowsアップデート管理のあり方を見直す企業が増えています。これまでWSUSを前提に運用してきた企業にとって、すぐに既存運用を変えることは容易ではありませんが、今後も同じ仕組みに依存し続けてよいのかは重要な検討テーマです。大規模なPC環境では、更新プログラムを配布できるだけでなく、適用状況を正確に把握し、未適用端末や更新失敗を管理できる運用基盤が求められます。



■更新されないPCが招くセキュリティリスク

Windows更新の運用では、どのPCに更新プログラムが適用されているのか、どのPCで失敗しているのかを正確に把握することが重要です。しかし、拠点・VPN・在宅勤務端末など利用環境が分散している場合、更新状況の確認や更新されないPCへの対応が属人的になりやすく、抜け漏れが発生するリスクがあります。更新されないPCを放置すると、脆弱性が残ったまま業務利用が続き、セキュリティホールを突かれるリスクにもつながるため、確実に更新を適用できる管理体制が必要です。



■更新状況を可視化し、確実な適用とネットワーク負荷軽減を実現

本セミナーでは、WSUSに替わるWindowsアップデート管理の選択肢として、横河レンタ・リースの 「Unifier Cast」 を紹介します。Unifier Castは、OSバージョン、大型アップデートや月例更新の適用状況、更新エラーの有無を ダッシュボードで可視化 できるため、更新されていないPCや失敗端末の把握を支援します。また、Windowsアップデート時の ネットワーク負荷を軽減する分割配信・Cast配信機能 に加え、VPN環境での通信負荷を抑える軽量パッケージ機能、 Simple Package Editor によるシンプルなパッケージ配布により、Windows更新だけでなく アプリケーション配布の効率化 にもつなげられる点を解説します。



■こんな方におすすめ

- WSUSに替わるWindowsアップデート管理の選択肢を検討している情報システム部門の方

- 大企業・大規模PC環境で、Windows更新の適用状況や失敗端末を確実に可視化したい方

- 拠点・VPN・在宅勤務端末への更新配信で、ネットワーク負荷に課題を感じている方

- Windows更新に加え、アプリケーション配布の効率化も検討したい方





■主催・共催

横河レンタ・リース株式会社

■協力

マジセミ株式会社

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