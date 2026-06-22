『ランサム被害対策は“復旧だけでは不十分”？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/barracuda-20260714/M1D



■ランサム対策は復旧の安全性まで問われる時代に

ランサムウェア攻撃は、もはや特定の大企業だけの問題ではありません。製造業、医療、インフラ、自治体など幅広い組織が標的となり、システム停止やデータ暗号化によって事業継続に大きな影響を受けています。こうした被害に備えてバックアップを取得している企業は少なくありませんが、実際の被害時には「どの時点のデータに戻すべきか」「復旧した環境に脅威が残っていないか」「復旧作業をどの手順で進めるべきか」まで判断しなければなりません。さらに今後は、経済産業省が検討を進める「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」も見据え、対策を導入しているだけでなく、検知・対応・復旧まで機能する体制を説明できることが重要になります。



■バックアップだけでは安全な復旧を判断できない

ランサムウェア被害時に重要なのは、バックアップデータが存在することだけではありません。攻撃の侵入経路や影響範囲を把握しないまま復旧を急げば、暗号化前に見えるデータへ戻せたとしても、マルウェアや不正アクセスの痕跡を含んだ状態に戻してしまう可能性があります。また、バックアップデータ自体が暗号化・破壊されるリスクや、夜間・休日に発生した脅威を誰が検知し、どの復旧点を選び、どの手順で復旧を実行するのかという運用課題も残ります。24時間365日の監視体制と、復旧に使える安全なバックアップ環境を自社だけで維持することは、情シス部門にとって大きな負担です。



■検知・復旧点確認・手順実行をつなぐ

本セミナーでは、ランサムウェア被害時に「バックアップはあるのに、安全に復旧できない」という事態を防ぐために、検知・復旧点確認・手順実行までを一体で考える実践ポイントを解説します。Barracuda XDRによる24時間365日のSOC監視、脅威分析、修復ガイダンスと、Barracuda Backupによるイミュータブルバックアップ、遠隔地保管、暗号化、MFA/RBACなどを組み合わせることで、侵入後の状況把握から安全な復旧判断までをどのように支援できるのかを紹介します。あわせて、経済産業省のSCS評価制度を見据え、自社のセキュリティ対策状況を取引先や経営層に説明できる状態にするための考え方も取り上げます。



■主催・共催

バラクーダネットワークスジャパン株式会社

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/barracuda-20260714/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]